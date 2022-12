Sustituir el router de la operadora

Podemos querer sustituir el enrutador de la operadora por uno propio por distintos motivos, los más habituales son tener una mejor conexión Wi_Fi o una mejor calidad (evitar cuelgues, resets…), aunque en determinados ambientes puede pesar mucho tener NAT Loopback o DNS Loopback, que nos permite acceder a direcciones URL de dispositivos en el interior como si estuviésemos en el exterior.

Para sustituir el enrutador de la operadora vamos a actuar de forma distinta en función de la instalación actual pues, no es lo mismo tener ADSL que cable (HFC) que fibra con ONT por separado o fibra con ONT incorporado en el enrutador.

Hay muchos enrutadores, pero en este caso vamos a ver el nuevo Synology RT6600ac (puedes ver el desempaquetado aquí). Este dispositivo, como casi todos los que podemos comprar de forma libre, no tiene ningún tipo de módem (que convierte la señal digital interna, en este caso Ethernet, a otro formato como ADSL, HFC o cable, FTTH o fibra) de modo que dependeremos de nuestro proveedor a Internet y el dispositivo que nos haya puesto.

En mi caso voy a usar una conexión de Lowi donde el proveedor ponía ONT y enrutador por separado, algo muy conveniente para este cambio.

Parámetros de conexión

La mayoría de proveedores de Internet usa el protocolo PPPoE para dar conexión a Internet, de modo que tendremos que pedir a nuestro proveedor que no dé el usuario y contraseña PPPoE para poder usar nuestro propio enrutador. Aunque ya veremos que hay otras formas de conseguirlo o incluso no utilizarlo, pero lo dejo para otro artículo, ya que este se haría muy largo.

Usuario

Contraseña

También es importante tener los datos de VLAN, que se suele utilizar en redes de fibra óptica, aunque esto es más fácil de conseguir, ya que son datos públicos.

VLAN ID

Prioridad

Si estás buscando proveedor de Internet sería bueno que te asegurases que te van a dar esos parámetros, ya que te facilitará mucho el cambio. Y, si vas a tener fibra, pedir la ONT por separado.

¿Por qué sustituir y no añadir?

Podríamos dejar el enrutador de la operadora y añadir nuestro enrutador a continuación pero, si hemos comprado un enrutador mejor será porque queremos que éste gestione todos los ámbitos de la conexión, lo hará mejor, será más rápido… y quitaremos intermediarios, que pueden añadir problemas, y quitaremos consumos eléctricos.

Aunque en ocasiones no nos quedará más remedio que mantener también el actual.

Conexión al enrutador

Cuando ponemos el enrulador en marcha por primera vez tendremos que conectarnos a él manualmente, ya sea por cable Ethernet o por Wi-Fi.

Si conectamos por cable Ethernet sería bueno conectar el enrutador directamente al ordenador, no en la red general de la vivienda o el local, ya que quizá utilice una dirección IP que ya podría estar usando otro dispositivo, como el anterior enrutador. Y también sería bueno desconectar la Wi-Fi para asegurarnos que no va a haber problemas con otros dispositivos de tu red.

Conexión entre el ordenador y el enrutador a través de un cable Ethernet. Imagen de la guía rápida de instalación del Synology Router RT6600ax.

Si conectamos por Wi-Fi al enrutador no tenemos que preocuparnos lo indicado en el párrafo anterior, ya que va a estar generando una red nueva, asilado del mundo, donde no habrá más dispositivos (ni ningún otro enrutador). Por contra, tendremos que buscar la Wi-Fi (nombre o SSID y contraseña) que ha asignado el fabricante a este dispositivo. En este caso, Synology utiliza como usuario y contraseña por defecto:

SSID: Synology_<numero de serie>

Contraseña: synology

Donde <numero de serie> son los 6 últimos caracteres del numero de serie de tu dispositivo.

No te preocupes, sólo tienes que darle la vuelta el enrulador y buscar Wi-Fi SSID y ahí lo tienes apuntado.

A mi me gusta más por cable, deben ser viejas costumbres, aunque si estás con un iPad o un iPhone la solución de la Wifi es más sencilla.

Acceso al enrutador

Con el enrutador encendido, si estás en tu Mac, abre el navegador y escribe la dirección http://router.synology.com o, como alternativa, acceder a http://192.168.1.1

Su accedes desde tu iPad o iPhone, aunque también lo podrías hacer a través del navegador, Synology pone a tu disposición una App a la que se llega por la web https://sy.to/qrdsrouter o bien directamente en la tienda de aplicaciones y buscar DS router.

En este artículo vamos a utilizar la web.

Al principio nos avisa de que no hemos conectado bien la WAN (el modem que se comunica con el exterior, con Internet), y así es, no he conectado nada. Así que seguimos adelante.

Ahora tenemos que dar de alta la cuenta de administrador. Synology recomienda que no usemos como nombre de usuario “admin”, ya que es muy habitual y facilitaríamos la tarea a los malos.

El sistema macOS nos va a ofrecer una contraseña segura, que no tenemos que memorizar ya que la guardará en el llavero de iCloud, pero si queremos, podemos escribir nuestra propia contraseña en “Otras opciones”.

A continuación nos pide configurar la Wi-Fi. Si queremos podemos poner el mismo SSID (nombre) y contraseña de la que ya teníamos anteriormente, de modo que todos los dispositivos se conectarán automáticamente y nos dará muy poco trabajo. Ahora bien, si hace mucho tiempo que usas la misma, o si era la que tenía por defecto el enrutador de la operadora, quizá sería bueno que pedieses un poco el tiempo en configurar una nueva, tanto el SSID como la contraseña. No sabes en cuantos dispositivos ha acabado tu anterior contraseña (familiares, amigos, dispositivos…) y donde puede haber ido a parar esa información (no intencionadamente), así que es buena idea cambiarla, aunque no sea tan cómodo.

Si estás configurando a través de Wi-Fi ten en cuenta que cuando el enrutador aplique los cambios perderás la conexión al mismo y tendrás que volver a conectar la Wi-Fi, aunque ahora ya con el nombre y contraseña que has utilizado en este paso, ya no los datos por defecto que venían en el reverso del enrutador.

El siguiente paso es configurar el modo de funcionamiento del enrutador, entre dos posibilidades:

Enrutador inalámbrico : En enrutador se conecta a Internet y gestiona toda nuestra red, no hay más enredadores en nuestra red. Este es el modo que yo voy a utilizar.

: En enrutador se conecta a Internet y gestiona toda nuestra red, no hay más enredadores en nuestra red. Este es el modo que yo voy a utilizar. AP inalámbrico: Ya hay otro enrutador en la red que se encarga de conectar a Internet y gestionar la red, este enrutador sólo va a servir para ofrecer una conexión a los dispositivos de la casa o local (AP o punto de acceso), pero no se va a encargar gestionar la conexión con Internet, asignar direcciones IP ni nada de eso. Esto se usa sólo cuando queremos extender nuestra red interna.

Por último tenemos la opción de “Acceso externo a SRM”. SRM es el sistema operativo del enrutador y, si activamos esta opción, podremos acceder desde fuera de la casa o el local. Es más seguro deshabilitarlo, pero nos impide gestionar el router desde la calle o desde otro lugar. Si no necesitas ese acceso, déjalo deshabilitado.

El último paso es muy importante ya que indica cómo conectaremos a Internet. Esto no depende de nosotros si no de nuestro PSI (Proveedor de Servicios de Internet o ISP en inglés).

PPPoE : Es el protocolo más habitual, el que tenemos en casi todos los PSI en España. Aquí tendremos que usar un usuario y contraseña que nos tiene que dar nuestro PSI.

: Es el protocolo más habitual, el que tenemos en casi todos los PSI en España. Aquí tendremos que usar un usuario y contraseña que nos tiene que dar nuestro PSI. IP manual o IP automática : Es algo más extraño pero algunos PSI te conectan como si estuvieses dentro de una red más grande, directamente, sin usuario ni contraseña. En PSI te dirá si tienes que usar una manual (y te dirá cual es) o dejarlo en automático.

o : Es algo más extraño pero algunos PSI te conectan como si estuvieses dentro de una red más grande, directamente, sin usuario ni contraseña. En PSI te dirá si tienes que usar una manual (y te dirá cual es) o dejarlo en automático. DS-Lite o Dual-Stack Lite es una tecnología que utilizan algunos PSI que no tienen suficientes direcciones IPv4 para sus clientes y utilizan IPv6. Con esta tecnología, los dispositivos del usuario trabajan como si tuviese IPv4.

En mi caso tengo Lowi, que como todas las que conozco, usan PPPoE, y añado el usuario y la contraseña (que nos tiene que haber dado el proveedor).

Acabamos aquí la configuración inicial. Tras unos segundos tendremos que acceder con nuestro usuario de administrador que hemos dado de alta anteriormente.

No va a funcionar todavía, nos falta otro elemento importante que configurar, la VLAN y, además, aún no he enchufado la ONT o Router de fibra. Así que no me asusto por el error que nos va a dar. Podemos darle a Omitir y dejar que nos dé acceso a la interfaz completa.

Al terminar tendremos una pequeña ventana de ayuda que nos explica donde se gestionan los principales elementos, que tenemos un acceso seguro y que podemos acceder desde cualquier lugar con su App.

También nos va a preguntar si queremos usar Google Analytics para “medir las visitas a páginas y los comportamiento de exploración en SRM”. Como no soy muy amigo de Google ni de que tenga la información de lo que hago, mi respuesta es “No, gracias”.

Y por fin ya tenemos acceso a la interfaz normal, fuera del asistente.

Configurar acceso a Internet

Si hasta este momento no habías conectado todavía la ONT y la fibra, es el momento de que lo hagas. Podías haberlo hecho antes pero no hubiese cambiado nada ya que, para la fibra, al menos en España, es necesario configurar la VLAN, que haremos desde el interfaz de DSM, no se hace desde el asistente de instalación.

Conexión del enrutador al módem u ONT. Imagen de la guía rápida de instalación del Synology Router RT6600ax.

En Centro de Redes > Internet, en la primera pestaña, Conexión, verás que ya tienes el usuario y contraseña PPPoE que pusiste antes. Si antes te lo decidiste saltar, lo puedes poner ahora.

Sin embargo no hay conexión a Internet todavía, ya que los PSI de fibra en España suelen usar VLAN (redes virtuales) y es necesario que asignes la VLAN de datos correcta. Este dato te lo puede dar la operadora, aunque es público y lo puedes encontrar en muchas webs, ya que varia según la operadora. En caso de Lowi los datos son:

VLAN ID: 100

Prioridad: 0

Tenemos que pulsar sobre Configuración de ISP (IPTV y VoIP) y esto nos llevará al menú Red Local > IPTV y VoIP. Pondremos el modo Manual y podremos configurar estos valores en Puerto LAN 1 y 2.

Si nuestra operadora tiene voz sobre IP o VoIP (teléfono) y IPTV (televisión) podríamos configurar los valores correspondientes en el puerto 3 y 4, según nos interese, pero en mi caso no los voy a utilizar, de modo que no los configuro, y todos los puertos quedan para Internet.

Ahora basta con Aplicar y, en unos segundos, ya tenemos acceso a Internet.

Actualizar

Ahora, como sucede con todos los dispositivos modernos, toca actualizar. Ve a Panel de control > Actual. y Rest. y pulsa sobre Comprobar actualizaciones. Si te aparecen actualizaciones descárgala y actualiza.

Ya tenemos lo mínimo para disfrutar del nuevo enrutador. Tenemos otros aspectos que configurar para ir mejorando la conexión, pero con lo que se ha visto hasta este momento, es suficiente para navegar.