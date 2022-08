Cómo comprar merchandising de Ted Lasso, Para toda la humanidad y otros programas de Apple TV+

Comprar merchandising es una excelente manera de demostrar tus preferencias por una serie de Apple TV+. Aquí hay algunos lugares para conseguir ropa, tazas, pegatinas y otras cosas de “Ted Lasso”, “For All Mankind” y más

No hay muchos objetos promocionales de series de Apple TV+. Existen productos para los grandes éxitos como “Ted Lasso” y “For All Mankind”, pero no mucho para los demás. Sin embargo, Ubisoft tiene una tienda de merchandising para “Mythic Quest” y Cotton Bureau tiene algunos diseños para “Foundation”.

Otra fuente oficial es a través de la tienda de Warner Bros. Además, los fans de Apple TV+ pueden encontrar mercancía no oficial a través de empresas como Redbubble, Teepublic y una tienda de AFC Richmond.

La tienda de Warner Bros

WB es la mejor fuente de mercancía para “Ted Lasso”, que ofrece camisas, sudaderas con capucha, bufandas, tazas, gafas, viseras y una manta para apoyar a AFC Richmond. Pero solo vende en Estados Unidos, en Inglaterra e Irlanda.

Tienda AFC Richmond

Esta empresa se llama a sí misma la tienda oficial de productos de la AFC Richmond, el club de fútbol inglés ficticio de “Ted Lasso”. Sin embargo, el sitio web no incluye una conexión directa con Apple.

La tienda ofrece una selección similar de productos a la de WB, con camisas, sudaderas con capucha, fundas para teléfonos inteligentes, tazas, mascarillas y más. La empresa también ofrece sus productos al por mayor. Los precios a granel requieren un mínimo de 50 artículos.

Redbubble

Redbubble tiene mercancía disponible para “Ted Lasso” y “For All Mankind”. No es tan extenso como WB o AFC Richmond, que ofrece solo unas pocas camisas, pero hay muchas pegatinas y parches para poner en los dispositivos.

Los productos incluyen citas como “Futbol is Life”, “Don’t you dare to set with fine”, “Hi Bob!” y otros. La selección de “For All Mankind” presenta naves espaciales geniales del programa, como el póster del plano Apollo Saturn V.

Ubisoft

Para los fans de “Mythic Quest”, Ubisoft vende camisas, tazas, sudaderas con capucha y sombreros. La taza de cabra gruñona esmaltada es particularmente bonita. También hay una funda de Grouchy Goat para ciertos modelos de teléfonos inteligentes.

Cotton Bureau

Cotton Bureau ofrece camisetas inspiradas en “Severance”, “For All Mankind”, “Ted Lasso” y “Foundation”. Estas son camisetas hechas por fans que incluyen logotipos y citas de estos programas de Apple TV+.

Una camisa, de Giant Squid Productions, permite a la gente declararse seguidora del Luminismo, una religión ficticia de la serie “Foundation”.

Etsy

Etsy ofrece mercancía para “Ted Lasso“, “For All Mankind” e incluso algunos artículos de Lumon Corp, una empresa ficticia del programa de Apple TV+ “Severance“. Los fans pueden encontrar una taza con la cita “El trabajo es es misterioso e importante” inspirada en esa serie. Incluso hay alguna de See.

Teepublic

Como su nombre indica, Teepublic se trata de camisetas, de “Ted Lasso”, “For All Mankind” y “Severance”. Algunos de los productos pueden encontrarse a la venta durante un tiempo limitado.

