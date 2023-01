Cómo reordenar los iconos de la barra de menús en macOS

La barra de menús en la parte superior de la pantalla de tu Mac es un lugar práctico. Aquí encontrarás iconos del sistema relacionados con características y funciones como el Centro de Notificaciones, Wi-Fi y Batería (si estás en un MacBook), junto con varios otros para las aplicaciones que has instalado.

Si bien puede parecer que no hay una manera fácil de ordenarlos de la forma que te resulten más útiles, eliminar los que no deseas o agregar nuevos, no es cierto. En este artículo explicamos una forma rápida y fácil de reorganizar los elementos de la barra de menús de macOS.

Reorganizar los iconos en la barra de menús de macOS

En la mayoría de los casos, es muy sencillo mover iconos en la barra de menús, aunque debes tener en cuenta que algunos están bloqueados en su lugar. Entre los bloqueados están Calendario, Siri y Centro de Control.

Pero cualquier otro es susceptible de moverse. Eso es bastante literal, ya que todo lo que necesitas hacer es mantener pulsada la tecla CMD y arrastrar y soltar el icono a la posición en la que quieres que viva. Eso es todo. Sencillo.

Eliminar iconos de la barra de menús de macOS

Si prefieres no tener un icono en tu barra de menús en absoluto, eso también es algo fácil de lograr. Al igual que con mover un icono, mantén pulsada la tecla CMD para arrastrar y soltar el icono, solo que esta vez suéltalo en la pantalla, lejos de la barra de menús. Entonces desaparecerá. No te preocupes, no has eliminado la función, solo has eliminado el acceso directo de la barra de menús.

Añadir iconos a la barra de menús de macOS

Es posible añadir nuevos elementos a la barra de menús, siempre que sean los del sistema que se encuentren en el Centro de control. Para lograr esto, hay dos métodos que puedes usar.

Desde el panel del Centro de control:

Haz clic en el icono del Centro de control en la barra de menús (los dos rectángulos redondeados uno encima del otro). Luego, simplemente arrastra y suelta cualquier elemento que quieras añadir a la barra de menús.

Desde las Preferencias (Ajustes) del sistema:

La otra opción es abrir Preferencias (Ajustes) del Sistema > Centro de Control (para las versiones anteriores de macOS se puede encontrar en el Dock y la barra de menús) y verás la lista de todos los módulos disponibles. Junto a cada uno de estos hay un menú desplegable que le permite seleccionar dónde y cuándo aparecerá la opción. La configuración es “Mostrar en la barra de menús”, “No mostrar en la barra de menús” y para algunos hay “Mostrar cuando esté activo”.

Úsalos para configurar los iconos que deseas en la barra de menús, y finalmente sigue los pasos anteriores para organizarlos como mejor te parezca.

Si te desplazas más hacia abajo, verás otros módulos que puedes añadir tanto al Centro de Control como a la barra de menús. Para hacerlo, simplemente activa las opciones de cada módulo (por ejemplo: Mostrar en la barra de menús).