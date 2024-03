Todo lo que tienes que saber sobre Departamento de justicia de EE.UU. contra Apple

El 21 de marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Apple por violaciones antimonopolio, concluyendo una investigación de varios años sobre las prácticas comerciales de Apple.

El gobierno de los Estados Unidos también está llevando a cabo casos antimonopolio contra Google, Amazon y Meta, como parte de una mirada expansiva a las prácticas de las principales empresas de tecnología.

Apple planea “defenderse vigorosamente” contra la demanda del Departamento de Justicia (DoJ), que busca cambiar fundamentalmente la forma en que Apple opera. Esta será una batalla legal que se dilatará durante varios años, y mantendremos esta guía actualizada con las últimas noticias a medida que avance el caso.

Las afirmaciones del DoJ

La demanda que el DoJ presentó contra Apple es de amplio alcance, y en lugar de centrarse en uno o dos temas, tiene como objetivo establecer una larga historia de comportamiento anticompetitivo.

El DoJ trata de establecer un patrón de decisiones comerciales que han reprimido la competencia, con el DoJ argumentando que Apple ha optado una y otra vez por “empeorar sus productos para los consumidores para evitar que surja la competencia”.

La opinión del DoJ es que Apple ha “enganchado” a los consumidores a su plataforma a través de estas opciones, lo que hace que sea irrazonablemente difícil para los clientes cambiar a otra marca de teléfonos inteligentes.

No se tiene en cuenta la preferencia de los clientes y la idea de que a la gente simplemente le gustan sus iPhones: el Departamento de Justicia posiciona a Apple como un monopolista que ha manipulado a la gente para que se quede con su ecosistema al bloquear aplicaciones, servicios y productos de la competencia.

Supresión de tecnologías

Si bien la demanda completa detalla una larga lista de formas en que Apple supuestamente ha perjudicado a los consumidores, el DoJ cita cinco ejemplos específicos de tecnologías de bloqueo de Apple que, según afirma, disminuirían las barreras al cambio y darían a los consumidores una “experiencia de usuario de mayor calidad en cualquier teléfono inteligente”.

El DoJ opina que si Apple no limitara históricamente los juegos en la nube, las carteras digitales y los relojes inteligentes que no son de Apple Watch, la gente elegiría libremente comprar teléfonos inteligentes alternativos menos costosos sobre el iPhone.

El DoJ cree que Apple no se enfrenta a la presión de las “tecnologías innovadoras y multiplataforma” porque Apple “empeora otros productos” en lugar de mejorar sus propios productos.

Súper aplicaciones – El DoJ define las súper aplicaciones como aquellas que proporcionan a un usuario una “funcionalidad amplia” en una sola aplicación y tienen el beneficio de proporcionar una experiencia de usuario consistente en todos los dispositivos. Un ejemplo de una súper aplicación es WeChat, que se utiliza ampliamente en China para comunicarse, realizar pagos y más. El DoJ dice que Apple ha “denegado a los usuarios el acceso a las súper aplicaciones” en los EE. UU., pero vale la pena señalar que hay un aspecto cultural en estas aplicaciones, y simplemente no se han impuesto en los Estados Unidos de la manera en que lo han hecho en China. A menudo también se hace referencia a las miniaplicaciones, ya que Apple tenía restricciones en las aplicaciones que ofrecían minijuegos y otras características multiaplicación (estas restricciones se eliminaron en iOS 17.4).

– El DoJ define las súper aplicaciones como aquellas que proporcionan a un usuario una “funcionalidad amplia” en una sola aplicación y tienen el beneficio de proporcionar una experiencia de usuario consistente en todos los dispositivos. Un ejemplo de una súper aplicación es WeChat, que se utiliza ampliamente en China para comunicarse, realizar pagos y más. El DoJ dice que Apple ha “denegado a los usuarios el acceso a las súper aplicaciones” en los EE. UU., pero vale la pena señalar que hay un aspecto cultural en estas aplicaciones, y simplemente no se han impuesto en los Estados Unidos de la manera en que lo han hecho en China. A menudo también se hace referencia a las miniaplicaciones, ya que Apple tenía restricciones en las aplicaciones que ofrecían minijuegos y otras características multiaplicación (estas restricciones se eliminaron en iOS 17.4). Transmisión en la nube – El DoJ sugiere que Apple está suprimiendo los juegos de transmisión en la nube al impedir que estén disponibles en la App Store. Las aplicaciones de streaming en la nube se han utilizado en Safari, y a partir de iOS 17.4, Apple cambió sus reglas para permitir que las aplicaciones de juegos en streaming como Xbox Cloud Gaming ofrezcan juegos en streaming a través de una sola aplicación de App Store. Este argumento ya no es del todo relevante, pero el DoJ cree que al no permitir las aplicaciones de juegos en la nube, Apple impidió que los consumidores compraran teléfonos más baratos. La idea aquí es que los clientes tuvieron que optar por iPhones caros para jugar a juegos de “alta computación” porque no estaban disponibles para jugar usando servicios en la nube.

– El DoJ sugiere que Apple está suprimiendo los juegos de transmisión en la nube al impedir que estén disponibles en la App Store. Las aplicaciones de streaming en la nube se han utilizado en Safari, y a partir de iOS 17.4, Apple cambió sus reglas para permitir que las aplicaciones de juegos en streaming como Xbox Cloud Gaming ofrezcan juegos en streaming a través de una sola aplicación de App Store. Este argumento ya no es del todo relevante, pero el DoJ cree que al no permitir las aplicaciones de juegos en la nube, Apple impidió que los consumidores compraran teléfonos más baratos. La idea aquí es que los clientes tuvieron que optar por iPhones caros para jugar a juegos de “alta computación” porque no estaban disponibles para jugar usando servicios en la nube. Aplicaciones de mensajería – El DoJ cree que las aplicaciones de terceros deberían poder enviar y recibir mensajes SMS, en lugar de que estos mensajes se enruten a la aplicación Mensajes. Esto permitiría a los usuarios cambiar de teléfono sin cambiar la forma en que se comunican. La presentación tiene problemas con la falta de una aplicación de iMessage para Android, los esfuerzos de Apple para bloquear la aplicación Beeper Mini, las burbujas verdes y la adopción de RCS.

– El DoJ cree que las aplicaciones de terceros deberían poder enviar y recibir mensajes SMS, en lugar de que estos mensajes se enruten a la aplicación Mensajes. Esto permitiría a los usuarios cambiar de teléfono sin cambiar la forma en que se comunican. La presentación tiene problemas con la falta de una aplicación de iMessage para Android, los esfuerzos de Apple para bloquear la aplicación Beeper Mini, las burbujas verdes y la adopción de RCS. Relojes inteligentes – Apple suprime las funciones clave de los relojes inteligentes de terceros, lo que impide que los usuarios de iPhone obtengan una funcionalidad similar al Apple Watch de los relojes inteligentes con “mejores interfaces y servicios de usuario”. El DoJ dice que Apple bloquea a los clientes en el iPhone con el Apple Watch, porque el Apple Watch no se puede usar en otros teléfonos inteligentes. Un usuario que quiera cambiar desde el iPhone también debe comprar un reloj inteligente compatible con Android.

– Apple suprime las funciones clave de los relojes inteligentes de terceros, lo que impide que los usuarios de iPhone obtengan una funcionalidad similar al Apple Watch de los relojes inteligentes con “mejores interfaces y servicios de usuario”. El DoJ dice que Apple bloquea a los clientes en el iPhone con el Apple Watch, porque el Apple Watch no se puede usar en otros teléfonos inteligentes. Un usuario que quiera cambiar desde el iPhone también debe comprar un reloj inteligente compatible con Android. Carteras digitales: Apple no permite que las aplicaciones bancarias accedan a la NFC y proporcionen servicios de pagos digitales, y los clientes no pueden elegir sus “aplicaciones bancarias de confianza” como su billetera digital. Apple también impide que los desarrolladores creen carteras multiplataforma que facilitarían el cambio de iPhone a Android, y también se podrían utilizar carteras alternativas para compras dentro de la aplicación. El Departamento de Justicia afirma que los pagos que los bancos hacen a Apple por usar Apple Pay se utilizarían de otro modo para funciones y beneficios para los usuarios de teléfonos inteligentes.

Privacidad y seguridad

El DoJ sugiere que Apple justifica su conducta anticompetitiva con preocupaciones de privacidad y seguridad.

Apple gasta miles de millones en marketing para promover “la premisa egoísta de que solo Apple puede salvaguardar los intereses de privacidad y seguridad de los consumidores”.

Apple compromete selectivamente los intereses de privacidad y seguridad cuando es en interés financiero de Apple. Los ejemplos utilizados aquí incluyen la falta de cifrado de extremo a extremo entre los mensajes de Android y iPhone y hacer de Google el motor de navegador predeterminado cuando hay “más opciones privadas” disponibles.

La experiencia segura en Mac es evidencia de que el control de Apple sobre la distribución y creación de aplicaciones es “sustancialmente más restrictivo de lo necesario para proteger la privacidad y la seguridad del usuario”.

Apple hace que el iPhone sea menos seguro si eso le ayuda a mantener el poder del monopolio. El DoJ cita como ejemplo los mensajes de texto no cifrados enviados desde iPhones a teléfonos Android. “Si Apple quisiera”, podría dejar que los usuarios de iPhone envíen mensajes cifrados a los usuarios de Android.

La App Store

El DoJ menciona las políticas y tarifas de la App Store de Apple, pero no es el enfoque principal de la demanda. Mientras el DoJ estaba preparando su caso, se llevó a cabo la demanda de Apple vs. Epic Games, y se sentenció que Apple no tenía un monopolio de los juegos móviles. Eso sin duda influyó en la presentación del DoJ, pero hay una redacción aquí

Apple utiliza las reglas de la App Store para “conseguir regalías propias de monopolio” de desarrolladores externos.

Apple prohíbe la creación y el uso de tiendas de aplicaciones alternativas, y tiene una aplicación arbitraria de sus propias reglas de la App Store.

Los desarrolladores no pueden ofrecer aplicaciones web como alternativa a las aplicaciones de la App Store porque los usuarios de iPhone “no buscan ni saben cómo encontrar aplicaciones web”.

Apple utiliza las reglas y restricciones de la App Store para penalizar y restringir a los desarrolladores que amenazan su monopolio. Permite que las aplicaciones utilicen API privadas y requiere que los navegadores web utilicen WebKit.

Los esfuerzos de Apple para restringir las súper aplicaciones y las aplicaciones de transmisión en la nube pueden haber ralentizado el desarrollo de aplicaciones innovadoras relacionadas con la educación, la inteligencia artificial y la productividad. También ha mantenido a los desarrolladores de aplicaciones para crear funciones prohibidas por Apple en otras plataformas.

Coste y desarrollo del iPhone

Apple infla el precio de la compra y el uso de iPhones.

Apple gastó más del doble en recompras de acciones y dividendos que en investigación y desarrollo (30 000 millones de dólares frente a 77 000 millones de dólares en el año fiscal 2023).

Apple ralentizó la innovación en el iPhone para extraer ingresos de los clientes que utilizan suscripciones y servicios en la nube.

El hardware potente y caro es innecesario si los consumidores pueden jugar a juegos a través de aplicaciones de streaming en la nube.

Servicios

Los servicios de suscripción de Apple aumentan el costo de cambiar del iPhone a otro teléfono inteligente. El DoJ hace referencia a Apple Arcade, el almacenamiento en la nube de Apple, y Apple News+ porque son exclusivos del iPhone. Esto resulta en “fricciones significativas” para los usuarios de iPhone que quieren cambiar.

Apple utiliza su papel de “rápida expansión” como productor de televisión y películas para controlar el contenido y afectar el “flujo de la conversación”.

“Burbujas verdes” e iMessage

Mediante el uso de burbujas verdes, Apple “señales a los usuarios” de que los teléfonos inteligentes rivales son de menor calidad porque la experiencia de enviar mensajes a los usuarios que no son de iPhone es peor. El DoJ dice que esto se debe a que las conversaciones no están cifradas, los vídeos son granulados y los usuarios no pueden editar mensajes o ver indicadores de escritura.

Los usuarios que no son de iPhone experimentan “estigma social, exclusión y culpa” por “romper” los chats con donde otros participantes poseen iPhones. Esto es “particularmente poderoso” para los adolescentes, y la “presión social” hace que los adolescentes cambien al iPhone.

Si bien los comentarios del DoJ sobre la mensajería ignoran en gran medida que Apple planea traer la paridad de características con RCS, dice que eso no será suficiente porque las aplicaciones de terceros aún no podrán establecerse como la aplicación predeterminada para los mensajes SMS/RCS.

El DoJ especula que debido a que RCS mejora con el tiempo, Apple podría no ser compatible con versiones posteriores de RCS, por lo que los mensajes multiplataforma “pronto podrían romperse en iPhones” después de que Apple agregue soporte para RCS más tarde en 2024.

El Departamento de Justicia hace referencia a Beeper Mini, una aplicación que obtuvo acceso a los servidores de iMessage de Apple explotando credenciales falsas. El DoJ afirma que fue una solución que “arregló” la experiencia de mensajería multiplataforma rota. Apple hizo que los usuarios de iPhone fueran menos seguros porque también admitía el cifrado de extremo a extremo.

CarPlay

El CarPlay de próxima generación de Apple obliga a una experiencia centrada en el iPhone al hacerse cargo de “todas las pantallas, sensores y indicadores” de un coche para usar las funciones de CarPlay. El Departamento de Justicia sugiere que Apple está aprovechando la base de usuarios de iPhone para ejercer poder sobre los fabricantes de automóviles estadounidenses y restringir la innovación, pero hasta ahora Apple no ha visto mucha tracción con CarPlay 2 y muchos fabricantes de automóviles, como Tesla y GM, están optando por no participar en CarPlay.

Competidores

El DoJ afirma que Apple es la razón por la que solo Google y Samsung siguen siendo competidores significativos en el mercado de teléfonos inteligentes premium.

El DoJ culpa al dominio del mercado de Apple por los teléfonos inteligentes fallidos que incluyen el Amazon Fire Phone y el Microsoft Windows Phone.

Otras reclamaciones del DoJ

El iPod tuvo éxito debido al caso antimonopolio del DoJ contra Microsoft porque permitió a Apple lanzar iTunes en PC con Windows. “Microsoft no cobró a Apple una tarifa del 30 por ciento por cada canción descargada de la iTunes Store”.

El DoJ se hace responsable del éxito de Apple. EE. UU. vs. Microsoft “creó nuevas oportunidades para la innovación”, y sin este caso, Apple habría tenido más dificultades para lograr el éxito con el iPod y el iPhone posterior.

Apple empeoró los teléfonos inteligentes además del iPhone al sofocar el crecimiento de las aplicaciones de juegos en la nube y los servicios de IA interactivos.

El DoJ dice que Apple copió la idea de un reloj inteligente de desarrolladores de terceros.

El DoJ advierte que Apple puede “usar su poder para obligar a sus propios usuarios (y a sus datos) a convertirse en su próximo producto rentable”.

Definición del mercado del DoJ

El DoJ sugiere que Apple violó la Sección 2 de la Ley Sherman, que dice que es ilegal adquirir o mantener el poder de monopolio “por medios indebidos”. Para hacer este argumento, el DoJ necesita demostrar que Apple es un poder de monopolio en un mercado relevante, y que Apple utilizó una conducta anticompetitiva para lograr y mantener ese monopolio.

La Ley Sherman afirma que fracasó en Epic vs. Apple porque Epic Games no tuvo éxito al reducir el mercado definido en el que Apple tenía un supuesto monopolio. Epic Games argumentó que el mercado relevante eran las aplicaciones en dispositivos Apple, pero el tribunal decidió que todas eran transacciones de juegos digitales y móviles. Se descubrió que Apple no tenía un monopolio.

El DoJ también está utilizando una definición de mercado estrecha que puede no aguantar. Ha creado un “mercado de teléfonos inteligentes de alto rendimiento” definido como un “segmento más caro del mercado más amplio de teléfonos inteligentes”. En este “mercado de rendimiento”, la cuota de mercado de Apple en EE. UU. por ingresos es de más del 70 por ciento. En el “mercado más amplio de los teléfonos inteligentes” en los EE. UU., Apple tiene una participación del 65 por ciento.

Podría ser difícil para el DoJ demostrar que Apple tiene un monopolio con solo una cuota de mercado del 65 por ciento. La cuota de mercado del 70 por ciento es un argumento más sólido a favor de un monopolio, pero el caso contra Apple no será tan fuerte como el caso contra Google. Google, por ejemplo, tiene una participación del 90 por ciento en el mercado de los motores de búsqueda.

Apple afirma que opera en un mercado global, y que la cuota de mercado que debe considerarse es la cuota de mercado global. Apple solo tiene alrededor de un 20 por ciento de cuota del mercado global.

El DoJ también argumenta que Apple tiene una mayor proporción “entre los datos demográficos clave”, como los hogares de mayores ingresos y entre los jóvenes.

Lo que quiere el DoJ

El DoJ quiere que el tribunal determine que Apple ha actuado ilegalmente para monopolizar o intentar monopolizar el mercado de teléfonos inteligentes de los Estados Unidos.

Ha pedido “alivio según sea necesario” para abordar el daño anticompetitivo y restaurar las condiciones competitivas, y un fallo que impide que Apple continúe participando en prácticas anticompetitivas.

Según el DoJ, se debe evitar que Apple use su control de la distribución de aplicaciones para socavar las tecnologías multiplataforma, que no debería poder usar API privadas para socavar las tecnologías multiplataforma como la mensajería y los relojes inteligentes, y que se debe evitar que Apple use los términos y condiciones de sus contratos con desarrolladores, consumidores y fabricantes de accesorios para mantener un monopolio.

Respuesta de Apple

Apple tiene una declaración oficial sobre la demanda del DoJ:

En Apple, innovamos todos los días para hacer que la tecnología a la gente le guste: diseñar productos que funcionen juntos a la perfección, proteger la privacidad y la seguridad de las personas y crear una experiencia mágica para nuestros usuarios. Esta demanda amenaza quiénes somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos. Si tiene éxito, obstaculizaría nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, donde el hardware, el software y los servicios se cruzan. También sentaría un precedente peligroso, empoderando al gobierno para que tome una mano dura en el diseño de la tecnología de las personas. Creemos que esta demanda está equivocada en los hechos y la ley, y nos defenderemos enérgicamente contra ella.

Apple también ha celebrado reuniones informativas con los medios de comunicación y ha compartido información sobre los hechos clave de la demanda. Algunos aspectos destacados:

El DoJ ha cambiado el alcance de su caso seis veces debido a los resultados de Epic Games v. Apple y otras demandas. Se consideraron varias teorías y tuvieron que ser abandonadas debido a la falta de pruebas.

Apple dice que la demanda no tendrá éxito porque no es fiel a los hechos. Sentaría un precedente peligroso para la interferencia del gobierno en la tecnología y haría que el iPhone fuera menos privado, menos seguro y más vulnerable al malware. El iPhone no podría funcionar tan bien con otros productos de Apple, y la información del usuario se pondría en riesgo.

Apple afirma que el DoJ quiere convertir el iPhone en un Android, y que el caso va tras las características clave que hacen que la experiencia del iPhone sea única.

Apple no cree que la demanda tenga una base en la ley antimonopolio y parece estar sugiriendo que Apple tiene la obligación de diseñar sus productos de una manera que ayude a los competidores.

En un fallo reciente en el AliveCor versus Apple, el tribunal dijo que no puede supervisar la tecnología y la innovación, y no le corresponde al tribunal analizar los algoritmos.

El DoJ ignoró los cambios en las aplicaciones de juegos en streaming y planea implementar RCS, y Apple dice que las súper aplicaciones siempre han sido permitidas.

Apple afirma que el DoJ está tratando de encajar a Apple en las teorías que tuvieron éxito en el caso antimonopolio contra Microsoft hace 20 años, pero Apple no está de acuerdo con los paralelismos. Microsoft tenía una participación del 95 por ciento en el mercado, y Apple dice que las decisiones comerciales se toman para proporcionar a los consumidores la máxima privacidad y seguridad.

Apple dice que el DoJ echa de menos que los clientes sean leales porque están satisfechos con sus dispositivos y les encantan los productos de Apple.

Apple afirma que pasó tres años investigando si tenía sentido hacer un Apple Watch para Android, pero en última instancia optó por no hacer uno porque sería inferior y tendría límites que afectarían a la privacidad y la seguridad.

iMessage no ha sido diseñado para otras plataformas porque Apple no tiene una forma de verificar que un dispositivo de terceros tenga procedimientos de cifrado y autenticación que cumplan con sus estándares, y que los problemas de seguridad en dispositivos de terceros podrían exponer el contenido de los mensajes de los usuarios de iPhone, lo que lleva a problemas de fraude y spam.

Faq-mac: es todo tan disparatado que sería para reír si no fuera para llorar. Nos solemos quejar de los burócratas de la UE (como aquí), pero claramente en EEUU también tienen lo suyo.

No es solo que este juicio vaya a durar años, por lo que hoy se demanda puede ser ridículo cuando llegue el momento de examinarlo. Es que la mayor parte de las alegaciones de la fiscalía son directamente falsas, y otras inexactas. Todas matizables.

Van a tener mucho trabajo para demostrar que tienen caso (recuerda que lo que hay que demostrar es la culpabilidad, no la inocencia) sobre todo que Apple ha “empobrecido” el iPhone o ralentizado la innovación. Creo que todo el mundo está de acuerdo que el entorno de teléfonos móviles que disfrutamos hoy comenzó con el iPhone, y que es Apple la que lleva más de una década liderando las innovaciones. Pero ¡qué sabremos nosotros, simples usuarios!