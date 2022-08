Las otras “SGAE”s del mundo

Faq-mac es una web bastante inocente en sus objetivos y en su funcionamiento. Nuestra misión es intentar que los lectores que se asomen a nuestra ventana encuentren soluciones a problemas que puedan tener con sus dispositivos y que, al menos, tengan la información relevante para saber qué está ocurriendo en el mundo de Apple y la tecnología.

Como sabéis, no cubrimos rumores ni lo que se supone que va a salir. Sólo (repito, en general) nos ocupamos de lo que ya se puede tocar/descargar. Así que no hemos tenido nunca problemas de copyright o nos han pedido que quitemos algún artículo porque infríngela alguna norma. Lo dicho, una vida carente de sorpresas.

Conste que he puesto ese titular porque no quería poner “Mafia” en vez de las iniciales de la Sociedad General de Autores, ya que me parecía que podía no entenderse a qué me refería.

Desde hace algunas semanas, estoy recibiendo correos intimidades de una empresa llamada CopyTrack, que se dedica a recolectar dinero de webs que hayan utilizado imágenes sin autorización.

Claro que entiendo que hay mucho pirata por ahi apropiándose de cosas que no son suyas, no sólo imágenes, sino artículos enteros. Y me parece correcto que se persigan y se obligue al pago de derechos, si el uso que se ha hecho es fraudulento.

Lo que me mosquea es cuando recibo un correo exigiendo que paguemos derechos de imágenes por una noticia de hace casi una década.

Oye, podría ocurrir… en esta cultura en la que vivimos cosas que parecían correctas hace años de repente son ofensas a la humanidad, así que no sabes nunca si estás a salvo. Tal vez hace quince años hice una broma sobre algo que a la luz de hoy me incluiría en algún corralito de personas indeseables. No se puede ignorar el poder de los buscadores… ni de la reescritura de las normas.

Pero aún así, un artículo de 2015… he ido a ver qué tenía el artículo y resulta que es el más inocente de todos: hablando de que se ha anunciado el reparto de una de las películas que se hicieron sobre Steve Jobs, en la cual mostramos las caras de los actores y a quién iban a representar.

Por supuesto, lo primero que hice cuando recibí el primero (el que tengo ahora delante es el tercero) fue hablar con nuestro buen amigo Víctor Salgado (@abonauta) para ver qué nivel de fuerza tenía esta gente para obligarme a pagar por las imágenes de una noticia de hace tanto tiempo.

Víctor me ha confirmado que estoy amparado por el derecho de información y que, mientras no reciba una notificación de los abogados, sólo se trata de tácticas de intimidación, al estilo de los del titular o, por poner otro ejemplo, el cobrador del frac.

De cualquier forma, ya que escribía esto -por si algún otro camarada bloguero recibe semejantes cartas de amor- me he puesto a leer el texto atentamente, y dice “… whose license and image rights, limited to the territory of the Federal Republic of Germany, we are protecting here”

... Cuyos derechos de licencia e imágenes, limitados al territorio de la República Federal de Alemania, estamos protegiendo.

Faq-mac está basado en España, alojado en España y escrito en español. Así que la defensa de los derechos de imagen en Alemania me tocan un pié.

También dicen que si estoy en otra zona, eso lo gestionarán sus abogados “locales”. Je. Je. Je.

Al igual que con el spam, estoy tomando la actitud de no dar señales de vida, porque estoy seguro de que eso renovaría su ardor recaudatorio y posiblemente escalaría el nivel de agresividad para conseguir sacarme dinero. Y la verdad, aún teniendo la razón de mi lado, prefiero ahorrarme el esfuerzo.