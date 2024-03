Cual es la mejor app de Notas para usar en iPhone o iPad

Directamente desde el canal de Telegram, os traigo esta colección de sugerencias sobre apps de Notas, de forma que puedas decidir cuál es la que mejor te encaja.

Preguntaba @krollian:

Sigo faq-mac desde hace eones. Soy usuario de Macs desde el Macintosh LC.

Al grano, propongo un tema: Apps y aplicación para escritorio de Notas.

Yo era un feliz usuario de pago de Evernote. Creció, había una gran cantidad de usuarios del plan gratuito.

Y cuando cambiaron su política de precios (actualmente 99,99 € al año) pues mucha gente se bajó del tren.

Conozco:

Bear, Notion, Simplenote, Craft, etc.

Google Keep ni la contemplo porque Google incentiva crear apps estupendas y luego las liquida. Ellos sabrán.

Lo interesante de mi planteamiento con Apple es que sus Notas NO FALLAN.

Soy alguien que apunta muchísimas cosas.

Tengo ahora mismo 344 notas.

Las uso para todo (enlaces, citas, enlaces de podcasts…)

Sobre cualquier cosa que considere importante por miedo a olvidarla la dejo anotada.

Mi metodología es ante todo valorar mi tiempo y la seguridad.

¿Qué hago?

Primero anoto en Notas de Apple. Perfecto.

Siempre accesibles y flexibles.

Y aquí viene la pregunta:

Quiero mantener un duplicado de las notas en otro lugar. Por seguridad. Y resulta que Evernote me iba genial pero me parece que se han pasado con el precio.

Para usuarios no demasiado intensivos puedo entender 3 ó 5 € al mes, pero 8,3 € al mes (99,99 € al año) me parece excesivo.

Tengo un iPhone 8 con iOS 16.7.5 y un Mac mini Principios de 2009 con Mac OS 10.11.6 El Capitan.

Craft no va, creo.

Muchas apps ya van sólo via web con Firefox 77.

En fin. Sé que debería tener un Apple Silicon pero eso me obligará a otra serie de historias de compatibilidad con Adobe CS 6 entre otras cosas y en diseño gráfico soy fan de Affinity porque lo de Adobe es una estafa cara y cautiva.

No quiero alargarme pero para ciertas personas y no creo ser la única, las notas potentes, sencillas y siempre accesibles via dispositivo móvil y equipo de escritorio son muy importantes.

Perdón por la chapa y un saludo 😃

Algunos (como Alf o Fredy) se bastan con Notas de Apple.

Sebastian Weinberg recomendaba OneNote (Microsoft)

Raul apuntaba: Para hacer un mix de las notas Freeform tiene alguna capacidad más que le estoy sacando partido.

Y entonces llegó Sergio Ribas (@bosquepolar) y sentó cátedra: Te recomiendo algunas chulas, cada una con un método. Prueba, y ya nos dirás si se alguna se adapta a ti: Amplenote (tipo Evernote), Capacities (tipo Notion más visual), Agenda (Notas con calendario), Heptabase (Tipo visual), Milanote (Tipo visual muy design), Walling (tipo Craft pero minimalista), Reflect (con IA), Mem (con IA). Para mi, las mejores: Heptabase, Capacities y Reflect.

Juan Carlos Valenzuela (@JotaceVH) añadió su parte: Hola, igual que tu soy un antiguo evernotero reconvertido, pero la que encuentro genial por su versatilidad es Obsidian. Saludos y buena pesca!

@krollian volvió para contar sus experiencias : Si sabía yo que el tema de las apps de notas traería cola. Amplenote me está encantando. La versión gratuita es ya muy potente. Sólo tiene la limitación de no tratar archivos o elementos que no pesen más de 5 MB. Gestiona etiquetas, permite formateo, etc. Muy rápida, también vía navegador web. Lo único que me ha fallado ha sido importar una de las libretas de Evernote. Tenía 297 notas y me ha importado 217. Puede que sea fallo de Evernote. El archivo exportado ocupaba 71 MB.

En definitiva, me quedo con Amplenote de momento.

Aunque también probó Obsidian: Obsidian está enfocada en la privacidad. Está muy bien pero no tiene la capacidad para usarse en un navegador web. Usar Obsidian sólo puede hacerse vía aplicación de escritorio y app de dispositivo móvil. Obsidian en Mac OS requiere Mac OS 11 Big Sur como mínimo, creo.

Obsidian está construida con Electron así que si usan una versión moderna de Electron, los requerimientos de SO serán también superiores. La sincronización entre dispositivos Obsidian Sync cuesta 8 USD al mes https://obsidian.md/sync. Para exportar las Notas de Apple existe la aplicación de escritorio Exporter y requiere Mac OS 15 Catalina: https://obsidian.md/sync.

Obsidian puede importar notas de Notion, Bear, Evernote, etc. Está claro que cada aplicación de notas tiene sus pros y sus contras.

Amplenote en su versión básica y gratuita funciona vía navegador web (si tienes muchas notas tarda un poco en cargarlas pero los navegadores modernos permiten almacenar datos para cargar la información más rápido) y app de dispositivo móvil y permite sincronizar sin problemas además de importar notas de Evernote.

De momento me quedo con Amplenote hasta que cambie de ordenador. Uso un Mac mini Principios de 2009 y el SO que permite como máximo (sin alterarlo para usar otra versión con apps de terceros) es Mac OS 10.11.6 El Capitan.

Cuando parecía que el tema estaba agotado, Delfi apuntilló una nueva app: Os habéis dejado Joplin, que es gratis usarla, y sincronizar es posible por su cuenta.

Si nada de esto te convence, tienes la web Noteapps.info que recopila todas las apps de notas y las categoriza para que puedas buscar por esa característica que es precisamente la que necesitas como el aire…

Este es un ejemplo de las conversaciones del canal de Telegram de faq-mac. Si con esto no vienes… allá tu 🙂