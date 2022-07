Nothing Ear 1, una opción excelente

Es posible que no hayas oido hablar nada (nothing) de esta marca. O puede que oyeras hablar de ella hace un año, cuando estos auriculares se lanzaron, con mucha fanfarria y después de aprovechar todos los trucos del manual de “hagamos que hablen de nosotros aunque no hayamos presentado nada”.

Afortunadamente, finalmente sí que los presentaron y -en general- los comentarios fueron buenos. Sin embargo, cuando has realizado una campaña tan abrasiva para generar expectación, es difícil saber si realmente las cosas son como las cuentan o están todavía bajo la resaca de (por fin) tener algo concreto que decir.

También te digo que guardes esta marca en tu memoria intermedia, porque están cerca de sacar su primer teléfono (con Android, por supuesto) y puedes estar seguro de que van a hacer lo mismo pero multiplicado por cien.

Como persona que lleva en este mundo más de treinta años, la primera pregunta que te surge es: ¿puede una empresa sobrevivir -como marca propia- vendiendo un único modelo de auriculares? (y dentro de poco un único modelo de teléfono).

En un mercado tan maduro y saturado como el de los auriculares, hay que hacer mucho y muy bien para que, una vez pasados los “early adopters” se sigan vendiendo como para mantener la maquinaria de fabricación en marcha.

Lo mismo se aplica a los teléfonos móviles. ¿Cuántos tienen que vender para recuperar las inversiones en diseño e investigación, en fabricación, en marketing, etc. y que aún te quede para sacar un segundo modelo y después un tercero, etc.?

Lógicamente, Nothing aspira a nothing menos que a ser la futura rival de Apple. Acabar teniendo una legión de consumidores fieles que compran los productos de la marca y que sólo los abandonan cuando van a comprar el nuevo. Pero eso será dentro de cinco años, siete años, never…

Apple está encuadrada dentro del “lujo asequible”, es decir, dispositivos de aspecto de máxima calidad pero con precios que pueden permitirse todos los estratos de la sociedad. El milagro de Apple es que, a pesar de eso (a pesar d que sus productos los usan desde camareros y mecánicos hasta ministros y presidentes… y aún así siguen siendo productos aspiracionales, que no pierden su lustre por haber conseguido atractivo universal.

El diseño de Nothing Ear

Entiéndeme, son unos auriculares in-ear, así que el diseño no puede irse mucho más allá de lo que es cómodo de llevar y encaja bien en el pabellón auditivo.

Además nosotros somos especialistas en el mundo Apple, así que las transparencias de plásticos como que las superamos hace alguna década ya. Aún así, entiendo el punto de marketing de resaltar el esfuerzo de ingeniería para que lo que se ve sea “bonito”, en vez de un plastón de cola y soldaduras.

De todas formas, la parte que sobresale es minuscula, así que poca “afirmación” de la personalidad puedes hacer con un un centímetro de plástico transparente (otra jugada “magistral” de Apple: apropiarse del blanco como color distintivo).

La unidad que yo tengo tiene las cápsulas en blanco, corriente y moliente (también las hay en negro). ¿Se podría haber innovado más en ese acabado para que cuando los tengas encima de la mesa sean bonitos de ver? seguramente.

Lo mejor del diseño es que el auricular que va en la oreja izquierda tiene un punto rojo para que lo identifiques rápidamente.

La caja… bueno. Es transparente también, si. Tiene una hendidura circular que (supongo) ayuda a que los auriculares no se despeguen si hay algún golpe (más fuerte que el magnetismo que hace que se coloquen en posición) pero la caja es eminentemente gruesa, mucho más voluminosa de lo que uno esperaría.

Tiene un imán suave en el frontal que mantiene la tapa cerrada y una bisagra metálica detrás. Con todo, si no estás atento puede costarte un par de intentos encontrar el lado correcto por el que abrir la caja.

Emparejar los auriculares

Aquí sí que la experiencia difiere del uso de los AirPods. Los auriculares se emparejan sin sacarlos de la caja, apretando un botón en la propia caja para que los detecte.

Puedes descargar la app de Nothing para acceder a ajustes extra y aprender los movimientos (no muy intuitivos/precisos, al igual que ocurre en los AirPods) para detener, adelantar, etc.

Los auriculares tienen tres modos: aislamiento acústico, transparencia y nada.

Ya te puedes imaginar lo que hace cada uno: aislamiento detiene el sonido exterior dejándote a solas con lo que estés escuchando, transparencia permite pasar el sonido de fondo y nada… pues eso, Nothing.

Si te preocupan los datos técnicos te digo que tienen tres micrófonos híbridos que miden el sonido tanto dentro como fuera del canal auditivo para cancelar el ruido. Con ANC configurado al máximo, los auriculares atenúan las frecuencias de 100 a 1000 Hz para sonar hasta un 50 % más silenciosos. Ale, ya lo sabes.

El sonido

No voy a pretender que soy un audiófilo y que escucho alta fidelidad pudiendo distinguir el bitrate sin esfuerzo. Utilizo los auriculares para, ejem, aislarme mientras trabajo, porque a mi lado hay más gente que habla por teléfono, se reúne, hablan unos con otros con escaso aprecio de los que les rodean,… en fin, lo normal en una oficina.

Escucho tanto la música que he ido digitalizando en iTunes (/ahora Música) como -eventualmente- música en YouTube, Podcasts, etc. En mi música hay desde clásica a rock duro, pasando por jazz o la tuna o los mariachis, por ponerte un ejemplo de la demencia musical que me aqueja…

En general, no he notado nada que diga “ufff, esto no funciona”. He escuchado de todo y la respuesta ha sido eficiente. Seguro que hay páginas por ahí donde los comparan con otros auriculares y te guiarán para que compres el que más se adapte a tus necesidades. Yo sólo he podido comparar con los AirPods 3 y no he notado ninguna diferencia en el sonido (de nuevo, de la música que yo escucho). O sea, nothing :-).

Me imagino que si alguien -que entendiera- escogiera un par de pistas y me hiciera compararlas escuchando primero con los AirPods y después con los Nothing, diría “ah, es verdad, ahi se nota que uno rellena más lo bajos, o los otros ofrecen unos agudos más limpios… pero eso sería escogiendo las piezas y prestando atención. Cosa que no hago habitualmente (te diría que ni con la música ni con la vida, pero eso nos llevaría muy lejos de lo que nos ocupa).

Como es habitual, pienso que el 99% de las personas que lean esta revisión son como yo, con las mismas necesidades y situaciones muy parecidas. Así que creo que no es necesario abundar más en este tema.

Yo no me he llevado los Nothing Ear a hacer deporte (ni los AirPods) porque, primero, me acostumbre a hacerlo sin escuchar música y prestar atención a mi entorno y segundo, sólo me faltaba tener que ir preocupado mientras salto por el campo como un alegre cabritillo de si se me cae un auricular y tengo que ponerme a buscarlo entre zarzales y culebras.

Pero si los llevo mientras ando por la casa y por la calle, y se fijan firmemente (y profundamente) al oído -bastante mejor que los AirPods, que incluso estando tranquilamente sentado -por ejemplo mientras grabo un podcast- han salido inesperadamente eyectados de mi oído al suelo… así que ya ves. A veces Nothing is something…

Duración de la batería

En mi experiencia, creo que los Nothing vienen a durarme medio día con la carga que traen, más las cargas extra que aporta la caja, así que pueden ser unos buenos compañeros para largos días de concentración. La duración de la batería viene a ser la misma que la de los AirPods (dependiendo del nivel de conversaciones telefónicas, videoconferencias, y música que tenga).

Nothing promete cuatro horas y 30 minutos de duración de la batería con ANC encendido, y seis horas con ANC apagado. Básicamente mi experiencia. Un problema que he observado es que cuando la batería se está acabando, emite un sonido para avisar y apenas un minuto después ya empieza a fallar (el estéreo, la conexión, etc.) Si no te has acordado de coger la caja, no vas a tener margen de maniobra…

Diez 10 minutos de carga del estuche proporcionan ocho horas de duración de la batería, mientras que 10 minutos de carga de los auriculares proporcionan 60 minutos de reproducción. Según Nothing el estuche de carga proporciona 34 horas de reproducción total y se recarga a través de USB-C o carga inalámbrica.

Usabilidad

En mi experiencia, y supongo que es así con todos los “in ear”, son mucho mas cómodos los Nothing que los AirPods. Por supuesto nada puede batir esa transparencia de los AirPods para alternar la conexión entre el iPhone o el Mac según sea necesario, sin tener que hacer nada especial.

Con los Nothing, como es habitual, una vez emparejados con un dispositivo, quedan secuestrados e invisibles para el resto. Hay que liberarlos para poder enlazarlos con otro diferente.

Como ya hemos dicho más arriba, los gestos para detener, saltar canción, etc. no son especialmente fáciles ni la respuesta es suficientemente rápida como para estar seguro de que lo hayas hecho bien. Pero también me pasa con los AirPods, así que es posible que sea mi torpeza.

Afortunadamente no soy especialmente picajoso con lo que escucho, así que normalmente me “calzo” los auriculares y a funcionar.

La conexión de carga en la caja es por USB 3, pero habitualmente los dejo sobre el cargador Lightning del iPhone (que se ha demostrado el accesorio más útil que tengo), al igual que hago con los AirPods y con el altavoz de Sonos.

Los auriculares Nothing Ear pesan casi exactamente igual que los Airpod Pro, solo 4,7 g. También incluye tres tamaños diferentes de almohadillas y la misma resistencia al agua IPX4 que los AirPods Pro.

—

Me comentan que debería mencionar el comportamiento a la hora de usarlos para hablar por teléfono. La verdad es que es algo que sólo se me ocurriría hacer si el sonido no hubiera sido bueno, pero doy por hecho que lo normal es que -a estas alturas- la recepción de micrófono sea correcta, como así es.

Los tres micrófonos de alta definición a bordo de Nothing Ear 1 lo hacen útil para llamadas de conferencia o para recibir llamadas telefónicas sobre la marcha. La voz se oye fuerte y clara.

Precio

Como has podido ver, en mi experiencia los Nothing no tienen nothing (o casi) que envidiar a los AirPods 3, así que si estás dudando, es posible que esto te ayude a decantar tu voluntad: los Nothing Ear se venden por 99€, mientras que los AirPods 3 se venden por 175€ (aunque en Apple su precio es 199€).

Si yo estuviera buscando una alternativa a los AirPods que diera buen resultado, no me lo pensaría. Pero ya has visto qué tipo de persona soy 😉