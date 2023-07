¡Fascistas a mi!

Querido faqmaquero (usando como neutro genérico), es con gran consternación y pena que vengo aquí a comunicaros que, después de treinta años camuflado entre gente normal, tratando de no llamar la atención, finalmente he sido desenmascarado por un par de demócratas (debo entender de la auténtica raza aria que nace directamente del sufragio universal).

Ya no puedo ocultarlo por más tiempo, puesto que me han quitado la capa y mi verdadera ideología ha quedado al descubierto. Ahora que ya es público, no tiene sentido ocultaros más mis verdaderas filiaciones. Soy un fascista, trumpista, racista, xenófobo … espera que mire a ver si me dejo algo… ¡ah si! Soy un totalitarista de tomo y lomo (y voto a VOX, por supuesto).

¡Maldita sea, Alf! Exclamaréis infuriados por todos estos años en los que os mantenido engañados, pensando que veníais a una página inocente, blanca, blanda, incluso, cuando en realidad es una tapadera neoliberal.

Ya que he decidido salir de madriguera donde me mantenía escondido por miedo a que la luz de la verdad iluminara mi verdadero ser, no tiene sentido ocular mi tamaño error de cálculo al pensar que podía opinar en estas páginas y que -como es lógico- el debate nos enriquecería a todos.

La semana pasada escribí un articulo (de opinión, etiquetado como “la columna de Alf”) haciéndome eco de que el tribunal supremo de Estados Unidos había declarado la discriminación positiva como inconstitucional, y celebrando que ser hombre, blanco y heterosexual, no fuera motivo para limitar tu acceso a determinados puestos.

Por alguna razón, preguntar ¿es legítimo discriminar a alguien por razón de color, sexo, religión, etc.? yo pensaba que se debía responder con un rotundo “no, no es legítimo, y mucho menos legislar a favor de la discriminación”.

Parece que ser que la respuesta correcta es “depende de quién seas”.

Que las empresas y los gobiernos debieran regirse por una estricta meritocracia, haciendo progresar a los mejores (de nuevo, sin distinción de sexos, raza, etc.) en detrimento de los menos buenos, para mi -abyecto ultraderechista- era algo tan obvio que me alegré de que el tribunal constitucional americano se pronunciara.

Ahí es donde quedaron al descubierto mis orientaciones, y ya no hay vuelta atrás. Ya todo el mundo podrá señalarme con el dedo por la calle ¡ahí va! ¡ese facha disfrazado de maquero!

¡Ah, los demócratas!

Como tantas veces, me he preguntado si esos que gritan “fascista” realmente quieren decir lo que significa, es decir, seguidor del partido de Mussolini, colaborador de Adolf Hitler, y asesino en serie, o simplemente lo usan como un genérico, como decir Nivea para describir la crema de manos, Bimbo para el pan de molde o pitufar para todo lo que no saben qué es.

Yo me inclino más bien por esto último, es como decir “cachirulo” para describir artefactos. Es decir, es un contenedor vacío, que sirve para todas esas situaciones en las que no sabes muy bien por qué, pero tus tripas te dicen que debes estar muy enfadado, porque algo de lo que estás leyendo no puede ser correcto.

Así que gritar “fascista” (o trumpista, que tiene aún menos sentido y no me voy a esforzar en intentar entender en qué sentido “persona narcisista que sólo busca su propio beneficio” se aplica a este caso) te ahorra tener que argumentar.

Lo cual me lleva a otro punto

Ser indignado (como profesión) debe ser agotador.

Me hubiera encantado, como decía al principio, poder debatir. Yo publico mis opiniones porque son las mías, y espero escuchar otras opiniones que me hagan cambiar de perspectiva y .-no tengo problema- en corregirme y abrazar una nueva postura. No es ser pusilánime, es ser adulto.

Sin embargo, estos demócratas de pro, que van dando patadas a las puertas de las casas (aunque estén abiertas, como los comentarios de faq-mac) gritan desde la puerta y se van dejando su retahíla para que todo el mundo lo lea, no aportan ninguna razón, ni argumento, ni dato. Solo que lo mio es malo, malísimo, lo peor. Y que ellos no vienen a faq-mac a que les ensucie las punteras de los zapatos con los que patean los culos de los totalitarios, sino a pasear por webs que no les hagan preguntarse si todo lo que piensan es correcto y por qué.

Si andas un poco confuso sobre lo que se está ventilando aquí, déjame que te lo ponga en plano personal:

Si optas a un puesto de trabajo y, siendo el más cualificado, eligen una mujer o una persona de otra raza, por una cuestión de cuotas y paridad ¿te parecerá bien esa discriminación o te parecerá injusto?

Pues eso. Imagínate que eso sea obligatorio por ley.

El paraíso de la inteligencia artificial

Imagínate un robot de inteligencia artificial entrenado para hacer feliz a los ofendidos, que siempre hable a todas, todos y todes, que encuentre problemas de heteropatriarcado, micromachismos y marginaciones de colectivos en todo lo que se diga y/o haga.

Esta gente será feliz. Por fin tendrán toda la razón todo el tiempo, y al resto, como buenos guardianes de la verdad, habrá que silenciarles de alguna forma. De momento sólo dan voces desde la puertas, pero cuando tengan el poder… te vas a enterar cuando tengan el poder.

Todos esos comités que nuestros avanzados políticos quieren montar, los de control a la prensa, los de verificación de noticias, los de señalamiento del prójimo porque su conducta no se alinea con el decálogo del buen cisciudadano, eso son pruebas de laboratorio comparado con lo que realmente hace falta en esta sociedad… espera, ¿cómo era? “los típicos que se escudan en la “libertad” para ir en contra de los derechos más elementales.”

Y yo con estos pelos…

¿Y Apple qué pinta en todo esto?

Lo sé, lo sé, te preguntarás… pero todo esto ¿qué coj**** o qué coñ* tiene que ver con Apple? Pues, te lo creas o no, Apple se personó -junto con todas las demás tecnológicas- a decir que es muy bueno mantener las cuotas, que apoyan la diversidad y bla bla.

Y -jaté qué cosas- yo no estoy de acuerdo con Apple en esto. ¿Se puede decir? ¿O también es mal decir que Apple se equivoca? Y que estoy seguro de que cuando llega la hora de nombrar un director que va a gestionar millones de dólares se la pelan las cuotas, las razas, los sexos y cualquier otro condicionante que no sea conseguir al mejor que pueda.

Si es mujer, hindú, y budista, óptimo. Pero serán datos accesorios. Seguro que primero ha tenido que pasar docenas de entrevistas y charlas para conocer cómo ve el negocio, cómo entiende la cultura de Apple y han considerado cuidadosamente si encajará o no.

Faq-mac y Alf

Ahora en serio, llevo treinta años escribiendo en faq-mac. La mayoría, probablemente, deleznable y sin densidad. Pero siempre ha estado abierto a las opiniones de todo el mundo y siempre he potenciado el pensamiento crítico.

Tan es así, que en el podcast he dedicado tres episodios completos a hablar de libertad de expresión, con personas tan diversas en el espectro político como Miguel Ángel Quintana Paz, Rebeca Argudo, Victor Salgado, Borja Adsuara, Mónico y Guillermo.

Y me jode escribir esto porque va a parecer que me estoy explicando y/o justificando, cuando la realidad es que me la suda.

Pd.: que estos demócratas usen seudónimos, ya es que ni me detengo en ello.