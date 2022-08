Qué ver en Apple TV+: La serpiente de Essex

Ya sabes que no te engaño nunca. Para ver La serpiente de Essex tienes que estar dispuesto a desprenderte de los artificios del cine moderno, y desprender todas las capas para quedarte con lo básico.

¿Cómo te lo explico? Imagínate una época en la que no había teléfonos, no había televisión, no había radio, las noticias llegaban cuando alguien iba por los pueblos contándolas de viva voz. Los viajes eran a caballo (o en carro) y requerían días. Cuando alguien se iba a vivir a otro sitio, era probable que no le volvieras a ver. No se recibían visitas -o eran muy escasas- y si enfermabas morías.

¿Qué te quedaba? Pues trabajar, amar, y pasar mucho tiempo a solas con tu cabeza. Escuchando tus pensamientos y dándole vueltas a todo. Además, la religión intenta explicar todo tu mundo, y lo que no puede explicar es porque es diabólico. La superstición y las ignorancia se alían para crear monstruos que den sentido a lo desconocido.

Si estás dispuesto a entrar en ese mundo, disfrutarás de esta serie limitada (es decir, que no va a haber más temporadas, solo es una).

Una vez que te has quitado todas esas capas, sólo te quedan los sentimientos, tanto los que se muestran como los que se esconden y, aunque hay algunas cosas que están cogidas por los pelos (aceptamos ballena como animal de compañía) sirven bien al propósito de presentar aquella sociedad tan dividida entre ciudad y campo, entre progreso y abandono (lo creas o no, no es algo de nuestro tiempo, el campo lleva toda la historia abandonado).

Claire Danes está muy bien, aunque a veces dan ganas de zarandearla un poco, y Tom Hiddleston… está. Aparte de que le quede bien el chaleco o el pañuelo en el cuello no estoy muy seguro de que supiera qué pintaba él en la historia. En su sencillez, tiene mucha más presencia Clémence Póesy que Hiddleston (que -por otro lado- estaba excelso en The Night Manager).

Piensa en La serpiente de Essex como lo opuesto a Los Bridgerton. En ese sentido esta “mini” serie es una curiosidad, en estos tiempos, como te decía al principio de artificio y efectismo. Los paisajes de Essex son cautivadores, enigmáticos y sin duda propensos a generar miedos y supersticiones ante lo desconocido… especialmente en el agua.

