Apple TV+ anuncia su programación de verano para niños

Apple TV+ ha anunciado hoy las fechas de estreno de verano para una lista completa de series originales, especiales, cortos y favoritos de los fans que regresan para niños y familias.

Los nuevos espectáculos de verano comienzan el 8 de julio con el estreno de “Duck & Goose”, una entrañable serie animada basada en los libros más vendidos de Tad Hills del New York Times. Las nuevas series de acción en vivo incluyen el lanzamiento el 22 de julio de “Best Foot Forward“, del nominado al Premio Emmy Matt Fleckenstein y basada en la historia de la vida real del atleta paralímpico, orador motivacional y autor Josh Sundquist; seguida del estreno el 29 de julio de “Amber Brown”, de la escritora y directora nominada al “Life By Ella”, la historia de una joven mientras lleva una nueva perspectiva de la vida a un mundo que parece decidido a descomponerla, protagonizada por Lily Brooks O’Briant, Artyon Celestine y Vanessa Carrasco.

La serie favorita de los fans “¡Hola, Jack! The Kindness Show” volverá para un nuevo especial y cuatro cortos originales, todos listos para debutar el 24 de junio. En el especial, creado por el nominado al Premio Emmy Jack McBrayer y la ganadora del Premio Daytime Emmy Angela C. Santomero, y escrito por Santomero y ganadora del Premio Emmy Jill Cozza-Turner (“Daniel Tiger’s Neighborhood”, “Get Rolling with Otis”), Jack y sus amigos se propusieron resolver un misterio de bondad. Los cuatro cortos presentan las entrevistas de Jack con niños reales sobre sus extraordinarios actos de bondad, declarándolos embajadores oficiales de bondad en sus propias ciudades de origen.

Además, el 12 de agosto, Apple estrenará un nuevo especial de la familia Peanuts de su asociación exclusiva con Peanuts y WildBrain: “Lucy’s School”. Este verano, el aclamado por la crítica “The Snoopy Show” también regresa con nuevos episodios, junto con los títulos clásicos de “Peanuts” de Mendelson/Melendez Productions, incluyendo “A Charlie Brown Celebration”, “He’s A Bully, Charlie Brown”, “He’s Your Dog, Charlie Brown”, “It Was A

Las nuevas series originales premium, episodios y especiales para niños, preadolescentes y familias que se estrenaran a nivel mundial en Apple TV+ este verano incluyen (en orden aéreo):

“¡Hola, Jack! El show de la amabilidad”

Especiales y pantalones cortos totalmente nuevos: 24 de junio

Jack y sus amigos se propusieron resolver un misterio de bondad: ¿Quién está detrás de los actos aleatorios de bondad que aparecen por toda la ciudad? Además de cuatro cortos en los que Jack entrevista a niños reales sobre sus actos de bondad en sus ciudades natales, y les da un kit de comedero para pájaros DIY que pueden colgar como símbolo de ser un Embajador de la Bondad. “¡Hola, Jack! The Kindness Show” es cocreado y producido por Jack McBrayer (“30 Rock”, “Phineas and Ferb”, franquicia “Wreck-It Ralph”) y Angela C. Santomero (“Pistas azules”, “Barrio de Daniel Tiger”). La serie está producida por el ganador del premio Emmy 9 Story Media Group (“Blue’s Clues & You!”, “Daniel Tiger’s Neighborhood”), con animación de su estudio nominado al Oscar Brown Bag Films (“Doc McStuffins”, “Vampirina”, “Karma’s World”). Jax Media también produce. Wendy Harris y Vince Commisso actúan como productores ejecutivos, junto con el showrunner y nominado al Premio Emmy Guy Toubes. Tony Hernández y John Skidmore producen ejecutivos para Jax Media. Junlei Li, profesor titular de Educación Infantil de Saul Zaentz en la Escuela de Posgrado de Educación de Harvard, es el experto en amabilidad y conexión humana en la serie a través de la iniciativa de agentes de cambio de Apple TV+.

“Duck & Goose”

Se estrena la primera temporada: 8 de julio

Inspirado en los libros más vendidos del New York Times de Tad Hills, “Duck & Goose” es una serie preescolar que celebra la amistad única de Duck and Goose, dos mejores amigos emplumados que no siempre ven de pico a pico. Eso es hasta que descubren que abrazar y apreciar las diferencias de los demás puede ayudarles a idear ideas completamente nuevas para ayudar a resolver los desafíos cotidianos, tanto grandes como pequeños. “Duck & Goose” está dirigida por Brian Muelhaupt (“Sesame Street”) con Jane Startz (“Ella Enchanted”), Douglas Wood (“Bob the Builder”, “Little Einsteins”), Chris Prynoski (“Harriet the Spy”), Shannon Prynoski (“Harriet the Spy”), Ben Kalina (“Harriet the Spy El ganador del Premio Peabody Wood también sirve como showrunner. Cathy Davidson, Ph.D., directora fundadora de Futures Initiative y distinguida profesora del programa de doctorado en inglés en el Graduate Center, CUNY, y Christina Katopodis, Ph.D., directora ejecutiva y asociada postdoctoral de Transformative Learning in the Humanities, son las expertas en aprendizaje transformador de la serie a través de la iniciativa de agentes de cambio de Apple TV+.

“Best Foot Forward”

Se estrena la primera temporada: 22 de julio

Basada en el libro “Just Don’t Fall” del atleta paralímpico de la vida real, autor, orador motivacional y comediante Josh Sundquist, la serie de acción en vivo sigue a Josh Dubin, de 12 años, mientras pasa de la escuela en casa a la escuela pública, ansioso por experimentar todo lo que la escuela secundaria tiene para ofrecer. Pero en el camino, Josh también se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos, incluyendo cómo conseguir que toda una escuela de niños vea más allá de su pierna protésica y lo conozca por quién es. Con el apoyo de sus padres y la ayuda de sus mejores amigos Kyle y Gabriella, Josh aprende, se ríe y crece, ansioso por volver cada día por más. La serie fue desarrollada para televisión por Matt Fleckenstein (“iCarly”, “Nicky, Ricky, Dicky & Dawn”) con los primeros cuatro episodios dirigidos y producidos por Victor Nelli Jr. (“Los años de las maravillas”). Una producción de Apple en asociación con Muse Entertainment, “Best Foot Forward” está protagonizada por Logan Marmino, Stephen Schneider (“Players”), Joy Suprano (“Fleishman Is In Trouble”, “Hightown”), Peyton Jackson (“American Refugee”) y Trinity Jo-Li Bliss (“Avatar: The Way of Water”). Sundquist es productor ejecutivo junto a Joel S. de Muse Entertainment. Rice (“Single All the Way”) y Meghan Mathes Jacobs.

“Amber Brown”

Se estrena la primera temporada: 29 de julio

Basado en la serie de libros más vendidos de Paula Danziger, con más de 10 millones de copias impresas, “Amber Brown” es una mirada sin filtrar a una chica que encuentra su voz a través del arte y la música a raíz del divorcio de sus padres. Dirigida y escrita por Bonnie Hunt (“Life with Bonnie”, “The Bonnie Hunt Show”), la serie está protagonizada por Carsyn Rose (“The Rookie”, “Cousins for Life”), Sarah Drew (“Grey’s Anatomy”, “Cruel Summer”) con un elenco que incluye a Darin Brooks (“Blue Mountain State”, “The Croods: Family Tree”) como Max, y la recién llegada Liliana Inouye (“The Slows”) como Brandi Colwin. “Amber Brown” es producido por Boat Rocker. Bob Higgins (“A Tale Dark and Grimm”, “The Who Was? Show”) y Jon Rutherford (“A Tale Dark and Grimm”, “Daniel Spellbound”) son productores ejecutivos de Boat Rocker.

“The Snoopy Show”

Se estrenan los nuevos episodios de la segunda temporada: 5 de agosto

El perro más icónico del mundo está listo para su primer plano. Sumérgete en nuevas aventuras con el beagle de baile feliz, alto vuelo y soñante, al que se une su mejor amigo Woodstock

y el resto de la pandilla de Peanuts. Producida para Apple TV+ por Peanuts y WildBrain, la serie está dirigida por Rob Boutilier (“Snoopy in Space”) y producida por Craig Schulz, Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts, Mark Evestaff y Anne Loi, y producida por Kimberly Small.

Clásicos de “Peanuts” (Snoopy)

Debut en la plataforma: 5 de agosto

La pandilla Peanuts también estará disponible en clásicos de Mendelson/Melendez Productions, incluyendo “A Charlie Brown Celebration”, “He’s A Bully, Charlie Brown”, “He’s Your Dog, Charlie Brown”, “It Was A Short Summer, Charlie Brown”, “It’s Your First Kiss, Charlie Brown”, “There’s No Time For Love, Charlie Brown”, “Why, Charlie Brown, Why?”, “You’re In Love, Charlie Brown” y “You’re The Greatest, Charlie Brown”.

“Escuela de Lucy”

Estrenos especiales familiares totalmente nuevos: 12 de agosto

La pandilla de Peanuts está ansiosa por comenzar una nueva escuela en otoño, inspirando a Lucy a comenzar su propia escuela en su lugar, pero enseñar no es tan fácil como parece. “Lucy’s School” es una carta de amor a los profesores y una apreciación de lo que hace que la enseñanza sea una profesión tan noble y satisfactoria. Explora el miedo al cambio y muestra a Lucy enfrentándose y superando sus miedos con el apoyo de sus amigos. Producido para Apple TV+ por Peanuts y WildBrain, el especial está dirigido por Raymond S. Persi (“It’s the Small Things, Charlie Brown”) y producido por Craig Schulz, Bryan Schulz, Cornelius Uliano, Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts, Amir Nasrabadi y Anne Loi, y producido por James Brown y Timothy Jason Smith.

“Surfside Girls”

Se estrena la primera temporada: 19 de agosto

De la ganadora del Premio WGA y nominada al Premio Daytime Emmy May Chan (“American Girl: Corinne Tan”, “The Astronauts”), y basada en la serie de novelas gráficas más vendidas del mismo nombre del autor Kim Dwinell, esta serie de acción en vivo trata sobre los mejores amigos Sam y Jade mientras resuelven misterios sobrenaturales en su tranquilo pueblo costero de California. Estos mejores amigos deben combinar sus fortalezas polares opuestas de imaginación y lógica para resolver los misterios aparentemente sobrenaturales que se esconden justo debajo de la superficie de su ciudad. Protagonizada por Miya Cech (“Marvelous and the Black Hole”, “Rim of the World”) y YaYa Gosselin (“We Can be Heroes”, “FBI: Most Wanted”) con Spencer Hermes-Rebello (“Troppo”), “Surfside Girls” es producida por Endeavor Content e IDW Entertainment, y codesarrollada Paul Stupin (“Switched at Birth”, “Dawson’s Creek”) se desempeña como productor ejecutivo. Alex Díaz y Julie Sagalowsky Díaz (“The Shannara Chronicles”, “¡Qué pasa con Warthogs!”) co-desarrollados y sirven como escritores y productores ejecutivos. America Young (“Roswell, Nuevo México”, “Legacies”) dirige y produce los dos primeros episodios. Lydia Antonini (“Locke & Key”, “Halo 4: Forward Unto Dawn”, “October Faction”) también se desempeña como productora ejecutiva de la serie. Paul Davidson y Jeff Brustrom actúan como productores ejecutivos en nombre de IDW.

“La Vida De Ella” (Life By Ella)

Se estrena la primera temporada: 2 de septiembre

Ella regresa a la escuela con una nueva perspectiva, emoción por lo que depara el futuro y una importante mentalidad de aprovechar el día. Con su mejor amiga a su lado, está lista para abordar todo lo que temía demasiado antes y decidida a no dejar que las minucias de amigos falsos y el estado de las redes sociales la distraigan. Creado y escrito por Jeff Hodsden (“Bunk’d”) y Tim Pollock (“Bunk’d”), “Life By Ella” está dirigida por la nominada al Premio Emmy Linda Mendoza (“Ugly Betty”, “Harlem”) y protagonizada por Lily Brooks O’Briant (“The Big Show Show”, “The Tick”), Artyon Celestine (” Hodsden y Pollock también produjeron la serie.

La creciente y galardonada línea de películas y series originales para niños y familias en Apple TV+ también incluye la recientemente estrenada “El Deafo”; “Pinecone and the Pony”, “Fraggle Rock: Back to the Rock” y “Harriet the Spy” de The Jim Henson Company; “¡Hola, Jack! The Kindness Show” de Jack McBrayer y Angela C. Santomero; “Wolfboy and the Everything Factory” de Joseph Gordon-Levitt, HITRECORD y Bento Box Entertainment; “Get Rolling with Otis” y “Puppy Place”; “Ghostwriter” y “Helpsters” ganadores del premio Daytime Emmy de Sesame Workshop; la película animada nominada al Premio de la Academia “Wolfwalkers anunció “Sago Mini Friends”.