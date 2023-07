Llegar a la hora es llegar tarde

Puedes escuchar esta entrada leída por Alf

Ayer ya os comenté una expresión que tuvo la virtud de exasperarme hasta el punto de sacar el móvil y apuntarla en el móvil para que no se me olvidara (hace muchos meses que me la dijeron).

Hoy os traigo otra que también me desquicia, por lo que tiene de proyectar en los demás una manía, inseguridad, superioridad,… no sé exactamente a qué obedece, pero si sé que llegar a la hora es… llegar a la hora. Vulgarmente, ser puntual.

No te ha pasado que has invitado a gente a cenar, o a tomar algo, o simplemente a veros, y alguien se presenta cuando aún la casa no está lista, tu acabas de salir de la ducha, o peor aún, todavía no has entrado… no has recogido el cuarto… cualquiera de las mil cosas que pensabas hacer antes de que llegaran… a su hora.

Y el colmo de los colmos es cuando te rematan diciendo “hemos llegado pronto y por no quedarnos en la calle dando vueltas…” ¿Perdona? ¿Como has llegado pronto has decidido que me vas a meter presión cuando te recibo en mi casa? ¿No puedes quedarte en el coche? o ¿en un bar? ¿tengo yo que comerme el marrón de no poder arreglarme, yo o la casa, porque de repente tengo a alguien sentado en el sofá al que no puedo atender?

Espera, espera, que aún pueden machacarte más cuando, como han llegado pronto, se ponen todo solícitos mientras dan una palmadita blanda “¡Venga! ¡a qué ayudo?” Vamos no me j^^^¿Quieres ayudar? vete a la p*** calle, y vuelve a tu hora. Y entonces, si se me ha hecho tarde, sí me podrás ayudar. Pero ahora, además de acabar con lo mio, tengo que pensar que te puedo dar para que estés entretenido. Y por supuesto, cada dos minutos me preguntarás que dónde está esto o dónde está aquello. O te quedarás parado sin hacer nada “por no molestar”, con lo cual también es culpa mia.

Ya te hablé ayer de las excusas de mierda para ocultar actitudes de mierda. Pues esta es otra de ellas. Dime que tu sales de tu casa cuando estás listo, y que te da igual si molestas o si te esperan o no. Que tu vas y tu vas. Eso si, muy simpático y obsequioso, poque “es lo mínimo, ya que me presento antes de la hora. Porque ya sabes que yo soy muy puntual, para mi llegar a la hora es llegar tarde”.

Lo que eres es un imbécil que abusa de la buena educación de la gente, que no quieren violentarse diciéndote que vayas a la gasolinera a por hielo (aunque ya tengan) o a tomar vientos, que es lo que mereces.

Me da igual si es en mi casa o en un bar. Si llegas quince minutos antes, no mandes un mensaje diciendo “yo ya estoy”, como si hacerte esperar estuviera muy mal.

Si llegas antes de la hora, te esperas a que lleguen los demás. Y a la hora en punto, mandas el mensaje, si es que no ha llegado aún la gente.

¿Qué piensas?