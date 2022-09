¡Juegos para la Dynamic Island!

Esto si que no lo esperábamos y es una demostración que la comunidad de desarrolladores sigue tan activa y creativa como siempre.

Como seguramente ya conoces, el iPhone 14 Pro incluye una nueva e inteligente isla dinámica (Dynamic Island) que oculta el hardware de la cámara TrueDepth frontal, y los desarrolladores de aplicaciones de terceros ya están experimentando con formas de aprovechar las nuevas capacidades del iPhone.

Apple está permitiendo a los desarrolladores de terceros crear experiencias de Dynamic Island, que podrían terminar incluyendo juegos. Kriss Smolka, el desarrollador detrás de aplicaciones como WaterMinder y HabitMinder, compartió hoy un sencillo concepto de juego Dynamic Island inspirado en Pong.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!



🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d