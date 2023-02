Cómo recuperar una contraseña olvidada en Mac

Te explicamos qué hacer si has olvidado la contraseña del Mac, o no conoces la contraseña del Mac que estás utilizando, y no puedes iniciar sesión, instalar aplicaciones o realizar cambios en Configuración/Preferencias del sistema.

macOS de Apple es un sistema operativo seguro, y en el corazón de su seguridad está tu contraseña: necesitarás tu contraseña cada vez que instales nuevo software o hagas cambios en macOS a través de Preferencias del Sistema (a partir de Ventura llamada Configuración del Sistema); la necesitarás cuando inicies sesión en tu Mac (incluso si inicias sesión en tu Mac con un Apple Watch, o usando Touch ID.

Pero, ¿qué haces si has perdido u olvidado la contraseña, o si no funciona? Tal vez heredaste o compraste el Mac de segunda mano y no sabes la contraseña. No entres en pánico. En este artículo vamos a ver cómo recuperar una contraseña perdida de Mac.

En una nota relacionada, si tu Mac te pide tu inicio de sesión de iCloud o tu ID de Apple, lee qué hacer si olvidas la contraseña de tu ID de Apple. Alternativamente, si has olvidado la contraseña de la cuenta de administrador en tu Mac, también puedes encontrar útil este artículo: Cómo cambiar la contraseña de administrador en un Mac.

Mira la sugerencia de contraseña

Si tienes suerte, la contraseña de tu Mac se ha configurado con una pista y puedes verla en la pantalla de inicio de sesión.

Tienes que estar en la pantalla de inicio de sesión para poder acceder a esta opción, solo despertar tu Mac del modo de suspensión no mostrará el icono ? en el que debes hacer clic, tienes que reiniciar tu Mac.

Reinicia tu Mac. Cuando estés en la pantalla de inicio de sesión, selecciona el usuario con el que deseas iniciar sesión. ¿Deberías ver un ? junto al campo Introducir contraseña. Haz clic en ? y es posible que veas una pista de contraseña.

Si esto te ayuda a solucionar el problema, excelente. Si no, tenemos más ideas a continuación.

Cambiar la contraseña de otra cuenta

¿Compartes el Mac con otra persona? algunas personas lo hacen, en estos días de trabajo remoto y hot-desking, y ¿tienen su propia cuenta? ¿Hay algún administrador que se ocupe de tu Mac de trabajo? ¿Un chico (o chica) de TI que podría iniciar sesión? ¿O tienes una cuenta de usuario diferente en el Mac de la que sepas la contraseña? El único problema aquí es que si el otro usuario no tiene derechos de administrador en el Mac, no podrá cambiar la contraseña por ti.

Si conoces (o puedes averiguar) la contraseña de otra cuenta para el Mac, puedes usar esta cuenta para restablecer tu contraseña. Sigue estos pasos para restablecer la contraseña de tu Mac desde otra cuenta. Ten en cuenta que el proceso es un poco diferente dependiendo de la versión de macOS que estés usando.

En Ventura

Reinicia el Mac o, si ya tiene sesión abierta, haz clic en el logotipo de Apple y elige Cerrar sesión [nombre]. Selecciona la cuenta de la que conoces la contraseña. Introduce la contraseña de esa cuenta. Abre Configuración del sistema > Usuarios y grupos. Haz clic en la i junto a la cuenta para la que has olvidado la contraseña. Haz clic en Restablecer contraseña. Introduce la contraseña con la que has iniciado sesión. Añade una nueva contraseña y compruébala. Añade una pista de contraseña (para que no se vuelva a olvidar). Haz clic en Cambiar contraseña.

En Monterrey o anteriores

Reinicia el Mac o, si tiene sesión abierta, haz clic en el logotipo de Apple y elige Cerrar sesión [nombre]. Selecciona la cuenta de la que conoces la contraseña. Introduce la contraseña de esa cuenta. Abre Preferencias del Sistema > Usuarios y Grupos. Haz clic en el icono del candado en la parte inferior izquierda de la ventana e introduce la contraseña de nuevo. Selecciona la cuenta para la que has olvidado la contraseña en la barra lateral. Haz clic en Restablecer contraseña. Rellene los campos Nueva contraseña, Verificar y Sugerido de contraseña. Haz clic en Cambiar contraseña.

Ahora has cambiado la contraseña de esa cuenta y puedes iniciar sesión en esa cuenta con la nueva contraseña.

Ten en cuenta que esto no cambia la contraseña del llavero y se te preguntará cuando inicies sesión en la cuenta si deseas actualizar la contraseña del llavero. Para hacer esto, necesitarás la contraseña antigua (que has olvidado), así que tendrás que hacer clic en Crear nuevo llavero.

Restablece tu contraseña con el Asistente de Recuperación y tu ID de Apple

Cuando inicias tu Mac y seleccionas el usuario en el que deseas iniciar sesión, deberías ver un ? junto al campo Introducir contraseña. Haz clic en el ? y es posible que veas una pista de contraseña (como detallamos anteriormente).

Debajo de la pista de contraseña deberías ver la opción de “Reiniciar y mostrar las opciones de restablecimiento de contraseña”. Si haces clic en esto, tu Mac se reiniciará con el Asistente de recuperación abierto. Sigue los pasos a continuación para restablecer tu contraseña.

Cuando estés en la pantalla de inicio de sesión, haz clic en ? junto al cuadro Introducir contraseña. Haz clic en Reiniciar y muestra las opciones de restablecimiento de contraseña. Tu Mac se reiniciará en el asistente de recuperación. Introduce la dirección de correo electrónico de tu ID de Apple. Haz clic en Siguiente. Introduce la contraseña de tu ID de Apple. Ahora recibirás una alerta sobre otro producto Apple que haya iniciado sesión en tu ID de Apple. Aprobar el hecho de que ha habido un intento de inicio de sesión (incluso si la alerta dice que ocurrió en una parte completamente diferente del país). Ahora verás un código de seis números en tu dispositivo, deberás introducirlo en el Mac en el que estás intentando iniciar sesión. Selecciona el usuario para el que quieres restablecer la contraseña. Haz clic en Siguiente. Introduce una nueva contraseña y luego compruébala. Añade una pista de contraseña para que no la olvides de nuevo (¡pero asegúrate de que no se pueda adivinar fácilmente!)

Si no ves el ? esto podría deberse a que no has arrancado tu Mac cuando estaba apagado, así que apaga el Mac y vuelve a encenderlo.

Si todavía no ves el ? y la opción de Asistente de Recuperación al arrancar, pasa a la siguiente opción.

Usa el modo de recuperación, Terminal y tu ID de Apple para restablecer tu contraseña

Si no ves la opción de “reiniciar y mostrar las opciones de restablecimiento de contraseña” detallada anteriormente, aún puedes entrar en el modo de recuperación y usar el Asistente de recuperación para cambiar la contraseña.

El proceso dependerá de si tienes un Mac con un procesador Intel o uno que utiliza uno de los chips de la serie M de Apple, como el M1 o el M2.

En un Mac M1 o M2: reinicia el Mac y mantén pulsado el botón de encendido hasta que veas las opciones de inicio. Haz clic en Opciones > Continuar.

En un Mac con Intel: reinicia el Mac y mantén pulsado Comando y R hasta que aparezca el logotipo de Apple. Consulta Cómo usar el modo de recuperación en un Mac.

Una vez en Recuperación, puedes cambiar la contraseña del Mac, incluso si no la conoces. Solo necesitas saber tu ID de Apple y tu contraseña.

En Recuperación de macOS, elige un usuario para el que conozcas la contraseña o haz clic en Olvidé todas las contraseñas. Ahora introduce el correo electrónico de tu ID de Apple y haz clic en Siguiente. Introduce la contraseña de tu ID de Apple y haz clic en Siguiente. Si todo va bien, verás que la autenticación es correcta. Ahora tienes que hacer clic en Salir a la recuperación. Cuando obtienes la pantalla de recuperación, no quieres usar ninguna de las opciones, como Restaurar desde Time Machine y Reinstalar macOS. En su lugar, haz clic en Utilidades en el menú de la parte superior de la pantalla. Haz clic en Terminal. En Terminal escribe resetpassword Haz clic en Retorno. Ahora las opciones de restablecimiento de contraseña se abrirán en la pantalla. Elige Olvidé mi contraseña. Haz clic en Siguiente. Ahora inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña de tu ID de Apple. Verás una advertencia de que alguien está usando tu ID de Apple en tus otros dispositivos Apple, aprueba esto y luego verás un código de seis números. Introduce el código de seis números en el Mac. Elige el usuario para el que deseas restablecer la contraseña. Después de introducir la nueva contraseña y una pista, puedes reiniciar tu Mac.

Usa tu clave de recuperación para restablecer tu contraseña

Si su unidad está cifrada (ya sea por ti mismo o por tu empresa) a través de FileVault, verás una opción para restablecer la contraseña utilizando la clave de recuperación. Por supuesto, necesitarás esa clave de recuperación, que es una cadena de letras y números, así que espero que no la hayas perdido.

Si tienes FileVault configurado con una clave de recuperación cuando reinicies tu Mac, verás Introducir tu clave de recuperación de FileVault como opción.

“Restablecelo con tu clave de recuperación” para usar la clave de recuperación de la unidad para restablecer tu contraseña de inicio de sesión.

Si no puedes encontrar tu clave de recuperación de FileVault, esto puede ayudar: Cómo encontrar tu clave de recuperación de FileVault en macOS.

Cómo hacer que aparezca una pista de contraseña de Mac

Ahora que conoces tu contraseña, es posible que quieras asegurarte de que aparezca una pista de contraseña si la olvidas de nuevo. Sigue estos pasos para configurar una pista:

En Ventura:

Ve a Configuración del sistema. Desplázate hacia abajo hasta Usuarios y grupos. Haz clic en la i junto al nombre del usuario. Haz clic en Cambiar contraseña. Introduce la contraseña antigua y luego una nueva, y verifícala. Añade una pista de contraseña que tenga sentido para ti, pero que no sea fácil de adivinar por otra persona.

En Monterrey o anteriores:

Abre Preferencias del Sistema. Haz clic en Usuarios y grupos. Haz clic en el candado e introduce tu contraseña. Haz clic en Opciones de inicio de sesión. Marca la casilla que dice mostrar sugerencias de contraseña. Si no hay una pista creada, haz clic en el usuario. Haz clic en Cambiar contraseña. Introduce la contraseña antigua y luego una nueva, y verifícala. Añade una pista de contraseña que tenga sentido para ti, pero que no sea fácil de adivinar por otra persona.

Cómo guardar tus contraseñas para que no las olvides

Apple también ofrece su llavero de iCloud que almacena tus contraseñas, pero desafortunadamente no almacenará la contraseña de tu Mac.

Sin embargo, el llavero de iCloud puede ser útil si has olvidado tu ID de Apple. En un iPhone, abre Ajustes > Contraseñas y desbloquéalo usando Face ID o Touch ID o tu código de acceso. Busca Apple y deberías ver uno o más nombres de usuario del ID de Apple. Toca estos para encontrar uno con una fecha reciente y espero que sea el que buscas.

También podrías usar alguna app de terceros para guardar contraseñas.

Cómo evitar que otra persona restablezca la contraseña de tu Mac

Ahora que sabes cómo restablecer tu contraseña, puede que te preocupe que si puedes usar el modo de recuperación para restablecer la contraseña, alguien más pueda hacer lo mismo, y una vez que una persona tiene acceso a tu Mac, normalmente has perdido el control sobre él. Sin embargo, hay algunos pasos que puedes seguir para proteger tus datos.

La mejor manera de proteger tus datos es activar el cifrado de FileVault. Esto cifra el contenido de tu Mac, y la utilidad de restablecimiento de contraseña no se mostrará hasta que lo desbloquees con la Utilidad de Discos. Cuando configuras FileVault, puedes elegir recibir una clave de recuperación (que debes imprimir) o puedes vincularla a tu ID de Apple. Ten cuidado con que si los olvidas o los pierdes, tus datos se perderán para siempre.

Para activar FileVault, sigue estos pasos (un poco diferente dependiendo de la versión de macOS).

En Ventura:

Ve a Configuración del sistema. Haz clic en Privacidad y seguridad. Desplázate hacia abajo hasta FileVault. Haz clic en Activar… Elige Permitir que mi cuenta de iCloud desbloquee mi disco o Crear una clave de recuperación y no usar mi cuenta de iCloud. Aconsejamos usar iCloud debido al riesgo de perder la clave de recuperación. Haz clic en Continuar.

En Monterrey: