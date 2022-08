Qué viene en Apple TV+: series infantiles/juveniles para el otoño

Apple ha revelado su programación para los más pequeños y los jóvenes que se irá estrenando a lo largo del otoño, para asegurarse que tienen contenidos nuevos y recurrentes que les mantengan entretenidos.

Las nuevas series originales que llegarán a la plataforma este otoño incluyen “Amigos Sago Mini”, una serie animada basada en personajes de la galardonada aplicación Sago Mini World; “Slumberkins”, un programa de animación de marionetas 2D de medios mixtos de la querida marca de aprendizaje emocional para niños que empodera a los niños para que sean cariñosos, seguros y resilientes, producida por The Jim Henson Company; “Circuit Breakers,” una serie futurista que trata temas de interés para los niños a través de una mirada de ciencia ficción; y la nueva serie “Interrupting Chicken,” una serie de animación para preescolar que resalta el placer de leer, escribir y contar historias para niños, y que cuenta con el talento de Sterling K. Brown (This is us) en la voz.

La aclamada serie que regresa este otoño incluye la serie ganadora del premio Emmy “El escritor fantasma” con un elenco completamente nuevo, la aventura animada “Wolfboy y la fábrica del todo”, la encantadora amistad y el cuento agrícola “A rodar con Otis”, y la serie musical de Jack McBrayer “Hola, Jack! un mundo mejor”. Además, se pondrán a disposición de los fans aún más títulos clásicos de Peanuts, muchos de ellos por primera vez en décadas.

Estas son las fechas de estreno:

Peanuts Anthology II

Novedad – 9 de Septiembre

“He’s a Bully, Charlie Brown,” “He’s Your Dog, Charlie Brown,” “It Was a Short Summer, Charlie Brown,” “It’s Your First Kiss, Charlie Brown,” “There’s No Time For Love, Charlie Brown,” “Why, Charlie Brown, Why?,” “You’re In Love, Charlie Brown” y “You’re the Greatest, Charlie Brown.”

“Amigos Sago Mini”

Novedad – 16 de Septiembre

“Wolfboy y la fábrica del todo”

Temporada dos – 30 de Septiembre

“A rodar con Otis”

Temporada dos — 30 de Septiembre

“Hola, Jack! Un mundo mejor”

Temporada dos – 7 de Octubre

“El escritor fantasma”

Temporada tres – 21 de Octubre

Nuevos protagonistas y nuevas aventuras.

“Slumberkins”

Novedad – 4 de Noviembre

Sigue las aventuras de Bigfoot, Unicorn, Sloth, Yak y Fox mientras exploran sus sentimientos en esta serie de animación mixta de marionetas y 2D que favorece el bienestar emocional de los niños a través de historias de apoyo

“Circuit Breakers”

Novedad – 11 de Noviembre

“Circuit Breakers” serie de episodios de media hora que aborda temas de interés para los niños a través de una óptica de ciencia ficción.

“Interrupting Chicken”

Novedad – 18 de Noviembre

Esta serie animada introduce a los niños en el placer de la escitura creativa, empezando por un joven pollo llamado Piper que tiene el hábito de interrumpir la narración. Cada vez que Piper oye una historia, no puede evitar participar, hacer preguntas y dejar volar su imaginación mientras intenta completar los detalles, adivinar que pasará a continuación o meterse en la acción para solucionar los problemas.