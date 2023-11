Ganadores de los App Store Awards 2023

Apple ha anunciado hoy los ganadores de los App Store Awards de 2023, que premian 14 apps y juegos que han ayudado a los usuarios a dar rienda suelta a su creatividad, descubrir todo un mundo de nuevas aventuras y divertirse con los suyos. Los ganadores de este año son desarrolladores de todo el mundo, cuyas apps y juegos han sido seleccionados por el equipo editorial del App Store por ofrecer experiencias significativas e inspirar cambios culturales. Los ganadores de los App Store Awards se seleccionaron de entre casi 40 finalistas por su impresionante innovación tecnológica, experiencia de uso y diseño.

«Es muy estimulante ver cómo los desarrolladores siguen creando apps y juegos increíbles que consiguen redefinir el mundo que nos rodea», ha dicho Tim Cook, CEO de Apple. «Los ganadores de este año demuestran las infinitas posibilidades de los desarrolladores para hacer realidad su visión con apps y juegos increíblemente ingeniosos, que ofrecen una calidad fuera de serie y permiten lograr objetivos.»

Los ganadores de este año dan buena cuenta de la creatividad, innovación tecnológica y opciones de diseño que ofrecen tanto el App Store como el ecosistema de Apple.

Ganadores de los App Store Awards de 2023

Apps

App del año para el iPhone: AllTrails, de AllTrails, Inc.

App del año para el iPad: Prêt-à-Makeup, de Prêt-à-Template.

App del año para el Mac: Photomator, de UAB Pixelmator Team.

App del año para el Apple TV: MUBI, de MUBI, Inc.

App del año para el Apple Watch: SmartGym, de Mateus Abras.

Juegos

Juego del año para el iPhone: Honkai: Star Rail, de COGNOSPHERE PTE. LTD.

Juego del año para el iPad: Lost in Play, de Snapbreak Games.

Juego del año para el Mac: Lies of P, de NEOWIZ.

Juego del año de Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure, de Sunblink.

Ganadores en la categoría de Impacto Cultural

Además de reconocer las mejores apps y juegos para el iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV, el equipo editorial del App Store ha seleccionado a cinco ganadores en la categoría de Impacto Cultural por su capacidad para impulsar el cambio positivo a través de las apps y los juegos. Los ganadores de este año fomentan el desarrollo y el aprendizaje en entornos inclusivos y accesibles, contribuyen a crear un futuro más sostenible, y exploran el conocimiento personal y el vínculo con otras generaciones.

Pok Pok de Pok Pok

La app Pok Pok se ha diseñado pensando en la inclusividad y ofrece a los peques una ludoteca digital donde podrán jugar, explorar y descubrir el mundo de forma adaptada a su experiencia y habilidades.

Proloquo de AssistiveWare

AssistiveWare lleva más de una década a la cabeza de las apps de accesibilidad, y con Proloquo crea herramientas para sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) que abren nuevas vías de relación para todo el mundo.

Too Good To Go de Too Good To Go

Too Good to Go combate el desperdicio de alimentos y permite a los usuarios encontrar restaurantes y tiendas que venden su exceso de comida a precios reducidos.

Unpacking de Humble Bundle

Unpacking propone resolver puzles relajantes para lograr una sensación de tranquilidad en situaciones de cambio.

Finding Hannah de Fein Games GmbH

Finding Hannah es un juego de objetos ocultos lleno de color con historias inclusivas y cercanas que exploran el poder de la recuperación y el conocimiento personal.

Tendencia del año

Las apps son un reflejo de la cultura y, en 2023, la inteligencia artificial generativa ha despertado la imaginación colectiva de los usuarios, que han sido testigos de su evolución en tiempo real. Las apps han empezado a integrarla de distintas formas a lo largo del año. Aunque muchas de sus funciones todavía están dando sus primeros pasos, los usuarios han tenido la oportunidad de ver esta tecnología en acción de primera mano y reflexionar acerca de las posibilidades que ofrece y los riesgos que conlleva. Además de anunciar los últimos ganadores de los App Store Awards, el equipo global de editores del App Store ha destacado una colección de apps de inteligencia artificial generativa para poner el foco sobre la gran tendencia de este año. Más informaciónprocedente del equipo de editores del App Store.

El App Store, que hizo su debut en 2008, es la tienda de apps más segura y dinámica del mundo. En la actualidad ofrece 1,8 millones de apps y recibe más de 650 millones de visitas a la semana en 175 regiones. Es un motor de crecimiento económico mundial, que logró 1,1 billones de dólares en facturaciones y ventas solo en 2022. El App Store ayuda a creadores, soñadores y estudiantes de todas las edades y procedencias a conectar con las herramientas y la información que necesitan para construir un futuro más brillante y un mundo mejor.