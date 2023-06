Lo que nos dice visionOS de las capacidades de Apple Vision Pro

A principios de este mes, Apple presentó Apple Vision Pro, un revolucionario ordenador espacial que combina a la perfección el contenido digital con el mundo físico, al tiempo que permite a los usuarios mantenerse presentes y conectados con los demás.

Vision Pro crea un lienzo infinito para aplicaciones que se escala más allá de los límites de una pantalla tradicional e introduce una interfaz de usuario totalmente tridimensional controlada por las entradas más naturales e intuitivas posibles: los ojos, las manos y la voz de un usuario.

Con visionOS, el primer sistema operativo espacial del mundo, Vision Pro permite a los usuarios interactuar con el contenido digital de una manera que se siente como si estuviera físicamente presente en su espacio.

El innovador diseño de Vision Pro cuenta con un sistema de visualización de ultra alta resolución que incluye 23 millones de píxeles en dos pantallas, y silicio de Apple personalizado en un diseño único de doble chip para garantizar que cada experiencia se sienta como si estuviera teniendo lugar frente a los ojos del usuario en tiempo real.

Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el Apple Vision Pro de la versión beta de visionOS.

1. Se acerca la búsqueda visual: de acuerdo con la información que se encuentra en la versión beta de visionOS, los usuarios del visor Vision Pro podrán usar las cámaras del visor para encontrar información sobre un artículo que escaneen e interactuar con el texto del mundo real. Esto incluye copiar y pegar el texto en las aplicaciones de Vision Pro, traducirlo entre 17 idiomas compatibles y convertir unidades (como gramos a onzas o metros a pies).

2. El sistema operativo es intuitivo: Afortunadamente, parece que es muy fácil mover, cambiar el tamaño y ocultar las ventanas de la aplicación en Vision Pro, como muestra @Lascorbe en Twitter.

visionOS, super intuitive so far:



– You move the window with the bottom bar

– When moving if the window touches other apps they dim

– There’s a button to hide rest of apps (unsure how to bring them back yet)

– Pointing at the corner of a window make the “resize handler” appear pic.twitter.com/ZHkA0I04SC