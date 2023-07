He vuelto a comprar música en la Apple Music Store

Lo sé, siempre he sido un poco alternativo, hippy, inconformista,… ¡hasta retrógrado! y en estos tiempos en los que nos venden “no tendrás nada de música… y serás feliz” (ya sabes por dónde voy) he decidido que estoy cansado de tener que ir continuamente a buscar canciones que en un momento determinado me gustaron, impactaron o emocionaron.

Fíjate si soy raro que tengo esos tres niveles para definir la música que quiero recordar.

El caso es que, por mucha Apple Music que tenga en mi suscripción (y soy el primero que le pide que reproduzca música alegre, o jazz relajante o clásica…etc.) hay momentos en que no quiero sorpresas, quiero moverme en terrenos conocidos, y saber que sólo me van a poner música que a mi me gusta. Que sé que me gusta, porque ya la clasifiqué en su lista (ya he comentado en otras ocasiones que mis playlists se llaman “Soul súper”, “Jazz súper” “Chili Out Super”, y así con todos los estilos.

Y efectivamente, son una ensalada donde se mezclan rápidas y lentas, vigorosas y ensoñadoras, modernas y antiguas, cuyo único denominador común es que me gustan a mi. Y me gustan mucho más de lo que me gustan otras canciones que también tengo en mi fonoteca, o que -por supuesto- escucho por la radio.

Pero eventualmente, en los sitios más insospechados, desde el supermercado a través de los altavoces hasta alguna recomendación, encuentro canciones y melodías que me hacen levantar la cabeza. Y me sorprenden, y me encanta.

Y entonces tiro de Shazam o de Soundhound y las identifico. Muchas veces son canciones que conozco, y que ya tengo, pero me da rabia no recordar el nombre del artista o la canción, y otras son genuinos descubrimientos.

También me da miedo que pase el tiempo y se pierdan, así que me he puesto una misión, que es, poco a poco, ir comprando las canciones para tenerlas “pamipasiempre”, sin depender de conexión a datos, de algoritmos o de modas.

¿Tú ya te has olvidado de comprar música (física o digital) o también eres de la “resistencia”?