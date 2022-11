Cómo usar NetNewsWire para leer webs, blogs y periódicos

La verdad es que intentar mantenerse informado es cada vez más complejo. Hay que visitar diferentes webs, contrastar puntos de vista, y luego están los que visitamos por placer, porque nos gusta su contenido. Pero entre todo eso hay muchos artículos que no nos atraen, y los diseños de las páginas web muchas veces no ponen fácil encontrar aquello que nos interesa en cada momento.

Afortunadamente, prácticamente toda página, sitio o medio en internet tiene un acceso RSS. Por si acaso no sabes lo que es, te lo cuento rápidamente.

¿Qué son las RSS?

RSS es el acrónimo de Really Simple Syndication (Sindicación realmente sencilla – si miras el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), una de las acepciones de “sindicar” es “Ligar varias personas de una misma profesión, o de intereses comunes, para formar un sindicato”. No se si te ayudará a comprender qué quiere decir “sindicarse” pero la idea es que se trata de una forma “realmente sencilla” de seguir aquellos temas que te interesan, por los que tienes afinidad.

Es un protocolo informático para distribuir titulares y artículos por internet. Es un método por el que el contenido web puede distribuirse automáticamente a los suscriptores cada vez que cambian o se renuevan.

Esto permite a los usuarios suscribirse a contenidos de diversas fuentes y verlos posteriormente en un lector RSS, que reune los últimos contenidos en un único programa sin necesidad de visitar cada página web independiente.

Qué es NetNewsWire

NetNewsWire es un agregador de noticias gratuito y de código abierto para macOS e iOS. Fue introducido por Brent y Sheila Simmons el 12 de julio de 2002, bajo su empresa Ranchero Software.

La aplicación era originalmente shareware, pero se volvió gratuita con el lanzamiento de NetNewsWire 3.1 el 10 de enero de 2008. NetNewsWire Lite se suspendió al mismo tiempo. NetNewsWire 3.2 se trasladó a un modelo compatible con anuncios con la opción de comprar la aplicación para eliminar anuncios.

El primer día de la App Store se lanzó una versión para iOS de NetNewsWire con soporte para el iPhone, iPod Touch y versiones posteriores para el iPad. Incluyó la sincronización de artículos no leídos con la versión de escritorio.

Cómo usar NetNewsWire

Recomiendo NetNewsWire, que es totalmente gratuito, no tiene ningún anuncio ni seguimiento de datos y es fácil de usar. Empieza por descargarlo de la App Store. Descarga para iPhone y iPad aquí o descarga para Mac aquí.

NetNewsWire viene con algunos blogs (americanos) en el feed para que puedas echar un vistazo y ver cómo funciona. Si no te gusta la selección de la aplicación, en iOS puedes deslizar el dedo hacia la izquierda para eliminarlo de tu feed. En macOS utiliza el botón secundario para seleccionar Delete feed.

Toca una fuente o una carpeta para ver todas las publicaciones que hay dentro; toca cualquier publicación para leerla.

Algunos canales RSS publican artículos completos; otros solo publican las entradillas (faq-mac es de estos, porque -aunque misérrimamente- ganamos unos euros al mes mostrándote anuncios al visitar la página.

Puedes tocar el título para abrir el artículo en un navegador web o tocar el botón del lector en la parte inferior derecha para leer el artículo completo en la aplicación.

Toca el botón circular para marcar un artículo como no leído o la estrella para marcarlo. También hay un botón de compartir conveniente para enviarlo a amigos o publicarlo en Twitter .

También puedes seguir cuentas de Twitter desde NetNewsWire

Sigue los sitios de noticias sin echar de menos Twitter

En la página Feeds, toca el + y, a continuación, toque New web feed (añadir feed). Escribir la URL de un sitio web suele funcionar tal cual (si no funciona, prueba a escribir el dominio añadiendo al final /rss, por ejemplo: www.domino.com/rss).

Si escribes una URL y recibes el error “no se pudo encontrar la fuente”, ve al sitio web y busca un botón o un enlace que diga “RSS”. Tócalo y mantenlo pulsado, selecciona “Copiar enlace” y pégalo en el campo URL de NetNewsWire, o simplemente toca el icono de NetNewsWire en el menú Compartir si lo ves.

La mayoría de los canales RSS tendrán el nombre incorporado, pero si prefieres algo que te diga por qué lo has añadido, puedes cambiar el nombre a lo que prefieras.

Puedes crear carpetas para organizar los feeds por categoría (Arte, Negocios, Ordenadores, Noticias, YouTube), pero también puedes crear carpetas personalizadas como quieras. Pulsa el + y pulsa New Folder (Añadir carpeta).

Incluso puedes añadir canales de YouTube

Si eres como yo, quieres ver los vídeos de los creadores que te gustan y nada más.

El canal de YouTube de faq-mac en NetNewsWire

Ve a cualquier canal de YouTube en Safari, copia la url y pégala en un nuevo feed de NetNewsWire (por ejemplo, la url de faq-mac en YouTube es https://youtube.com/@faqmac). Generará automáticamente una fuente RSS desde el canal de YouTube.

Sólo me ha funcionado en iOS. En macOS, pegar la misma URL dice que no encuentra el feed.

Sincronización a través de iCloud

Quieres retomar la lectura donde lo dejaste, sin importar en qué dispositivo estés. Puedes sincronizar tu feed a través de iCloud muy fácilmente.

Toca la rueda de configuración, toca Add account (Añadir cuenta) y toca iCloud. Toca Usar iCloud y eso es todo, no hay paso tres.

Cualquier fuente que agregues a la carpeta de iCloud aparecerá en todos tus dispositivos; cualquier artículo que abras se marcará como leído en todos los dispositivos.

Cuando vayas a añadir un nuevo feed, sale por omisión On my Phone o On my Mac, si tocas ahí podrás cambiar a iCloud.

Puedes arrastrar un canal que tengas añadido a On my Phone o On my Mac para pasarlo a iCloud.

Y apaga las notificaciones

De forma predeterminada, el número de publicaciones no leídas en cada feed se muestran en el icono. Solo me gustan los avisos de no leídos en los iconos de las aplicaciones cuando quiero que algo requiera mi atención, y leer una nueva noticia no es urgente ni importante, así que las he desactivado.

En NetNewsWire, toca la rueda de configuración, toca Abrir ajustes del sistema (Open System settings) > Notificaciones y desactiva las notificaciones.

Si tienes alguna duda sobre cómo funciona o cómo añadir algo, no dudes en dejar un comentario.