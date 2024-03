Se disparan las instalaciones de Brave en la UE después de los cambios en iOS 17.4

La compañía de navegadores alternativos Brave ha informado de un fuerte aumento en las instalaciones de iPhone desde que Apple hizo los cambios en iOS para cumplir con la Ley de Mercados Digitales en la Unión Europea.

Con la reciente actualización de iOS 17.4, a los usuarios de la UE se les presenta una pantalla de bienvenida al abrir Safari que les permite elegir un nuevo navegador predeterminado.

Apple no está proporcionando solo los navegadores estándar que han sido opciones en iOS en el pasado, sino una lista de los navegadores más descargados en los dispositivos iOS. Algunas de las opciones incluyen Firefox, Opera, Chrome, Brave y Microsoft Edge.

Brave compartió una imagen en X (Twitter) de un gráfico de líneas que muestra el número de instalaciones del navegador Brave en iOS desde mediados de enero hasta principios de marzo. Las instalaciones diarias rondaron entre 7.500 y 10.000, antes de saltar a poco más de 11.000 tras el lanzamiento de iOS 17.4 el 6 de marzo.

Why did Apple and Google make it hard to switch default browsers for so many years?



Because it's a powerful way to block competitors.



Just look at what happened to Brave installs on iPhone in the EU when Apple rolled out a new default browser choice screen on March 6th: pic.twitter.com/Wefz4mCHGi