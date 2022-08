Qué ver en Apple TV+: Roar

Como en alguna ocasión anterior, el título debería ser “Qué no ver en Apple TV+”. Como todo en el catálogo de Apple TV, viene auspiciado por grandes nombres (Nicole Kidman a la cabeza, que actúa como productora) para vender un producto defectuoso.

No te engañes. Se trata de historias a medio cocinar, sin propósito de origen y con destino incierto. Así que para tapar cualquier crítica, se dice que son historias feministas. Pues vale. Lo que seguro que no dicen es que sean historias buenas, interesantes o innovadoras.

Se parecen en la filosofía a la serie Modern Love, en Amazon Prime. Historias que, una y otra vez, te dejan con los hombros encogidos mientras te preguntas ¿Qué querían contarme?

Has pasado media hora viendo como un grupo de gente mueve la cámara, actúa, pasea, etc. y no llegan a ninguna conclusión.

No sé si lo que les falta es una segunda, tercera, cuarta lectura del guión para ver cómo se puede mejorar o si se trata simplemente de un ejercicio estético para satisfacer las hordas Woke que tienen a Apple por una organización de izquierdas que pretende socavar las libertades. Lo mejor de la serie es la carátula de entrada, eso te lo dice todo.

El caso es que una y otra vez me levanté del sillón enfadado, con la sensación de haber regalado media hora de mi precioso tiempo a algo que no lo merece. En realidad, miento. No me levantaba del sillón porque mi sensación de frustración era tal que me quedaba con la necesidad de ver algo que realmente llenara mi tiempo de TV.

Si después de esta diatriba te quedan ganas de verla -o tal vez por esta diatriba te han entrado ganas de verla para saber si es tan mala como aseguro- te recomiendo que empieces del final (el último episodio) hacia el primero. Ya que va ganando a medida que avanzan las historias (pero no te hagas ilusiones).

Son historias independientes así que no corres el riesgo de perder el hilo o descubrir algo que no deberías saber.

Avisado quedas.

Pd.: si lo has visto y te ha entusiasmado, no dudes en poner un comentario poniéndome en mi sitio, en plan: No sé que se habrán creído estos tipos, les das un sitio donde publicar y escriben lo que quieren sin tener ni idea… tendrían que pedir un carnet para poder publicar en internet.

Estoy contigo.