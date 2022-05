PimEyes: otro clavo en el ataúd del anonimato en internet

PimEyes es un claro ejemplo de la paradoja de internet: mientras la empresa asegura que lo hacen porque creen en el derecho a la privacidad de cualquiera, y que, por lo tanto, es lícito que puedas rastrear dónde hay imágenes en las que se te puede identificar, la realidad es que no limitan el servicio a buscar “tus” fotos, sino que puedes buscar fotos de cualquiera y localizarles en el fondo de una foto de una fiesta, en una foto de alguien de viaje donde tu simplemente eres un actor involuntario que pasaba por detrás, o de aquella vez en que visitaste (por poner un ejemplo) un club de swingers y saliste corriendo. Pero mientras estabas allí unos entusiastas se hicieron una foto y tu cara sale parcialmente en la foto.

En resumen, el derecho a la privacidad puede darse la vuelta como a un calcetín, y -al igual que pasa con esa prenda- al hacerlo se exponen todas las costuras. Imagínate esta herramienta aplicada a un político que empieza a despuntar, a un futbolista que empieza a hacerse famoso o a un actor que obtiene notoriedad.

Esto dice PimEyes sobre ella misma:

PimEyes es un motor de búsqueda de caras en línea que pasa por Internet para encontrar imágenes que contienen caras dadas. PimEyes utiliza tecnologías de búsqueda de reconocimiento facial para realizar una búsqueda inversa de imágenes. Encuentra una cara y comprueba dónde aparece la imagen en línea. Nuestro buscador de caras te ayuda a encontrar una cara y a proteger tu privacidad. El sistema en línea de reconocimiento facial te permite buscar por imagen. PimEyes es un motor de búsqueda de imágenes faciales y de búsqueda de fotos disponible para todos. Es una gran herramienta para auditar la infracción de derechos de autor.

Toma una imagen sin contexto y empieza a elaborar sobre ella imaginando qué hacía esa persona en esa foto. O establece conexiones con personas que en estos momentos ya no significan nada en su vida. Todo sin contrastar, sólo porque sales en una foto olvidada en la que a lo mejor esa persona (y por persona quiero decir tú, yo, tu madre, tu hermana, tu mejor amigo) ni si quiera sabe que existe (porque no es el sujeto protagonista, sino un espectador accidental).

La foto en cuestión. He dejado a Amadeo Roca visible porque me enorgullece haber aprendido de él.

Estoy pensando en una foto que subí a Facebook de una celebración de Navidad en la academia de dibujo de mi adorado maestro Amadeo Roca. Junto a mi, lógicamente, están todos los alumnos que ese día fueron a la academia y a los que no he vuelto a ver desde hace más de treinta años. No sé qué serán en la actualidad (no recuerdo sus nombres, tal vez alguna anécdota de uno o de otro) ni lo lejos que habrán llegado en la vida, pero lo que estoy seguro es que puede que no les haga ninguna ilusión que alguien pueda encontrarles en una foto de juventud para la que no dieron su autorización (de hecho, mientras escribo esto he hecho una parada y he ido a la red social a borrarla).

Si tenemos que hacer caso a The New York Times:

Una búsqueda requiere solo unos segundos. Subes una foto de una cara, marcas una casilla aceptando los términos de servicio y luego obtienes una cuadrícula de fotos de caras consideradas similares, con enlaces a donde aparecen en Internet. The New York Times utilizó PimEyes en los rostros de una docena de periodistas del Times, con su consentimiento, para poner a prueba sus poderes. PimEyes encontró fotos de todas las personas, algunas que los periodistas nunca habían visto antes, incluso cuando llevaban gafas de sol o una máscara, o cuando su cara no miraba a la cámara, en la imagen utilizada para llevar a cabo la búsqueda.

He hecho la prueba con una de las personas que salían en la foto conmigo en la academia de dibujo y ha localizado tres imágenes (idénticas, así que supongo que son de la misma noticia) del que es, indudablemente, la misma persona, con treinta años más.

La misma acción (misma foto) en Google arroja cero resultados positivos, y solo un conjunto de imágenes genéricas. Ni siquiera haciendo una captura de imagen de una de las imágenes de PimEyes y utilizándola en Google consigue localizarla.

Indudablemente PimEyes es mucho más potente que el algoritmo de Google.

Lo único que nos salva es que los precios de utilizar el servicio (saber dónde sale esa foto) no son asequibles, así que probablemente este servicio sólo lo usarán profesionales de las relaciones públicas, medios de comunicación, etc.

Como se trata sencillamente de una evolución tecnológica, es previsible que con el tiempo los precios vayan bajando, aparezcan muchos más servicios de este tipo y el valor añadido venga por la creación de informes de los perfiles. Esto es: dada una foto, además de localizarte dónde aparece, un servicio de agregación creará una ficha donde te dirá el nombre, lugar probable de residencia, sitios que ha visitado, donde trabaja, familiares, etc. O sea, lo que Google, Amazon, Facebook, hacer ahora para sus propios negocios, pero a disposición de cualquiera que esté dispuesto a pagar.

Terrorífico. Pero previsible.