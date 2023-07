Cinco complementos tecnológicos que he llevado al Camino de Santiago

Probablemente tienes la impresión de que la mayor parte de las revisiones que lees por ahí son “sólo trabajo”, es decir, son cacharros (o software) que se revisa para aportar contenidos a las webs, pero el revisor no tiene ninguna intención de usarlos en su rutina diaria.

Un poco como ver a un famoso/a anunciar una colonia… seguro que el/ella se la pone cada día.

Por eso ves tan pocas revisiones por faq-mac. Normalmente no reviso hardware que no considere útil o interesante y al que vea una utilidad “para mi”. Lo reconozco, me utilizo como medida para saber si algo debe salir aquí o no. Si es interesante para mi, entiendo que lo será para más gente, pero si no me parece interesante, es probable que el resto piense lo mismo.

Así que, cuando ha llegado el momento de irme a hacer etapas del Camino de Santiago, he recogido las cosas que he pensado que podrían serme útiles y me las he metido en la mochila.

Aquí te cuento cuáles han sido

Bolsa para cables Be.ez

Esta bolsa no la revisé, acabo de comprobarlo. Pero con Be.ez (ahora extinta) trabajamos mucho en su día, y hacían unos productos de gran calidad.

El concurso del que hablamos es de Marzo de 2006, lo que te da una idea de la calidad. Pues en Julio de 2023, sigue en activo mi bolsa que utilizo para llevar todos los cables y adaptadores.

Adaptador a USB-C

Otro de los complementos que me he llevado es el adaptador del USB “normal” a USB C, que revisé en 2021, y que incluso tenía un descuento para los lectores de faq-mac que quisieran comprarlo.

Es muy cómodo y lo utilizo constantemente con el cable del iPhone.

Bateria solar

Aunque -afortunadamente- no me ha hecho falta utilizarla, me dio miedo pensar en tantas etapas donde te vuelves loco haciendo fotos, vídeos… y de repente estás sin batería.

Además, su función de linterna incorporada me pareció muy útil, porque en Galicia sabes cómo va a amanecer el día pero no cómo puede acabar.

Llevarlo encima me ha aportado un plus de tranquilidad ante lo inesperado. ¡Ah! Hablé de ella en 2018.

Auriculares Nothing

Tengo que confesarlo… en realidad quería coger los AirPods, pero estaban juntos y sin mirar cogí la caja y la metí en el bolsillo del vaquero. Cuando estaba en el tren -camino de Sarria, de donde partía- los saqué y me lleve la sorpresa. Te di mi impresión sobre estos auriculares en 2022.

La verdad es que en toda esta semana sólo los usé esa media hora, porque el cansancio del camino y los buenos ratos pasados alrededor de la mesa no me han permitido “licencias” tecnológicas. Estaba viviendo el presente, sin necesidad de estar ausente.

Ladrón de puertos

Este es el único que sé positivamente que no he revisado, porque lo compré (es muy barato) y necesitaba algo que tuviera poco perfil para poder ponerlo detrás de un mueble, lo empecé a utilizar para poder dar una opinión fundada y… se me olvidó.

Tampoco creas que soy muy despierto. Normalmente me llevaba un ladrón de enchufes y los respectivos adaptadores y cables para poder enchufar todo y empezar cada dia con las baterías a tope.

Pero, providencia provee, no encontré el que normalmente uso, así que tuve que improvisar. Lo quité de detrás de la mesilla y la metí en la mochila. Solución (casi) perfecta. Con un único dispositivo puedo conectar hasta dos teléfonos y dos relojes (o dispositivos que necesiten menos potencia de carga).

Para ser perfecto, tendría que poder desactivar las luces LEDs azules (demasiado potentes para una habitación completamente a oscuras que compartes con más gente) y si la toma de corriente fuera extraíble, ya sería la genialidad suprema.

Entiende que no estoy diciendo que sea lo mejor, o lo idóneo. Sólo que lo tengo y me ha servido a la perfección.

Y una cosa más

Riñonera

Emblema universal del perroflautismo, comprada en un mercadillo.

Tengo que reconocer que es una compañera fiel que me permite enfundar y desenfundar cómodamente el iPhone para hacer cualquiera de las múltiples cosas que puede hacer: mirar el mapa, responder llamadas, hacer fotos o vídeos… no te lo digo porque crea que no sabes lo que hace un iPhone, sino para darte una idea de la cantidad de veces que el cacharro entra y sale de la riñonera.

Así que ahora lo tengo siempre a mano (además de la crema solar, la documentación, llaves, etc.) para poder hacer lo que sea sin tener que parar.

¡Buen camino!

¿Qué te ha parecido? ¿qué llevas o usas tu?