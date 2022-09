Que viene en Apple TV+: ¡Hola Jack! Un mundo mejor (T2)

Apple TV+ ha lanzado el tráiler de la segunda temporada de la serie infantil “¡Hola, Jack! un mundo mejor”, que se estrenará a nivel mundial el viernes 7 de octubre.

Jack es uno de los residentes más atentos y cariñosos de Clover Grove, saludando a todos con amabilidad y humor. Su capacidad para difundir compasión, creatividad e imaginación inspira a todos en la ciudad a hacer lo mismo. Una nueva temporada de amabilidad crea un cambio más increíble. “¡Hola, Jack! Un mundo mejor” está co-creado y producido por Jack McBrayer (“30 Rock”, “Phineas and Ferb”, “Wreck-It Ralph”) y Angela C. Santomero (“Blue’s Clues”, “Daniel Tiger’s Neighborhood”).

La segunda temporada trae innumerables estrellas invitadas de renombre a Clover Grove, incluyendo Tony Hale (“The Mysterious Benedict Society”), Gillian Jacobs (“Community”), Joe Lo Truglio (“Brooklyn Nine-Nine”), Stephanie Beatriz (“Brooklyn Nine-Nine”), D’Arcy Carden (“A League of Their Own”), Kristen Schaal (“What We Do in the Shadows”), Gordon (“Little America”) y música de la banda de rock estadounidense OK Go.