El juego Myst para iPhone e iPad con chip A12

En celebración del 30 aniversario de Myst, “Myst Mobile”, una versión totalmente en 3D de “Myst”, llegará a iPhones y iPads con chips biónicos A12 y más nuevos.

Creado hace 30 años, el legendario juego Myst fue un éxito comercial y aceleró la adopción de lectores de CD-ROM.

“El título es una nueva versión del original remasterizado de 2021, que ha estado disponible para jugar en PC y Oculus.

