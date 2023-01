Qué ver en Apple TV+: Louis Armstrong, sad and blues

Sé que pasa mucho tiempo entre un comentario de lo que veo en Apple TV+ y otro (también es cierto que veo series y películas en otras plataformas) pero es que la vida me saca dos cuerpos últimamente y aunque en mi cabeza pienso que tengo que escribirlo, cuando me pongo al teclado veo cosas que creo que son más importantes y dejo para “luego” esto, que es importante para mi.

Si recuerdas, hace algunas semanas te di mi opinión sobre el documental que tiene Apple TV+ sobre Sidney Poitier, cómo destapó un montón de memorias de mi infancia y lo mucho que me gustó poner profundidad a ese personaje de mirada ardiente y sonrisa arrebatadora.

Algo parecido me ha pasado con el documental de Louis Armstrong, Black and Blues. A diferencia de Poitier, para mi Armstrong era mucho más que What a Wonderful World, Hello Dolly, Nobody Knows the Trouble I’ve Seen o, por supuesto, (What did I do to be so) Black and Blue, por citar algunos de los estándares más conocidos del trompetista y cantante.

Pero, en general, para mi Armstrong seguía siendo un icono plano, tantas veces caricaturizado, con su pañuelo blanco, su trompeta, y su fila de dientes que mostraba cada vez que terminaba una estrofa, como si fuera la persona más feliz del mundo.

Poner en contexto esa sonrisa, descubrir el dolor detrás de una profesión que hacía feliz a la gente, como un negro tenia que tocar para blancos, aunque siguiera entrando por la entrada separada para la gente de color, mientras recorría cada pueblo del inmenso continente americano -especialmente en aquellos tiempos en que el transporte era en autobús- no te voy a engañar, le añade un velo de drama a la vida aparentemente idílica de la primera estrella mundial de la música que hace que le contemple, y sobre todo, le escuche, con oídos nuevos.

Ese es el poder del documental. Añadir pliegues, dobleces, resaltar los picos y alumbrar las sombras, abrillantar lo sobresaliente y pulir los recovecos para que podamos pensar que conocemos (aunque sólo sea un poco) a estos héroes de nuestro tiempo.

No hace falta que te diga que si te gusta la música, la historia de la música, o las historias de gente que nació pequeña, desheredada, que se hizo muy grande, el documental de Louis Armstrong es una cita obligatoria.

Por cerrar esta breve reseña, te dejo con una frase (parafraseada, que no la he memorizado) del propio músico: “aunque no tenga nada, seré feliz, porque nunca tuve nada, así que lo poco que tenga, siempre será más de lo que tenía”.

Ah, si consiguiéramos pensar así nosotros, cuántos sinsabores, angustias y desesperaciones nos ahorraríamos.

Si quieres ver al Louis Armstrong íntimo, conocer cómo era en la realidad, contado por él mismo y por la gente que le rodeaba, regálate dos horas y viaja a aquella sociedad tan problemática y a la vez tan feliz.