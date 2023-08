Las investigaciones neurológicas de Apple ayudan a predecir cuándo harás clic

Apple Vision Pro ha necesitado de mucha neurociencia para desarrollar algunas de sus características clave, según un ex ingeniero de Apple, para intentar predecir lo que una persona podría estar a punto de hacer en la interfaz.

La interfaz principal del Vision Pro de Apple se basa en la navegación utilizando el seguimiento ocular y los gestos, y el sistema necesita determinar lo que el usuario está mirando específicamente lo más rápido posible. En una publicación en Twitter el lunes, desvela algunos de las primeras ideas que conformaron el proyecto.

Sterling Crispin pasó un tiempo como investigador de prototipos de neurotecnología en el Grupo de Desarrollo de Tecnología de Apple durante más de tres años, el tiempo más largo que “trabajó en un único esfuerzo”. Mientras estuvo allí, trabajó en elementos que apoyaron el desarrollo fundamental del visor, incluidas las “experiencias de atención plena” y otra “ambiciosa investigación sobre neurotecnología”.

I spent 10% of my life contributing to the development of the #VisionPro while I worked at Apple as a Neurotechnology Prototyping Researcher in the Technology Development Group. It’s the longest I’ve ever worked on a single effort. I’m proud and relieved that it’s finally… pic.twitter.com/vCdlmiZ5Vm