Puedes escuchar esta entrada leída por Alf

No lo digo por mi, aunque estoy seguro de que muchos que me conocen dirán que si. Pero es la respuesta que me dio una persona a la que le pedí que viniera al podcast.

En vez de decir, no gracias, no me apetece, no es de mi gusto, o si no me pagas no puedo ir, o cualquier otra excusa -certera o peregrina- que se le viniera a la cabeza, sólo se le ocurrió escribir -me lo dijo por email- “Soy un tio muy raro”.

No te voy a engañar, es una excusa de mierda, que utiliza una estratagema dialéctica para no tener que dar explicaciones sinceras. Eso de “Es culpa mía, no tuya” (una variante del no eres tu, soy yo) es una manera de escurrir el bulto aprovechando que después puedes poner cualquier cosa que el otro ni tiene más remedio que aceptarla porque son “tus rarezas”.

Puedes decir, Soy un tio muy raro, me gusta andar con las manos. O Soy un tio muy raro, voy a Francia y hablo a todo el mundo en portugués. Ya me pillas.

Entre personas adultas -que quieren tener un trato adulto-, el que es raro intenta corregirse, no va por ahí presumiendo de sus rarezas para que la tente no tenga más remedio que tragárselas.

Soy un tio muy raro, me gusta hablar usando el altavoz cuando estoy en el teatro. Soy un tio muy raro, cuando tengo necesidad de orinar se lo cuento a la primera persona que me cruzo.

Si eres un tio raro, y lo sabes, no lo escribes. Piensas para ti… esto es una rareza mia, voy a combatirla. No es que tengas agorafobia o koumpounofobia, algo superior a ti. Eso es una patología, no una rareza.

Si lo que te ocurre es que pasas de mi, del podcast, o de ambos, o de todos, pues lo dices, porque somos mayores y sabemos encajar un no. Pero no me vengas con chorradas para no ser sincero.

Tal vez tu seas de esos que piensan que poniéndose un escudo (son mis manías, soy como soy, no tengo por qué cambiar, etc.) la gente se conforma y no se dan cuenta de lo que de verdad les estás diciendo, pero créeme que te equivocas. Por si no lo leíste antes: es una excusa de mierda para disfrazar una actitud de mierda.

Si alguna vez yo os digo algo similar, por favor, enviadme este enlace, porque puede que sea un tio raro, pero intento no serlo.