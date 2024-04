Mucho que agradecer

Como ya sabes, porque te mandé un boletín diciendo que tenía invitaciones, la semana pasada estuve en el Meta World Congress moderando una mesa con los mejores compañeros que alguien podría desear.

De hecho, prácticamente mi papel de moderador consistía en que nadie cogiera carrete y absorbiera el tiempo, porque solo nos daban 45 minutos. Y cualquiera de nosotros puede estar ese tiempo hablando sin dudar y casi sin respirar.

En cualquier caso, fue una experiencia magnífica, que seguramente recordaré durante muchos años.

Pero no fue la única. Fue maravilloso recibir los correos de (perdonar si me dejo a alguien) Ricky, Víctor, Andrea, Iván, Paco, José Antonio… y saludarles a casi todos antes y después de la mesa. Que se desplace gente desde Cádiz, Málaga, A Coruña, o del propio Madrid, solo para aprovechar la ocasión y saludarte… no me digas que no es para emocionarse.

Los cuatro ponentes del apocalipsis (de derecha a izquierda: Alf, Julio César Muñoz, Pedro Aznar, Edu Herranz), Jon Ander Orcera y Dani Gálvez.

Pero agárrate que eso no es todo. Decenas de correos recibidos como respuesta a mi oferta, disculpándose o contando por qué no podían acudir. Desde gente recuperándose de enfermedades, hasta que -obviamente- estaban en el trabajo o que estaban en el extranjero viviendo (¿verdad Santi?).

Es que es una pasada. Deseo fervientemente que alguna vez hayas experimentado o puedas experimentar algo así. No de sentirte importante, que eso es caca. Sino de sentirte querido, incluso por gente que no te ha visto nunca.

Algunas personas, cuando converso con ellas, me dicen con admiración que no entienden cómo tengo tiempo para tantas cosas.

Bueno, si alguna vez he tenido dudas o veo que me falta gasolina, sin duda recordaré esta semana, porque ha sido una recarga electrizante certificar que todo ese tiempo, esas “actividades” (noticias, podcast, boletín) hay gente que las valora y las aprecia.

¿No es eso lo que todos queremos?

Pues yo esta semana me he sentido valorado y apreciado, y solo puedo daros las gracias por hacerme sentir así.

Pero … aún hay más. Al día siguiente, organizaba un evento en la empresa en la que trabajo, sobre neuroarquitectura, con un ponente y un aforo completo repleto hasta arriba de arquitectos y decoradores (a la postre, clientes potenciales).

Te diría que la cara de mis superiores rayaba en la estupefacción, de que yo fuera capaz de organizar algo así (aunque ya era el séptimo evento cada uno ha superado al anterior), sin presupuesto (solo el viaje del ponente y el coste del vino de después) y llenar la sala.

No te voy a decir que sea fácil. Le dedico muchas horas y hay que tratar bien a la gente para que estén dispuestos a sacrificar su tiempo (la charla es fuera del horario de trabajo, desde las 18:30 h. hasta que quieras irte) para desplazarse a las afueras de Madrid a escuchar las movidas que monto.

En resumen, esta semana, en lo profesional y en lo personal, he andado por las nubes. Como te decía, te deseo de corazón que experimentes esta sensación con frecuencia. Es total.

Como siempre te digo en el podcast, me despido pidiéndote que seas feliz y que seas buena persona, que las dos cosas hacen mucha falta.

Pd: Si estás en el mundo de la arquitectura o la decoración y quieres que te avise de cuando organizo eventos, ya sabes mi email.

Pd 2.: este fue el editorial del boletín de la semana pasada. Ahora he hecho redacciones menores para actualizar los tiempos verbales.

Pd3: si no recibes el boletín, es que no estás registrado en esta web. Si quieres recibirlo (no spam, solo cosas interesantes) únete a los más de 11.000 usuarios que lo reciben y regístrate.