Concierto exclusivo de Jennifer López en Apple Music

Para celebrar el debut de su nuevo álbum, Jennifer López dará una actuación exclusiva de Apple Music Live el 21 de febrero.

El 16 de febrero, Jenifer Lopez, también conocida como J Lo, lanzó su noveno álbum de estudio, titulado “This is Me… Ahora”. El álbum es una secuela espiritual de su álbum de 2002 “This is Me… Entonces”.

López, conocido por éxitos como “I’m Real” y “Love Don’t Cost A Thing”, se ha asociado con Apple Music para ofrecer una actuación exclusiva para celebrar el lanzamiento del nuevo álbum. La actuación, que tendrá lugar el 21 de febrero a las 7:00 p. m. PT / 10:00 p. m. ET, se anunció el lunes en la plataforma de redes sociales X.

