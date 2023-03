Qué viene en Apple TV+: Mi música country

Apple TV+ ha revelado el tráiler y 12 artistas innovadores que aparecen en la próxima serie de ocho partes “Mi música country”, de los productores ejecutivos Reese Witherspoon y Kacey Musgraves, que se estrenará el 24 de Marzo.

“Mi música country” es una nueva versión de los concursos de música, rompiendo las barreras en la música country al proporcionar una oportunidad extraordinaria a diversos artistas de todo el mundo.

Los Scouts Jimmie Allen, Mickey Guyton y Orville Peck eligen cada uno una lista de artistas excepcionales y prometedores y los invitan a la casa de la música country en Nashville, Tennessee, para mostrar su sonido único.

El ganador recibirá una experiencia que cambiará su vida, incluida la exposición global en las plataformas Apple TV+ y Apple Music.

Los artistas que aspiran a convertirse en la próxima gran estrella de la música country:

Artistas de Jimmie Allen:

• Ale Aguirre | Chihuahua, México

Ale se infunde en su música y letras bilingües con el mariachi, el norteño, la banda y otros sonidos que escuchó cuando creció en México. A la edad de 16 años aprendió por sí misma a tocar la guitarra, y ahora está en camino de establecerse como una cantante y compositora independiente con un seguimiento leal que ha ganado en su popular canal de YouTube.

• Dhruv Visvanath | Nueva Delhi, India

Dhruv, un multiinstrumentista, compositor, cantante y compositor y productor, comenzó su viaje musical a la edad de siete años. A los 16 años, su padre falleció, lo que lo llevó a centrar más energía en la composición de canciones, lo que le permitió expresar por lo que estaba pasando. Escribió la banda sonora de dos películas independientes con Vishal Bhardwaj en “Sonchiriya” y A.R. Rahman en “Blinded by the Light”. Con su guitarra en la mano y su corazón en la manga, Dhruv está construyendo constantemente el amor por la música country en su ciudad natal de Nueva Delhi.

• Camille Parker | Durham, Carolina del Norte

Criada por sus abuelos, Camille atribuye su pasión por la música a su abuelo, quien la introdujo en la música country. Después de crecer en el coro de la iglesia, Camille se metió en la industria haciendo grabaciones de sesión para pop y R&B, antes de dedicarse completamente a la música country. Ella sueña con inspirar a las jóvenes negras para que logren sus sueños en cualquier lugar, especialmente en la industria de la música country.

• Justin Serrao | Johannesburgo, Sudáfrica

Justin comenzó a tocar punk y rock alternativo, pero la música country extranjera que escuchó en la radio y los gustos musicales de su padre le presentaron a Justin la música que toca hoy. Fusionar su sonido rock con influencias country se trataba de seguir su pasión, incluso si significaba convertir a los sudafricanos en entusiastas de la música country de uno en uno.

Artistas de Mickey Guyton:

• Ashlie Amber | Nashville, Tennessee

Ashlie, una cantante desde hace mucho tiempo, trabajó durante años antes de encontrar su camino como intérprete de una línea de cruceros. Comenzó a cantar a la edad de seis años, y después de la trágica pérdida de su padre cuando era joven, la música se convirtió en la salida de Ashlie y el camino de regreso a un lugar mejor.

• Chuck Adams | Nashville, Tennessee

Desde crecer en barrios en su mayoría blancos hasta sus diferentes estilos musicales, Chuck nunca encaja realmente. Chuck inicialmente encontró éxito como escritor de música rap y firmó con un sello discográfico, pero después de que lo abandonaron en 2011, lo tomó como una señal para seguir su verdadero camino en el género que amaba: el country clásico. Un perfeccionista que se ata en cada detalle, Chuck está aquí para aprender a dejarlo ir.

• The Betsies – Zel y Landi Degenaar | Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Las hermanas afrikaanas Zel y Landi crecieron en un pequeño pueblo minero llamado Witbank, escuchando las colecciones de discos de sus padres y cantando en el coro de su iglesia. A medida que crecían, tocaban juntos y después de mudarse a Ciudad del Cabo comenzaron a actuar juntos. A veces se sentían como forasteros por ser apasionados por la música country en Sudáfrica, pero les apasiona encarnar la cultura estadounidense y la música que aman.

• Wandile | Johannesburgo, Sudáfrica

Criado en una familia de amantes de la música en el este de Londres, Sudáfrica, Wandile era más un atleta que un músico, y era un jugador profesional de rugby antes de que comenzara su viaje musical cuando cogió una guitarra en 2010. Wandile es un fanático de la narración analógica, donde utiliza su punto de vista musical para enmarcar los recuerdos duros en mejores.

Artistas de Orville Peck:

• Alisha Pais | Goa, India

Alisha es una cantante y compositora nacida y criada en Mumbai/Bombay, pero que regresó a Goa, India, durante la pandemia en busca de consuelo. Ha estado cantando toda su vida y comenzó a actuar a la edad de 16 años. Alisha escribe e interpreta canciones con una crudeza inquebrantable y espera que su música traiga alegría a la vida de las personas y les ayude a conectarse con su ser más auténtico.

• Los vaqueros del Congo – Julie Sigauque, Simon Attwell y Chris Bakalanga | Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Los Congo Cowboys son un grupo sudafricano que combina la música country con la música de África, llenando el círculo del banjo y devolviendo el instrumento a sus raíces africanas. Actúan en inglés y lingala, el idioma oficial de la República Democrática del Congo. Simplemente esperan que su música lleve a la gente a la pista de baile y los haga moverse a medida que sus diversos sonidos y culturas se entremezclan.

• Ismay Hellman | Petaluma, California

Ismay es cantante y compositora no binaria. Cuando no están improvisando en el campo y el bluegrass con familiares y amigos en el granero, Ismay atiende al rancho familiar en Petaluma. Musicalmente, lucharon por encajar en la música country típica, pero el sonido y las vibraciones de la naturaleza se infunden en su voz única, aportando una nueva perspectiva a los tonos clásicos de bluegrass.

• Micaela Kleinsmith | Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Micaela creció viendo programas de competición de canto y soñando con estar en el escenario. Acosada en gran medida cuando era niña, la música se convirtió en el escape de Micaela y finalmente se convirtió en una forma de hacer amigos. Comenzó a escribir canciones a la edad de catorce años y continuó a la altura de la artista, consiguiendo finalmente un lugar en los ídolos de Sudáfrica en 2016.

Witherspoon y Musgraves producen ejecutivas junto a Sara Rea y Lauren Neustadter de Hello Sunshine; Jason Owen de Sandbox Entertainment; la ilustre showrunner nominada al Emmy Izzie Pick Ibarra (“The Masked Singer”, “Savage x Fenty Vol. 3”, “Dancing with the Stars”, “Ladies of London”); y Katy Mullan de Done + Dusted (“Beauty and the Beast: A 30th Celebration”, “The Voice UK”, “Dancing with the Stars”, Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres). Adam Blackstone, ganador del premio Emmy, se desempeña como director musical (director musical de Justin Timberlake, Alicia Keys, Faith Hill, Rihanna y para el Super Bowl Halftime Show, los Premios de la Academia, los Premios Grammy, “The Masked Singer”).