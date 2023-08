¿Eres muy amigo de tus amigos?

Puedes escuchar este texto en audio

En ocasiones anteriores ya he hablado de expresiones cotidianas que, si las miras con un poco de atención, en realidad dicen poco del que las utiliza (por ejemplo, llegar a la hora es llegar tarde).

Otra de esas expresiones que me dejan rascándome la coronilla sin entender muy bien qué quieren decir es “es muy amigo de sus amigos”.

Incluso ahora, escribiéndolo me sigo preguntando el sentido de tal afirmación. Tal vez quieren decir que es leal, sincero, entregado, desinteresado, con aquellos que aprecia. Lo viene siendo la definición de ser amigo, vamos.

Tal vez quieren decir que el resto no lo somos, que somos gente en la que no se puede confiar, o que, a poco que nos presiones te dejamos tirado porque no somos de esos que aprecian una buena amistad.

Me imagino que, poniéndolo en negativo, eres poco amigo de tus no-amigos. Tal vez sólo cordial, educado, respetuoso. Pero no ¿amigable?

No se, seguramente tú lo tienes más claro que yo y me podrás dar ejemplos del sentido de tal afirmación. Pero creo que si no tuviera nada bueno y concreto que decir de alguien, podría decir eso: era muy amigo de sus amigos. (Eso sí, por los demás no movía un dedo)

Si no te tienen (Los amigos de sus amigos) en su círculo de confianza (recordando la divertida película Los padres de ella), o si no te apuntan en su libretita debajo del título “Mis más mejores amigos”, date por jo^^do. Como alguna vez necesites algo de ellos, lo tienes claro, porque solo son amigos de sus amigos.

También es posible que no hayas hecho suficientes méritos para que te consideren amigo, porque la amistad es bien escaso y codiciado, y no podemos ir regalándola así como así al primero que pasa o alguien que la necesite.

Si quieres que sea amigo tuyo, trabájatelo, que hay lista de espera y pocos asientos. Tienes que ir escalando posiciones para que el día que tengan que poner su cara por ti tengas el carnet “VIP” de amigo.

Los demás, aunque nadie dude que somos amigos de nuestros amigos, intentaremos ayudar en lo que podamos al que veamos que lo necesita, y con aquellos con los que nos unen lazos de cariño especiales, intentaremos no defraudarles, seremos sinceros, honestos, generosos e indulgentes (si alguna vez nos fallan).

Más o menos lo que hacemos la gente corriente. ¿No crees?

Pd.: Me he divertido escribiendo esto, aunque sea un truño. Si ya no quieres ser mi amigo, lo entenderé.