La realidad sobre el Metaverso de Facebook

A veces estamos tan metidos en la espiral de la tecnología, masticando notas de prensa más o menos disimuladas que se nos olvida dar un paso atrás y mirar con objetividad lo que está ocurriendo.

Cuando digo notas de prensa me refiero a que estamos digiriendo mensajes corporativos, lo que las empresas quieren que pensemos, regurgitados en formas de noticias más o menos inocentes.

La gran mayoría (medios, expertos, etc.) ha adoptado el discurso de Metaverso como si fuera un destino inevitable para una humanidad mejor.

Por supuesto, el debate (si es que lo hay) salta directamente sobre las preguntas cruciales (por qué, para qué, para quien) para discutir sobre soluciones, avances, o disquisiciones sobre el futuro virtual. Da lo mismo que los usuarios vean en su gran mayoría con escepticismo esa tecnología o que sus ventajas, salvo casos de uso muy específicos, sean como poco relativamente escasas.

El metaverso es la nueva verdad revelada, y Facebook (Meta) es su profeta.

Afortunadamente, como decía Poirot, la mejor manera de descubrir a un culpable es dejarle hablar. Y en el caso de estos vestidos del emperador, sucede lo mismo.

Apenas ha hecho falta unas preguntas y respuestas de Zuckerberg con sus empleados para que nos diga, alto y claro, en que consiste el metaverso.

Lee esto:

Our north star is can we get a billion people into the metaverse doing hundreds of dollars a piece in digital commerce by the end of the decade? If we do that, we’ll build a business that is as big as our current ad business within this decade.

Nuestra estrella polar es ¿podemos conseguir que entren mil millones de personas en el metaverso gastando cientos de dólares cada uno en comercio digital para finales de esta década? Si lo hacemos, crearemos un negocio que es tan grande como nuestro negocio actual en esta misma década.