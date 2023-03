Steve Jobs está vivo (en las máquinas)

Como hemos dicho algunas veces en el podcast de Faq-mac, de momento son unas risas, pero es inevitable que más pronto que tarde, esto acabe en lágrimas.

Nos referimos a los deep fakes, esas creaciones artificiales en que la cara de una persona (normalmente conocida o famosa) se superpone a la de otra para que parezca que dice o hace lo que la última represente o vocalice. Estos deep fakes también existen con las voces, y como ejemplo hoy traemos a Steve Jobs, que en vida dijo todo lo que tenía que decir… hasta que la tecnología llega para que siga opinando sobre la actualidad.

John H. Meyer ha “entrenado” una inteligencia artificial en la voz de Steve Jobs (sí, así se hacen estas cosas, cuando quieres una inteligencia especializada. Ahora aplícalo a leyes, medicina, noticias, etc. y te darás cuenta de cómo va a cambiar la vida que conocemos). Después la ha conectado a ChatGPT (para que pueda dar respuestas y opiniones conversacionales) y el resultado es escalofriante.

Es cierto que la voz de Steve Jobs suena como si estuviera dando una keynote o una entrevista (leyendo un guión) porque esa es la mayoría de las fuentes que tenemos sobre él. Pero seguro que puedes imaginar este modelo aplicado a políticos o actores que frecuentemente hablan en entrevistas o ruedas de prensa sin guión previo, y te darás cuenta de lo difícil que va a resultar diferenciar la realidad de la ficción.

Frases reales serán tachadas como ficción y declaraciones fabricadas en un ordenador correrán por las redes como auténticas.

De momento sigamos con las risas, pero estamos avisados. Necesitas un poco de paciencia porque la IA tiene que “grabar el audio”, pero prepárate a alucinar pensando que estás oyendo a Steve Jobs hablar sobre temas actuales.

This is crazy and absolutely surreal!



I trained an AI on Steve Jobs’ voice…



…and then connected it to the chatGPT API 🤯



…and finally, connected it all to Facebook Messenger to allow for 2-way voice conversations with Steve Jobs about anything! 🤖



Final product (sound… pic.twitter.com/tQ8Qha9map