El Tribunal Supremo de EE.UU. afirma que la discriminación positiva es anticonstitucional

En los tiempos que corren, esta sentencia es garantía de recibir apelativos de fascista, supremacista, machista y cuantos epítetos uno pueda articular para expresar que se ha dicho algo que, aunque verdad, no coincide con lo que pensamos. Ah, los ofendiditos, esa fuente inagotable de autofrustración.

Por supuesto, una cosa no niega la otra. No se puede negar que las mujeres no consiguen los mismos salarios, los mismos puestos, las mismas oportunidades, etc. que los hombres. Que los negros (lo siento, los sigo llamando negros, igual que yo me auto-llamo blanco, ya ves, este artículo es tope reaccionario) lo tienen peor, mucho peor, que los blancos, que los de habla hispana lo tienen peor que los negros, y que los indios apenas llegan a nivel de merecer tener derechos. Ya no te cuento si eres una mujer india no judía o cristiana… bastante es que te dejen andar por la misma acera que el resto.

O sea, resumimos, nadie niega que las desigualdades existen, que proliferan, incluso. Pero pretender convertir en un derecho la discriminación, las cuotas, la paridad, de manera que salgan perjudicados hombres blancos por razón de su sexo o el color de su piel, es igual de discriminatorio que en el otro sentido, y por lo tanto es anticonstitucional. Es decir, está en las antípodas de la máxima de “todos los hombres son iguales ante la ley sin importar su color, sexo, etc.”

Lo sabemos, el juez es un facha que defiende el heteropatriarcado, homófobo, machista, racista, xenófobo… bla bla. ¿Para qué nos vamos a parar a pensar en lo que dice, si podemos gritar?

Según el Presidente del Tribunal Supremo John Roberts ese tipo de programas [que fomentan las cuotas y la paridad] “violan la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda” ya que “el color de la piel de una persona es irrelevante para la igualdad de condiciones de ese individuo como ciudadano de esta nación”.

Para este artículo vamos a pasar de puntillas por el hecho de que si una mujer, o un negro, o un homosexual, etc. accede a un puesto porque hay una ley que “obliga” a que estén representados, siempre sobrevolará la duda sobre su capacidad, sobre sus méritos, etc.

Conste que Apple, entre otras cuarenta empresas, se presentó para respaldar la existencia de ese tipo de programas, aduciendo que la diversidad les hace ser mejores.

Como si alguien lo dudara. Pero esa diversidad no puede ser por cuotas, o por ley. Tendrá que ser porque están contratando a los mejores, y los mejores -casualmente- no tienen todos la misma piel, ni el mismo sexo, ni la misma religión, etc.

Si Apple -o cualquier otra empresa quiere contratar a los mejores, tendrá que inventar el método para que los mejores puedan exponerse delante de ellos. No obligar a contratar a mediocres simplemente porque nacieron con un determinado sexo o pertenecen a una determinada minoría.

Nada de lo dicho anteriormente impide que sigan las campañas de concienciación, las penas por discriminación y el esfuerzo institucional por crear una sociedad más justa con unos valores inclusivos.

Si quieres leer la noticia que ha dado lugar a esta opinión, puedes hacerlo aquí. Si quieres expresar tu opinión, en los comentarios puedes hacerlo y no te preguntaremos nada sobre tu origen o tu sexualidad. Porque creemos en la libertad.