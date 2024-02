Safe In Our World lanza su mayor paquete benéfico de juegos en colaboración con Fanatical

La organización benéfica de salud mental en videojuegos, Safe In Our World, se complace en anunciar su paquete de juegos más grande hasta la fecha, disponible ahora para su descarga.

El paquete benéfico de Safe In Our World para 2024 promete una selección fantástica de increíbles juegos para PC, incluyendo numerosos títulos galardonados, con 26 juegos disponibles. El paquete está disponible para su compra ahora en Fanatical por un mínimo de $15/£15/€15, por más de $450 en increíbles juegos, con la opción de donar más a Safe In Our World. Todas las ganancias de este paquete benéfico apoyarán directamente las futuras iniciativas de Safe In Our World en salud mental.

Actualmente colaborando con más de 160 socios de Nivel Superior que ofrecen consultas y apoyo gratuitos, y habiendo proporcionado más de $250,000 en capacitación gratuita a la industria y a la comunidad de juegos en general, Safe In Our World se compromete a seguir invirtiendo y apoyando a la industria de los videojuegos y a todos los que trabajan en ella.

“La generosidad de la industria de los videojuegos con nuestro paquete anual continúa sorprendiéndonos. No podríamos hacer el fantástico trabajo que hacemos sin su apoyo”, dice Sarah Sorrell, Directora de Caridad de Safe In Our World. “El paquete benéfico continúa creciendo año tras año, ¡y estamos muy orgullosos de estar al frente de él!”

“Estamos emocionados de apoyar el lanzamiento del cuarto paquete benéfico anual de juegos de Safe In Our World”, afirmó Alan Wild, Jefe de Desarrollo de Negocios en Fanatical. “Promover la conciencia sobre la salud mental es crucial, y el mundo de los videojuegos es un medio poderoso para impulsar la comprensión de las condiciones de salud mental y la apertura en cómo abordamos el tema. Estamos en una excelente posición para fomentar entornos positivos, promover la inclusión, la comunidad y la amistad, asegurando un espacio donde todos puedan sentirse reconocidos y valorados”.

Con el paquete benéfico de juegos del año pasado agotándose en tan solo 24 horas y recaudando casi $100,000 para la caridad, los jugadores podrían tener que ser rápidos para asegurar la alineación fantástica de este año, que se detalla a continuación.

Lista de contenido del paquete benéfico de Safe In Our World (todo por 15$)

Akka Arrh (Llamasoft Ltd / Atari)

Arcade Paradise (Nosebleed Interactive / Wired Productions)

Breakout: Recharged (Adamvision Studios / SneakyBox / Atari)

Calico (Peachy Keen Games / Whitethorn Games)

Caverns of Mars: Recharged (SneakyBox / Atari)

Centipede: Recharged (Adamvision Studios / SneakyBox / Atari)

Filthy Animals | Heist Simulator (Pewter Games Studios / Green Man Gaming)

Giganotosaurus: Dino Kart (3dClouds / Outright Games)

GYLT (Tequila Works)

Homestead Arcana (Serenity Forge / Skybound Games)

Kao the Kangaroo: Re-release 2000 (Tate Multimedia)

Kitaria Fables (Twin Hearts / PQube)

Mask of the Rose (Failbetter Games)

Mechs & Mercs (Camel 101)

Minute of Islands (Studio Fizbin / Assemble Entertainment / Thunderful Games)

Mr. Run and Jump (Graphite Lab / Heavy Horse Games / Atari)

My Friend Peppa Pig (Petoons Studio / Outright Games)

OlliOlli World (Roll7 / Take2 / Private Division)

Paw Patrol: On a Roll! (Torus Games / Outright Games)

qomp (Stuffed Wombat / Atari)

Say No! More (Studio Fizbin / Thunderful Games)

Stick Fight (Landfall Games)

Stirring Abyss (Sleepy Sentry / K-Project / Slitherine)

Vampire Survivors (Poncle)

Warhammer 40,000: Battlesector (Black Lab Games / Slitherine)

Zool Re-Dimensioned (Sumo Digital Academy / Secret Mode)

Compra el paquete aquí.