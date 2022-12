Apple, Google y Mozilla colaboran para crear Speedometer 3

Apple ha anunciado que se ha asociado con Google y Mozilla para crear la versión más reciente de Speedometer, un punto de referencia para probar la eficiencia del navegador.

Apple fue fundamental en la creación de Speedometer y Speedometer 2. Y, el jueves, la compañía ha anunciado que se ha asociado con los creadores de Firefox y Chrome para el próximo punto de referencia en la medición de velocidad de los navegadores.

El equipo de WebKit de Apple anunció la colaboración a través de Twitter.

We’re excited to work with @googlechrome and @firefox on the next Speedometer benchmark, which measures real-world browser performance on the Web. Working together will help us further improve the benchmark and improve browser performance for our users.https://t.co/8NoPzoh9mF pic.twitter.com/21EjlN1u3z