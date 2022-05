Si escuchas nuestro podcast (y si no lo haces, deberías, porque tenemos unas historias fantásticas) sabrás que hace poco he empezado a usar el ratón Razer Viper 2, porque el que usaba hasta el momento empezó a dar problemas con los sensores (a veces no avanzaba, otras saltaba de golpe un montón de espacio en la página, y el día a día se hacía insufrible).

También entre mis requisitos era que fuera de cable. Ya sé que suena retro, incluso “anti-Apple”, pero odio depender de las baterías, especialmente en algo tan cotidiano como el ratón.

Afortunadamente para mi y para mi vida personal, no juego a nada en el ordenador, así que no necesito funcionalidades de personalización de los botones para que ejecuten acciones determinadas. Y eso es un alivio, porque el ratón Razer Viper Mini no tiene drivers para Mac, así que toda su colección de botones se quedan inutilizados, excepto los dos superiores.

Para cualquiera que lo ponga en su mano, sus cualidades más obvias son su ligereza y, como su nombre indica, su reducido tamaño.

Para que os hagáis una idea, este es el ratón que tenía antes (uno de esos que -teóricamente- son más ergonómicos porque te permiten tener la muñeca en una posición más natural):

Por comparación, este es el aspecto que tiene el Razer Viper Mini en mi mano:

Como se puede observar, la diferencia es notable, y es cierto que se nota, incluso aunque ya lleve varias semanas usándolo, sigo notando “demasiado aire” a la hora de abrazarlo.

Con todo, su tacto es agradable, se conduce bien y transmite una construcción extremadamente sólida y compacta.

Como sabréis, Razer se describe a sí misma como una “marca de estilo vida” y primariamente surten al mercado de los juegos y esports (nuevamente, escucha nuestro podcast entrevistando a Pedro Ollero de Razer) así que las revisiones que puedas encontrar en internet todas se van a referir al ratón en ese contexto.

Como usuario de Mac, a mi no me interesa ese mundo, sino que el ratón me dure muchos años (algo que me garantizan sus switches ópticos, que operan usando un rayo infrarrojo para registrar los clics, con una respuesta de 0,2 milisegundos y que, según Razer, permiten 50 millones de clics) y que sea cómodo de usar y transportar (61 gr). Tiene un cable de tela trenzada muy largo (para la mayoría de mis casos de uso): alrededor de 180 cm.

Estas son las medidas del Razer Viper Mini:

Longitud : 117 mm

: 117 mm Altura : 39 mm

: 39 mm Anchura : 61 mm

: 61 mm Ancho de la empuñadura: 60 mm

Además de tener el logotipo iluminado por LED; tiene una tira LED RGB alrededor de la base que se ilumina y va cambiando de color. Personalmente desearía que se pudiera desactivar, para poder dejar el ratón sobre la mesa sin tener ese recordatorio permanente de que está ahí.

Para los usuarios de Mac, si quieres conectar el raton (que tiene conexión USB estándar) a través de uno de los puertos del teclado Apple, tienes que tenerlo conectado a un hub que pueda darle suficiente alimentación. Si no, no funcionará.

El precio del Razer Viper Mini está en torno a los 30€