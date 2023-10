Estas son las series que ya no volverán a Apple TV+ [actualizado]

Aunque Apple está haciendo un trabajo generoso apostando por los originales que compra, dándoles cierta cuerda para que establezcan su narrativa, ya ha tenido que sacar el hacha en un par de veces, y en otras simplemente ha extinguido el contrato.

Aquí vamos a ir mencionando las que están en esta situación, para que -si no las has visto- puedas sopesar si te merece la pena pasar el rato sentado viendo algo que no tendrá un final estructurado.

Series canceladas

Las series que ni siquiera han pasado el corte de la primera temporada en Apple TV+ son:

Little voice

Una de las series que se anunciaron en la presentación del servicio, que contaba con música de Sara Bareilles (incluso estuvo ella en persona interpretando música en el evento) Little voice no tuvo la aceptación del público que esperaban. Tal vez porque no se centró en la trama principal y tenía demasiadas variantes, el caso es que todo sonaba forzado y artificioso. Estaba cantado.

Mr. Corman

Un proyecto personal de (nuestro admirado) Joseph Gordon Levitt, con Mr. Corman tal vez se le fue la mano con el ambiente depresivo y de perdedor sin esperanza de redención. Aunque tiene algunos buenos momentos (el lavado de manos, por ejemplo) rápidamente eres consciente de que la serie no está yendo a ninguna parte, y que simplemente están filmando minutos sin saber muy bien con qué objetivo.

Apple al parecer pensó lo mismo y canceló la serie apenas acabó la temporada. Nadie pudo salvar al señor Corman.

Shantaram

Shantaram es una serie radicada en los suburbios indios trae una trama demasiado lejana, en una sociedad que desconocemos, con unos intereses que carecen del factor humano: la especulación y la lucha entre gánsteres hindúes. Una mezcla colonial de occidente y oriente que no acaba de maridar.

Con altibajos importantes entre capítulos, unos eran casi interesantes y otros eran casi desesperantes por la inacción. Sin embargo, los creadores debían pensar que tenían un buen proyecto entre manos, porque la serie acaba avanzando lo que ocurriría en el inicio de la segunda temporada. Solo que no ocurrirá.

Ambar Dorado

Una serie emitida en 2023, parece que Apple no consigue dar con la tecla que atrape a su público adolescente (o ya no infantil). Ambar Dorado (no me preguntéis por la traducción de Amber Brown) es la historia de una niña que encuentra en el arte y la música la forma de lidiar con la separación de sus padres. Como Little Voice, pero más joven. Un Brown, vamos.

Querido Edward

Otra serie también emitida en 2023 que no ha alcanzado el baremo mínimo para soportar otra temporada, cuenta la historia de Edward, un niño de 12 años que es el único superviviente de un accidente de avión en el que también va su familia. El planteamiento es prometedor, pero la ejecución no debe haberlo sido tanto (no la he visto, reconozco) para que Apple no le haya dejado ni el beneficio de la duda de si una segunda temporada podría hacerla despegar. Se estrelló.

High Desert

Apple TV+ ha cancelado el generalmente bien revisado “High Desert”, protagonizado por Patricia Arquette, después de una temporada.

“High Desert” sigue a Peggy (Patricia Arquette), una adicta que decide empezar de nuevo después de la muerte de su amada madre, con quien vivió en el pequeño pueblo desértico de Yucca Valley, California, y toma la decisión de convertirse en investigadora privada, lo que le cambiará la vida.

Monster Factory

El entrenador Danny Cage ha confirmado que Apple terminará su serie de lucha libre “Monster Factory” después de su primera temporada debido a la baja audiencia, pero es probable que permanezca en la plataforma Apple TV+.

Monster Factory se estrenó en marzo en Apple TV+ como una docuserie sobre aspirantes a luchadores profesionales. Apple lo describió como “la historia de soñadores inadaptados en una escuela de lucha libre en las afueras de una arenosa ciudad fábrica de Nueva Jersey que, con la ayuda de su duro pero amoroso entrenador, luchan por su gran oportunidad como luchadores profesionales”.

En un tuit reciente, Danny Cage, el propietario y entrenador de Monster Factory, anunció que el programa no volverá para una segunda temporada.

Sospechosos

Una serie que tenía a Uma Thurman como reclamo, Sospechosos era poco más que una serie para adolescentes donde nunca acababas de creerte la trama. Teniendo en cuenta que se emitió en Marzo de 2022 y que hasta ahora no ha habido noticias (de hecho Apple no lo ha confirmado, es una información de Deadline) tampoco puede sorprender. Si a esto sumamos que la mayoría de las producciones ánest detenidas por la huelga de actores y guionistas, sus posibilidades han caído en picado.

Ciudad en llamas

No me extraña que Apple la haya cancelado. Pocas veces he visto más claro que Apple no creía en la serie (la segunda temporada de La costa de los mosquitos también es un ejemplo). Un trailer que no se entendía y apenas promoción antes de otras series, parecían dejarlo claro.

La noticia llega un mes y medio después de que la primera temporada terminara su carrera de ocho episodios. Deadline dice que el movimiento no es sorprendente, ya que la adaptación de la novela del mismo nombre no despertó mucho entusiasmo, a diferencia de otras series recientes de Apple TV+ como “Silo” y “Secuestro en el aire”.

“Ciudad en llamas” fue comercializada como serie dramática, no como una serie limitada. Sin embargo, aunque dejaron algunas pistas por si se rodaba una segunda temporada, los espectadores no se quedarán colgados, ya que la primera temporada cubre todo el arco del libro, señala Deadline.

Series no renovadas

Matiz importante, aquí reunimos las series que han tenido más de una temporada y que, sin tener una conclusión que cierre las tramas, simplemente han dejado de rodarse. Unas veces puede ser porque Apple no tiene interés y otras porque los actores tienen otros proyectos incompatibles con el rodaje.

The Afterparty

La divertida serie de “asesinatos” donde cada episodio se rodaba de acuerdo a la psicología del personaje, ha decidido acabar la fiesta después de la segunda temporada. Puede que la huelga de guionistas, puede que la segunda temporada ya haya dado muestras de cansancio, puede que no sea fácil escribir un “El asesinato de Rogelio Ackroyd” (por no coger una novela típica de Agatha Christie) cada año.

Por lo que sea, Apple ha decidido que dos son compañía y tres son multitud, en este caso. ¡Feliz resaca!

La costa de los mosquitos

Debo reconocer que no he visto la segunda temporada (la fuerza es muy potente en mi familia) porque la primera temporada de La costa de los mosquitos me pareció insufrible, pero había leído titulares de que en la tercera ya se unirían a la trama que se ve en la película de Harrison Ford. Desgraciadamente, si lo hacen tendrá que ser en otras plataformas más necesitadas de contenidos (que ahora hay muchas), pero no en Apple TV+ que ya ha reconocido que no habrá tercera temporada. Huid mientras podáis.

Truth be told

Otra de las series que están desde el inicio de la presentación del canal de streaming de Apple, después de una tercera temporada Apple ha comunicado que no habrá cuarta. Esta sí he visto las tres temporadas y, la verdad sea dicha, Truth be Told me parecía una serie bien llevada y -por supuesto- perfectamente actuada, con historias personales aún por desarrollar. Tal vez ese ha sido uno de los problemas, demasiadas estrellas en la serie para mantener un compromiso tan largo.

Sea como sea, la verdad es que no hay temporada cuarta.