Hollyland Lark C1, micrófonos de clip para iPhone

Cuando llegó la nota de prensa de Hollyland Lark C1, di un respingo en mi silla -y eso no es algo que ocurra habitualmente. Durante años he estado buscando una solución para poder hacer entrevistas en cualquier parte -sobre todo ahora que tenemos el podcast- que no fuera poner el iPhone delante de la boca del entrevistado.

Puede que no lo sepas, pero uno de los secretos para hacer una buena entrevista es que se olviden de que les estás entrevistando, y no hay nada que mate mas el ambiente que sostener un cacharro, sea un iPhone o un micrófono delante de la cara de una persona. De repente ser vuelven autoconscientes, surge el miedo a decir algo inapropiado, a quedarse sin palabras, etc.

Así que -por fin- unos micrófonos inalámbricos, que se conectaban de forma súpersencilla con el iPhone y que eran de pinza, de forma que la distancia al sujeto ya no era un facto crítico -con respecto a añadir tensión en una entrevista, no hablemos de un cable que da tirones o no llega más lejos.

Inmediatamente escribí a Hollyland para preguntar si podría probarlos, con la esperanza de que fueran tan buenos como lo que las imágenes prometían.

A los pocos días un mensajero llamaba a mi puerta con el paquete, y me dispuse a probarlos.

Presentación

No podría pasar a la parte técnica sin detenerme en el acabado de los Lark C1. Porque en estos tiempos, dedicar tiempo, recursos y materiales a crear una experiencia que merezca la pena (por oposición a una experiencia de “usar y tirar”, donde te limitas a arrancar todos los envoltorios para quedarte sólo con el producto) es algo reseñable.

Como podéis ver por las fotos, el producto viene en un estuche semirrígido, que protege y mantiene reunidas todas las piezas, evitando que se pierdan. por los fondos de una bolsa de transporte o se pierdan en el trasiego del “directo”.

Una de las tapas tiene una “compuerta” que esconde el cable de alimentación y las instrucciones, mientras que en el espacio principal viene la caja que contiene la “magia”.

Se trata de una caja rígida que contiene una batería y los espacios para que todas las partes se coloquen y se carguen mientras lo transportas, de forma que puedas estar seguro de que, cuando llegues a destino, vas a tener la autonomía al 100%.

Ya sólo la caja rígida, los colores, los indicadores, etc la convertirían en producto excelentemente acabado, pero el bonus de la cartera de transporte, más los “peluches” antiviento, lo colocan en un nivel superior, inesperado.

Conexión

Todo funciona como podrías esperar. La pieza central se conecta al iPhone y los micrófonos vienen enlazados de fábrica, así que podrías empezar a grabar nada más abrir la caja.

Las instrucciones, tal vez la única pega que le puedo poner, vienen en un pequeño folleto, donde las letras son absurdamente pequeñas. Como soy un tipo majo, y no quiero que sufras como yo para entender qué son y para qué sirven los botones, te dejo aquí debajo fotos de esas páginas con lo que indican en español, ya que las instrucciones vienen sólo en inglés. Ve al final del artículo para encontrarlas.

Sonido

La verdad es que -como ya he dicho- tenia muchas ganas de probarlo, así que en cuanto me reuní con Juan lo saqué para hacer pruebas. Pero el sonido no era admisible bajo ningún aspecto. O bien era opaco (si lo colocaba a la altura normal en la ropa) o distorsionaba de pura saturación si lo ponía delante de la boca.

Así que no me quedó más remedio que aparcarlo. Una pena. Ahora lo he vuelto a sacar y he descubierto que había una actualización del firmware. La he descargado y de repente la calidad es casi perfecta -para ser un micrófono portátil que se conecta de forma inalámbrica.

Aquí os dejo algunas muestras grabadas usando notas de voz.

La app de LarkSound

Por muy directo que parezca la forma de utilización, LarkSound tiene una app que permite algunos retoques en la forma de captar el sonido que pueden serte de utilidad en alguna ocasión. para poder usarla tendrás que conectar el dispositivo al iPhone. Por supuesto es gratuita y puedes descargarla desde la App Store.

Instrucciones

Instalación

• El transmisor TX se conecta automáticamente cuando se saca de la carcasa de carga. Sujétalo a la ropa usando la pinza incorporada (colocándolo a una distancia adecuada, ni muy lejos ni muy cerca. N. del T.)

• Conecta el RX al iPhone.

• Puedes cargar el iPhone a través del puerto del RX.

Funcionamiento

Función de cancelación de ruido

• Si el LED azul se queda fijo: el dispositivo está desconectado (no enlazado)

HearClear (Reducción de ruido) Desactivado por omisión

• Si el LED verde se queda fijo : HearClear (Reducción de ruido) Activada

Presiona el botón amarillo del TX para activar HearCiear (Reducción de ruido). Cuando se activa el LED pasa a verde.

Nivel de carga de la base

• Parpadeo de la luz LED: cargando

• La luz LED se queda fija: completamente cargado

Un LED parpadea: 25%

Dos LEDs parpadean: 50%

Tres Leos parpadean: 75%

Cuatro LEDs parpadean: 100%

Enlazado manual

Cuando el receptor está conectado al Smartphone, presiona el botón amarillo del receptor y del emisor durante tres segundos

• El dispositivo sale enlazado de fábrica. Solo necesita emparejarse de nuevo si hay una desconexión.

Encendido y apagado de los micrófonos

Aunque no sale en estas páginas de instrucciones, para encender o apagar los micrófonos hay que presionar el otro botón que hay (el que no es amarillo) durante tres segundos.