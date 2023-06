Ganadores de los Apple Design Awards 2023

Apple ha desvelado hoy los nombres de los ganadores de sus Apple Design Awards anuales, que premian las doce mejores apps y juegos. Los ganadores de este año, con equipos de desarrollo procedentes de todas partes del mundo, presentaron apps que destacan por su creatividad e innovación basadas en un diseño excepcional.

Se premian una app y un juego en seis categorías diferentes por su inclusión, diversión, interacción, impacto social, efectos visuales y gráficos, e innovación. Los ganadores han sido elegidos entre 36 finalistas que han destacado por sus extraordinarios logros técnicos.

«Las apps y los juegos son parte esencial de nuestra manera de vivir, trabajar y divertirnos. En Apple nos encanta reconocer el talento de los desarrolladores cuyas apps destacan por su increíble creatividad y excelencia en el diseño», ha dicho Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores Internacionales de Apple. «Queremos felicitar a todos los ganadores de los Apple Design Awards de esta edición por crear experiencias de apps tan trabajadas y con una jugabilidad tan atractiva, y que empoderan y entretienen a los usuarios en cualquier lugar».

Inclusión

Los ganadores de esta categoría ofrecen una experiencia increíble, independientemente del origen, las habilidades o el idioma.

App: Universe — Website Builder

Desarrollador: Universe Exploration Company (EE. UU.)

Al simplificar el proceso y derribar las barreras de entrada, Universe pone el desarrollo de sitios web al alcance de todo el mundo. Esta app le da el poder a las personas de crear su escaparate online perfecto, taller de artista, la página de un grupo comunitario o su propia web personal, todo con prestaciones como el tamaño de letra dinámico o VoiceOver para facilitar al máximo la accesibilidad en Universe.

Juego: stitch.

Desarrollador: Lykke Studios (Tailandia)

stitch., un juego de Apple Arcade para todas las edades, acerca a los usuarios la calma y el arte meditativo del bordado. La dificultad de los diseños aumenta a medida que avanza el juego, con una música de fondo que transmite sensación de paz. Es compatible con varios idiomas y cuenta con opciones de accesibilidad personalizables para quienes tengan daltonismo, visión reducida o disfunciones de motricidad, para que todo el mundo puede sumarse a la diversión.

Entre los finalistas de esta categoría están: Passenger Assistance de TRANSREPORT, Anne de Alessandro Di Maio, Ancient Board Game Collection de Klemens Strasser y Finding Hannah de Fein Games GmbH.

Diversión

Los ganadores de esta categoría ofrecen experiencias memorables, cautivadoras y gratificantes gracias a la tecnología de Apple.

App: Duolingo

Desarrollador: Duolingo, Inc. (EE. UU.)

Más de una década después de su lanzamiento, Duolingo sigue expandiendo la enseñanza de idiomas a través de una experiencia rediseñada y nuevos cursos para idiomas en riesgo de caer en desuso, indígenas y de ficción. Los usuarios se acercan por el creciente catálogo de diálogos, y se quedan por los carismáticos personajes y la divertida experiencia de juego, que incluye misiones, desafíos y tablas de clasificación para mantener el interés de los alumnos.

Juego: Afterplace

Desarrollador: Evan Kice (EE. UU.)

Afterplace es un inolvidable juego de rol indie con una estética pixel vintage y un toque contemporáneo, que combina nostalgia, aventuras y un peculiar sentido del humor. Se ha diseñado cuidando cada detalle para dispositivos móviles y se controla tocando o deslizando con el dedo, en lugar de usar botones virtuales. Una inteligente introducción sumerge a los jugadores en el mundo de Afterplace, y su intuitivo sistema de control con una sola mano permite descubrir fácilmente originales sorpresas y recompensas ocultas.

Entre los finalistas de esta categoría están: Creme de The CREME Group Inc., Chantlings de IORAMA, Pocket Card Jockey: Ride On! de GAME FREAK Inc. y Knotwords de Zach Gage y Jack Schlesinger.

Interacción

Los ganadores de esta categoría destacan por sus interfaces intuitivas y controles sencillos creados a la medida de su plataforma.

App: Flighty

Desarrollador: Flighty LLC (EE. UU.)

Flighty ofrece a los usuarios mapas detallados de vuelos, orientación por los aeropuertos y previsión de retrasos en un app con un magnífico diseño. Gracias a su información práctica siempre a mano, su intuitiva interfaz y sus completos mapas en tiempo real, Flighty simplifica los viajes. La app integra la tecnología de Apple, como Atajos de Siri, Mapas de Apple, Actividades en directo y mucho más, para acompañar a los usuarios en todas las etapas del viaje.

Juego: Railbound

Desarrollador: Afterburn (Polonia)

La interacción con Railbound sorprende por su increíble sencillez, empezando por la explicación inicial, que prescinde de palabras, puntos y navegación en los menús. El diseño inteligente del juego permite deshacer o modificar los errores con extrema facilidad. Con una animación impecable y coloridos efectos, Railbound es una pulido puzzle muy fácil de empezar y difícil de dejar.

Entre los finalistas de esta categoría están: Shuffles by Pinterest de Pinterest, Inc.; Tide Guide: Charts & Tables de Condor Digital LLC; Automatoys de Idle Friday LTD; y Kimono Cats de HumaNature Studios Inc.

Impacto social

Los ganadores de esta categoría mejoran significativamente la vida de los usuarios y ponen el foco sobre temas de gran relevancia.

App: Headspace

Desarrollador: Headspace (EE. UU.)

Todo el mundo puede practicar mindfulness con Headspace, gracias a un cuidado diseño que queda patente en la interfaz minimalista, sus cautivadores vídeos y las ilustraciones únicas. Los usuarios pueden elegir entre distintas voces que los guían por un enorme catálogo de contenido pensado para todo tipo de necesidades, desde largas sesiones guiadas hasta pausas de cinco minutos para despejar la mente. Además, la integración de la app con el Apple Watch permite disfrutar del mindfulness directamente en la muñeca y en cualquier momento.

Juego: Endling

Desarrollador: HandyGames (Alemania)

Endling es un juego de desplazamiento horizontal que explora un mundo devastado por los problemas medioambientales y el efecto de los humanos a través de los ojos de un zorro. Los jugadores enseguida sienten empatía y un vínculo especial con el personaje principal. Los sencillos controles de este juego aseguran el protagonismo de la historia dejando las interacciones en un segundo plano.

Entre los finalistas de esta categoría están: Duolingo de Duolingo, Inc.; Sago Mini First Words de Sago Mini; Hindsight de Team Hindsight; y Beecarbonize de Charles Games s.r.o.

Efectos visuales y gráficos

Los ganadores de esta categoría destacan por sus imágenes espectaculares, sus interfaces brillantes y sus animaciones de gran calidad, que cobran vida de una forma original y coherente.

App: Any Distance

Desarrollador: Any Distance Inc. (EE. UU.)

Any Distance es una app de diseño vanguardista que registra la actividad física y muestra gráficos dinámicos que se pueden compartir. La app saca todo el partido a Actividades en directo y la integración con el Apple Watch para recopilar e ilustrar datos de entrenamientos, que incluyen no sólo disciplinas tradicionales como correr o el ciclismo, si no también ejercicios en silla de ruedas y bicicletas reclinadas, o paseos y carreras con carritos de bebé. Con las medallas coleccionables y el apoyo de la comunidad en la app, hacer deporte resulta divertido y motivador.

Juego: Resident Evil Village

Desarrollador: CAPCOM Co., Ltd. (Japón)

Este juego de terror y aventura ofrece detalles visuales magistrales gracias a los chips de Apple, ProMotion, Metal 3 y el rango dinámico ampliado. Desde el espeluznante castillo Resident Evil Village a las decrépitas fábricas, los gráficos de este juego están entre los más realistas y mejor ambientados de los títulos para el Mac.

Entre los finalistas de esta categoría están: Gentler Streak Health Fitness de Gentler Stories LLC; Riveo de Forge and Form GmbH; Diablo Immortal de Blizzard Entertainment, Inc. y NetEase, Inc.; y Endling de HandyGames.

Innovación

Los ganadores de esta categoría han hecho un uso innovador de la tecnología de Apple para crear experiencias de última generación.

App: SwingVision: A.I. Tennis App

Desarrollador: SwingVision Inc. (EE. UU.)

Gracias a la inteligencia artificial y al Neural Engine, SwingVision permite entrenar y mejorar la técnica del tenis. Su avanzada tecnología de seguimiento de objetos ayuda a evaluar la posición de forma brillante y destacar los puntos fuertes, a la vez que ofrece sugerencias sobre los aspectos que se pueden mejorar. La información se recaba no solo de la cámara, sino también a través de la integración con el Apple Watch.

Juego: MARVEL SNAP

Desarrollador: Second Dinner (China)

MARVEL SNAP presenta increíbles animaciones y respuestas hápticas que transmiten a la perfección la personalidad de cada personaje de este multiverso. Este juego de cartas coleccionables redefine su género con un formato rápido y la innovadora mecánica «snap», que dobla la apuesta al instante aportando nuevas capas de estrategia al juego.

Estos son los finalistas de esta categoría: Camo de Reincubate Ltd.; Rise: Energy & Sleep Tracker de Rise Science Inc.; Resident Evil Village de CAPCOM Co., Ltd.; y stitch. de Lykke Studios.

Más información sobre los ganadores y finalistas de los Apple Design Awards de este año en developer.apple.com/design/awards o en la app Apple Developer.