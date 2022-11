Football Manager 2023 Touch llegará a Apple Arcade

La popular franquicia Football Manager se expandirá a Apple Arcade con el próximo lanzamiento de Football Manager 2023 Touch. El juego se lanzará el martes 8 de noviembre.

Football Manager 2023 Touch permite a los jugadores asumir el papel de entrenador de fútbol, supervisando los mejores equipos de fútbol del mundo. Desarrollado por Sports Interactive y publicado por SEGA, Football Manager es popular en el Reino Unido y otros países.

What's Next on Apple Arcade?



Battleheart Legacy+

Football Manager 2023 Touch

Old Man's Journey+

SpongeBob SolitairePants



Coming Soon: