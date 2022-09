Cómo usar las funciones Recordarme y Seguimiento de Apple Mail

Apple Mail tiene nuevas características en iOS 16 y macOS Ventura, con el prometedor Recuérdame y Seguimiento. Así es como puedes sacarles el máximo partido.

De los dos, Recuérdame es más útil que Seguimiento, principalmente porque puedes configurarlo de la manera que quieras, y en cambio Seguimiento no puedes modificarlo.

El seguimiento es la idea aparentemente brillante de que si alguien no ha respondido a tu correo electrónico dentro de algún período, como tres días, Apple Mail pondrá el correo electrónico enviado en la parte superior de tu bandeja de entrada para recordarte que hagas algo al respecto.

Por el momento, no hay nada más que hacer. No puedes especificar que quieres que te recuerden un correo electrónico y no otro, por ejemplo.

El seguimiento funciona completamente por aprendizaje automático, que decide cuándo recordarte y qué correos electrónicos recordarte. Presumiblemente esto mejorará a medida que mil millones de propietarios de iPhone lo usen, pero en este momento parece prácticamente aleatorio qué mensajes elige para el seguimiento.

Peor aún, muestra rutinariamente correos electrónicos a los que, es cierto, no recibiste una respuesta, pero que tampoco esperabas que lo hicieras. Si agradeces a un cliente por proporcionar información, la función puede recordarte que no ha respondido unos días después.

Todo lo que puedes hacer es quejarte cuando este mensaje vuelva a aparecer en la parte superior de tu bandeja de entrada. Sólo puedes deslizar el dedo para archivar, con la esperanza de que se archive y no lo elimine.

Seguimiento es una característica con buenas intenciones, pero también es una versión 1.0 donde -presuminlement- veremos mejoras en el futuro.

Recuérdame es mejor que seguimiento

Esta también es una función 1.0, pero es una adición mejor y más útil. Es lo que rivales como Gmail y Sanebox llevan haciendo durante años. Así que si Apple quiere que Recuérdame juegue en la Champions de los clientes de correo, tendrá que hacer algunas mejoras.

¿Qué hace ahora la función Recordar de Apple Mail?

Tienes que estar recibiendo y lidiando con muchos correos electrónicos para notar esto, pero si lo haces, entonces Recuérdame puede ser útil.

Digamos que un correo electrónico llega a las 10 de la mañana, y es importante, pero no urgente. No tienes que responder a ello ahora, pero tampoco puedes olvidarlo.

Puedes decirle a tu Mac o iPhone que te lo recuerde más tarde. La forma en que lo haces es ligeramente diferente entre los dispositivos, pero siempre tienes estas opciones:

Recuérdame en 1 hora Recuérdame esta noche Recuérdame mañana Recuérdame más tarde

A pesar de la forma en que aparecen las opciones, Recuérdame no se limita solo a las horas después de mañana. Puedes establecer cualquier fecha en la que quieras que se te recuerde este correo electrónico.

Y por defecto, es la fecha en la que quieres que te recuerden, no la fecha y la hora. Cuando eliges recordarme más tarde, hay un selector de fecha, pero también tiene un interruptor para seleccionar la hora.

Toca eso, y ahora puedes configurar que quieres que se te recuerde el correo electrónico en un minuto, 79 minutos, dos semanas, a partir del martes a la 1 de la mañana, y así sucesivamente.

Aunque inicialmente parecerá que no ha pasado nada, el correo electrónico que marcaste para que te fuera recordado permanecerá en tu bandeja de entrada, incluso sin leer. Además, ahora habrá una nueva bandeja de salida temporal llamada Recuérdame.

No la verás a menos que tengas la lista de buzones de Mail abierta, pero está ahí hasta que se te recuerde el mensaje.

Lo que sucede en el momento en que te recuerdan un mensaje, es esto:

El correo electrónico vuelve a la parte superior de tu bandeja de entrada

Tiene una etiqueta “Recuérdame”

Lo que no hace es pitar como si el mensaje de correo fuera nuevo. Así que si lo dejaste como leído, cuando llegó por primera vez, Mail no lo marcará como no leído. Así que no oirás nada y tu insignia de notificación no subirá.

Esto significa que al final, no lo verás hasta la próxima vez que entres en Mail. Y esto también significa que cada vez que vayas a Mail antes de la hora del recordatorio, verás el mensaje exactamente donde estaba.

El objetivo de una función Recuérdame, o un Snooze como lo llama Google, es doble. Uno es el recordatorio, pero el otro es quitártelo de la cabeza hasta que estés listo.

Con Apple Mail, si mueves un correo electrónico de la bandeja de entrada a cualquier otro lugar, pierdes inmediatamente su configuración de Recordarme. Curiosamente, sin embargo, si lo vuelves a poner en la bandeja de entrada, recuerda la hora de recordatorio que estableciste antes.

Cómo configurar Recuérdame en iPhone, iPad y Mac

Si estás mirando la bandeja de entrada de Mail en iOS, en lugar de estar en el mensaje en sí, puedes deslizar el dedo junto a ese correo electrónico. En las opciones que aparecen, pulsa Recordarme.

Alternativamente, si actualmente estás leyendo el mensaje, pulsa el icono de respuesta y desplázate hacia abajo hasta Recordarme en la lista que aparece.

En el Mac con Ventura, puedes hacer clic con el botón derecho en el mensaje de la bandeja de entrada para obtener una opción Recordarme. O puedes elegir el menú Mensaje en Mail y luego Recuérdame.

Cómo cambiar de opinión sobre un mensaje de Recordarme

Si cambias de opinión y quieres tratar con un correo electrónico ahora en lugar de esperar a que te lo recuerden, entonces solo tienes que abrir el correo electrónico en tu bandeja de entrada y responder o realizar la acción que requiera.

El mensaje volverá a la parte superior de tu bandeja de entrada en el momento que lo hayas configurado. Pero podrás archivarlo entonces, o en cualquier momento hasta la hora del recordatorio, y el recordatorio se cancelará.

Alternativamente, puedes ir a la bandeja de entrada temporal Recuérdame, tocar el mensaje y luego elegir Editar.

A partir de ahí, puedes establecer una hora diferente para que te lo recuerde, o pulsar Eliminar recordatorio para cancelarlo.

Cómo funciona Seguimiento

Via Macrumors

Como hemos comentado, no hay nada que podamos hacer aquí. Es el propio dispositivo el que decide proponer hacer el seguimiento. Hemos revisado concienzudamente nuestro buzón de entrada y no hemos encontrado ni un sólo correo donde nos ofreciera la opción, así que no estamos de suerte. Si alguna vez lo vemos añadiremos la captura (o si tu lo has visto y haces la captura, nos la mandas y la subimos con tus créditos).

Seguimiento aparecerá en ciertos correos electrónicos de tu bandeja de entrada donde has indicado que estás esperando una respuesta. Al tocar, te llevará a la interfaz de composición con un correo electrónico dirigido a la persona de la que estás esperando respuesta.

Al igual que Gmail, Apple Mail logra su función de seguimiento inteligente utilizando un algoritmo que comprueba los correos electrónicos que enviaste que incluyan una pregunta, pero de los que no has escuchado una respuesta.