Evolución de canales de streaming (2021) en España

Hoy en día parece que todo lo importante está ocurriendo en algún canal de streaming. El cine está muerto y da igual los estrenos que se hagan exclusivos en las salas. Las producciones de los operadores, aunque eventualmente puedan fidelizar a algunos usuarios, nunca van a ser un factor determinante para generar demanda, y los usuarios andamos como desorientados sin saber si tendríamos que suscribirnos a más canales o tirar la televisión por la ventana y vivir la vida real.

De todos los canales de streaming ya he dicho en varias ocasiones que Netflix está muerto, aunque su poder mediático y de marca impida que se diga en voz alta y sin ambigüedades. La razón es sencilla: hay demasiada competencia y los costes de producción para atender a tantos mercados son demasiado altos.

Ahora andan defendiendo la posibilidad de sacar una suscripción más barata que se complemente con anuncios, como si convertirse en un canal de televisión al uso fuera a hacer algo más que degradar el prestigio de su marca. Es posible que con eso consigan detener la hemorragia de suscriptores, aunque sea temporalmente, pero las cuentas van a seguir sin salir.

De cualquier forma, la principal causa de su muerte es que es su única fuente de ingresos. Necesitan ser rentables para sobrevivir. Y aunque no te hayas parado a pensarlo, de los importantes, son los únicos que están en esa situación tan débil.

Prime, de Amazon, es como un bonus por pagar por la entrega en 24 horas. De hecho, también he escrito que la oferta de Amazon no resistiría una investigación anticompentecia, porque las cuentas tampoco salen. es imposible que por ese precio pueda financiar una industria de cine y series, música, libros, además de pagar los portes de lo que se compra, etc. Claramente divisiones rentables están financiando otras que dan pérdidas, para poder ofrecer ese paquete de “ventajas irresistibles”.

Apple… poco más hay que decir. Apple TV+ es un servicio de prestigio que apuntala la estrategia de “lujo asequible” ofreciendo pocas producciones pero de calidad -si no en los guiones, al menos en la producción y en los protagonistas. Apple sólo necesita que el servicio no pierda dinero para justificar su “ecosistema” integral. Te ofrece todo lo que necesitas para tu ocio: juegos, series, libros… todo de pago, pero supervisado por ella y con garantía de que no va a tener sobresaltos. Y encima gana un Oscar (probablemente con la película. más plana de todas las que ha filmado hasta el momento, pero así es la vida).

Disney+, esa apisonadora que ha crecido increíblemente aprovechando que las preocupaciones por el monopolio nunca se fijan en el entretenimiento, porque si no, es imposible que en estos tiempos le dejaran comprar todo lo que ha comprado. Pero -sea como sea- Disney es un conglomerado de ocio 360º que es capaz de exprimir cada una de sus propiedades hasta la última gota.

De todas formas, una cosa es el mercado americano (o si me apuras el mercado mundial) y otra el desempeño del mundo de streaming en España. Así que, para tener una idea más concreta de cómo le está yendo a Apple TV+ me he puesto en contacto con mis amigos de JustWatch para pedirles que, desde su posición privilegiada de saber lo que la gente busca y ve, me dieran una idea de dónde estamos. Y la imagen es bastante sorprendente.

Si no conoces Juswatch, déjame que te cuente qué es. Se trata de un servicio que registra todas las series y películas que están en streaming, y te dice en qué canal puedes verlas. Puedes guardarlas para que te avise cuando haya una nueva temporada etc. Tiene una aplicación para iPhone que te permite buscar y localizar películas y series allá donde estés.

Evolución de los principales canales

Según Justwatch, los canales Amazon Prime y Netflix son los que más están sufriendo la irrupción de Disney+ y la cada vez más nutrida categoría de “otros”.

Movistar+, como oferta asociada a la instalación de la fibra, se mantiene y es previsible que lo haga mientras no haya una disrupción del mercado de los operadores de datos.

Apple TV+ se mantiene estable a lo largo de todo el año 2021 en un 3%, cuota de mercado que los usuarios de productos Apple de largo recorrido les sonará a la eterna cuota de mercado en los ordenadores. También hay que pensar que Apple TV+ tiene apenas dos años de vida y su catálogo de contenidos (todos de nueva creación, sin apenas concesiones al archivo -Snoopy (Peanuts) y los Fragel son las excepciones-) ahora es cuando empieza a tener una biblioteca relativamente nutrida.

Como comentábamos más arriba, la irrupción de Disney+ ha sido la guillotina de los grandes del sector, Prime y Netflix, y muestra un crecimiento sostenido a lo largo todo 2021.

Con respecto a HBO, la aparición de HBO Max aparentemente ha cambiado las cosas para dejarlas como estaban y ni gana ni pierde cuota.

Filmin, esa “gran desconocida” mantiene el tipo, si acaso con un leve declive, pero dado que el mercado está en plena ebullición, habrá que vigilar con atención su evolución (aunque su publico, dedicado a las películas en vez de las series es, probablemente, menos volátil).

Los cambios en streaming en España durante 2021 trimestre a trimestre

Vamos a ver trimestre a trimestre lo que dicen los gráficos

Cuotas de mercado de SVOD en el primer trimestre de 2021

Los tres principales servicios de streaming en España representan el 65% del mercado. Netflix sigue siendo el líder del mercado sobre Prime Video por un margen del 5%, mientras que Disney+ se acerca a HBO por el tercer lugar.

Evolución de la cuota de mercado en el primer trimestre de 2021

El lanzamiento de Disney+ Star resultó ser un éxito, ya que Disney+ mostró el mayor crecimiento de cualquier SVOD en el primer trimestre. Su impacto fue claro en Netflix y Movistar Plus, que tuvieron la caída más significativa de cuota de mercado.

Cuotas de mercado de SVOD en el segundo trimestre de 2021

La competencia SVOD en español está reñida entre Disney+ y HBO por el 3er lugar. Netflix se mantiene a la cabeza al ser casi el doble de grande que Disney+ o HBO. Apple TV+ no encontraba la estrategia adecuada para crecer en España. Como la prueba gratuita finaliza a partir de julio, será interesante cómo afectará esto a su participación de mercado en el tercer trimestre.

Evolución de la cuota de mercado en 2021

Disney+ tuvo un fuerte crecimiento y superó a HBO para convertirse en el tercer jugador más grande de España en mayo, a pesar de que HBO fue el único otro servicio de transmisión en ganar participación de mercado (+1 %) en el segundo trimestre.

Cuotas de mercado de SVOD en el tercer trimestre de 2021

Amazon Prime Video, HBO y Filmin han perdido el 1% de la cuota de mercado de SVOD. Aunque Netflix mantuvo su posición como la plataforma más grande, su participación de mercado ha disminuido un 4% desde enero de 2021.

Evolución de la cuota de mercado en 2021

Aunque Netflix y Amazon Prime Video son las dos plataformas dominantes en España, han ido perdiendo cuota de mercado mes a mes. Mientras tanto, Disney+ ha aumentado su cuota de mercado en un 6 % del primer al tercer trimestre de 2021.

Cuotas de mercado de SVOD en el cuarto trimestre de 2021

El cuarto trimestre de 2021 fue testigo de fluctuaciones en el mercado de las plataformas SVOD más destacadas de España. Netflix enfrentó la mayor caída, habiendo caído un 3% en el último trimestre, seguido de Movistar+ cayendo un 3% y Amazon Prime un 1%. Disney+, por otro lado, creció un 1%, lo que confirma su crecimiento constante desde su lanzamiento inicial.

Evolución de la cuota de mercado en 2021

En el cuarto trimestre de 2021, tanto Netflix como Prime Video han estado perdiendo cuota de mercado constantemente desde principios de año. Entre enero y diciembre han perdido un 5% y un 3% respectivamente. Mientras tanto, Disney+ creció un 3%, mostrando un crecimiento trimestral constante. HBO Max ES se lanzó a fines de octubre y de momento muestra una cuota de mercado equivalente a la anterior HBO.

Y tu ¿has cambiado de hábitos -o de plataformas- últimamente?