Todos los títulos enviados a Apple Books tienen que ser validados usando EPUBCheck v5

Apple ha enviado un aviso a todos los editores/autores que tienen productos en su tienda de libros avisándoles de que para poder publicar, la validación tiene que ser conforme con la última versión de EPUBCheck (v5 o posterior).

Antes de enviar un título a Apple Books, recomiendan usar EPUBCheck v5 para validar los contenidos. Laspublciacioes que se realizaron usando EPUB 3 serán validadas usando la especificación EPUB 3.3.

Qué es ePubCheck

EpubCheck es una herramienta de código abierto para validar documentos EPUB. Comprueba si el archivo cumple con las normas EPUB generales y, por lo tanto, es un EPUB válido que funciona sin errores en todos los dispositivos. Entre otras cosas comprueba la estructura de contenedor OCF, los marcados OPF y OPS, así como la coherencia de las referencias internas. EpubCheck fue desarrollado por idpf (International Digital Publishing Forum) y su acceso es libre en https://github.com/IDPF/epubcheck.

El resultado del chequeo es un informe XML.

Sobre la validación de libros

Según dice Apple, todos los libros deben cumplir con los estándares EPUB. Para garantizar un contenido de calidad, su libro debe pasar la validación en el momento de la importación. Hay algunos problemas que se encuentran comúnmente con los libros que impiden que se importen al sistema Apple Books. Revise todos los libros cuidadosamente para asegurarse de que se aborde lo siguiente antes de la entrega:

Todos los libros deben pasar la validación de Transporter o iTunes Producer.

Todos los caracteres de las URI deben ser válidos con caracteres no alfanuméricos correctamente codificados (por ejemplo, el espacio debe codificarse como ‘%20’). Este problema suele Aparecer en los URI de los archivos NCX y se debe a los espacios incluidos en los nombres de archivo.

Todos los archivos incluidos en los EPUB deben aparecer en el manifiesto del libro (archivo OPF). Los libros que contengan archivos no manifiestos no se importarán, ya que estos archivos, por definición, no se incluyen intencionalmente.

Solo se permiten codificaciones UTF-8 y UTF-16 en los libros. Cualquier libro que esté codificado incorrectamente fallará en la importación, por lo que es importante utilizar las codificaciones de caracteres correctas.

El tamaño máximo del libro está limitado por el estándar ZIP, y actualmente es de 2 GB.

Si utiliza atributos personalizados, deben ser atributos de datos HTML5. Un atributo de datos es un atributo que existe fuera de un espacio de nombres y comienza con la cadena data- .

Para obtener más información sobre los atributos de datos HTML5, consulte:

http://www.w3.org/TR/html5/dom.html#embedding-custom-non-visible-data-with-the-data-*-attributes

Namespaces define the XML vocabularies that contain the elements and attributes you’re using in the EPUB’s content documents. Each namespace is declared using a URL and the attribute xmlns or xmlns: . For example, xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" .

In the above declaration, xmlns: is the attribute and xhtml is its prefix. After you declare it, you can use the prefix in front of any element or attribute name separated by a colon. This identifies which XML vocabulary that element or attribute is referencing.

Si una entrega termina en un error relacionado con un elemento o atributo que no está permitido, es posible que el elemento o atributo específico que está utilizando no esté en los vocabularios del espacio de nombres declarados en el EPUB. Para resolver el problema, cambie el elemento o atributo a uno que sea válido.