Cómo funciona la correa superior de Apple Vision Pro y cuándo es necesaria

Una nueva representación del Apple Vision Pro revela cómo se puede ajustar la correa superior adicional opcional, y el posicionamiento sugiere que puede ser necesaria para sesiones prolongadas.

Apple no ha ocultado que Vision Pro puede tener una correa adicional, pero al igual que la batería, tampoco se ha pronunciado sobre ella. Además, el primer accesorio que se anunciará en empresas de terceros es una banda para la cabeza que, hasta ahora, no incluye la correa adicional.

Ahora, un renderizado del Vision Pro del usuario de Twitter Marcus Kane muestra cómo la correa adicional se conecta a los auriculares. La banda principal, que sujeta el visto desde la parte de atrás de la cabeza de un usuario, debe desconectarse primero. Luego se ajusta la correa adicional y se vuelve a colocar la banda para la cabeza.

We only saw a glimpse in the keynote, so here’s a quick model of the Vision Pro’s top strap. From what people are saying about the weight it looks like it’ll be needed for long sessions #VisionPro #render pic.twitter.com/AdIeap0OQP