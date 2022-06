Las abreviaturas que usamos en WhatsApp que tienes que conocer

Expresión (español) Expresión (Inglés) Abreviatura (inglés)

Por cierto By the way btw

Para ti For you 4U

Deseo que estés aquí Wish you were here wywh

Saludos — salu2

Lágrimas en mis ojos Tears in my eyes time

Te extraño I miss you imu

Tan pronto como sea posible As son as possible asap

Bien — bn

Gracias Thanks thx

Besos — bss

Besos y abrazos Kisses and hugs xoxo

¿De verdad? Really? rly?

Tampoco — tp

Buen trabajo Good job gj

Nos vemos See you cu

¿Qué demonios es? What the f*** wtf?

¿Dónde?, donde — dnd

No lo sé I don’t know idk

Por favor Please plz

Muero de la risa Laughing out loud lol

Te quiero mucho — tqm

Fin de la discusión End of Discussion eod

Preguntas frecuentes Frequently asked questions FAQ

Por favor — xfa

Buena suerte Good luck gl

Diviértete Have fun Hf

También — tb

Demasiado bueno para ti Too good for you 2g4u

OK — k

En mi opinión In my opinion imo

¿Qué?, que — q

Házmelo saber Let me know lmk

Hablamos luego Talk to you later ttyl

Mi cara cuando My face when mfw

My reaction when Mi reacción cuando mrw

Siento tu dolor I feel your pain ifyp

Fácil Easy ez

Te amo I love you ily / tqm

Para ser sincero To be honest tbh

Tengo que irme Got to go g2g

No me importa I don’t care idc

Durmiendo, aburrido, cansado Sleeping, bored, tired zzz

Buenos días — bd

Buenas noches Good night gn

Para tu información For your information fyi / pti

Felicitaciones Congratulations gratz

¿Por qué?, porque — xq / pq

Por favor, contéstame Please reply by prb

¡Oh, Dios mío! Oh my god omg

Facebook Facebook fb

Mensaje Message msg