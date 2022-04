iPhone o iPad bloqueado: 4 soluciones posibles

¿Has introducido el código equivocado para desbloquear tu iPhone demasiadas veces? ¿se bloquea como medida de seguridad? Te explicamos cómo puedes desbloquearlo de nuevo.

Hay tres formas de devolver la vida a un iPhone bloqueado. Desafortunadamente, tendrás que restablecer el teléfono en los tres. A continuación, puede reinstalar una copia de seguridad de sus archivos y datos.

iCloud

La primera forma de desbloquear el teléfono es buscándolo en iCloud, el servicio en línea de Apple (www.icloud.com/find). Esto solo funciona si tu teléfono puede detectar una señal Wi-Fi o una conexión de teléfono móvil. Haz clic en “Todos los dispositivos” en la parte superior y elige el teléfono bloqueado. A continuación, haz clic en el cubo de basura para borrar el teléfono. A partir de ese momento, puedes restaurar la configuración de fábrica o reinstalar una copia de seguridad. También puedes elegir un nuevo código de acceso de inmediato.

iTunes

¿Ya has sincronizado tu teléfono con iTunes? Entonces también puedes restaurarlo a través de este programa. Conecta el teléfono al ordenador y abre iTunes. Haz clic en el icono de tu iPhone y elige “Restaurar iPhone”. Si has activado “Buscar mi iPhone” en la configuración de tu teléfono, iTunes pedirá que se desactive primero. A continuación, se borrará el teléfono y podrás reinstalar una copia de seguridad según sea necesario.

Modo de recuperación

¿No funciona ninguno de los métodos anteriores? A continuación, debes poner manualmente el iPhone o iPad en modo de recuperación. Apaga el teléfono y, a continuación, mantén pulsados el botón de encendido/apagado y el botón de inicio. Haz esto hasta que veas “Conectarse a iTunes”. A continuación, puedes conectar el teléfono a tu ordenador y restaurarlo a través de iTunes.

Desbloquear usando PassFab iPhone Unlocker

Si no tienes el ordenador al que se conectó el iPhone en ocasiones anteriores (en el que le dijiste que confiara en ese ordenador) o si no recuerdas qué ID de Apple usaste, lo mejor es utilizar una app como Passfab iPhone Unlocker.

PassFab iPhone Unlocker permite eliminar el código de desbloqueo del iPhone o del iPad y eliminar el Apple ID sin necesidad de conocer la contraseña.

Cómo usar Passfab iPhone Unlocker

Para desbloquear el iPhone o iPad sólo tienes que realizar tres pasos:

Paso 1: Conectar tu iPhone al ordenador a través de cable

Paso 2: Descargar el firmware correspondiente al dispositivo que quieres desbloquear

Paso 3: Quitar la contraseña del iPhone

Ya está. Tu iPhone liberado y listo para volver a la acción.

Nota: Si conectas el iPhone o iPad al ordenador y el programa no reconoce el dispositivo, tendrás que ponerlo en modo recuperación. Para ello sigue las instrucciones que el propio programa incluye.

Cuidado con las listas negras

Si has comprado un iPhone usado y has descubierto que no funcionaba normalmente una vez que insertaste tu tarjeta SIM, no pierdas la esperanza.

Si el iPhone te notifica que la tarjeta SIM no es válida o no es compatible, es posible que el iPhone esté en una lista negra. Esto significa que alguien puede haber denunciado el teléfono que compraste como perdido o robado.

Por lo general, un operador rechazará el servicio a un teléfono de la lista negra hasta que el titular de la cuenta anterior elimine el bloqueo.

Conseguir un iPhone en la lista negra puede ser estresante, pero eso no significa que sea demasiado tarde para arreglarlo y usar el teléfono como lo harías normalmente.

Aún puedes desbloquear o eliminar el IMEI de tu teléfono de la lista de bloqueo del operador. La forma más fácil de desbloquear los dispositivos iPhone de la lista negra es ponerse en contacto con el propietario anterior y pedirle ayuda.

Desafortunadamente, la mayoría de los vendedores de artículos de segunda mano ignorarán las llamadas o los correos electrónicos de compradores anteriores.

A continuación, hemos enumerado todas las opciones para resolver este problema…

Cómo saber si tu iPhone está en la lista negra

Si sospechas que tienes un iPhone en la lista negra, empieza por comprobar el estado de tu iPhone con las herramientas adecuadas.

Aquí recomendamos los siguientes sitios gratuitos.

IMEI Pro (GRATIS)

IMEI 24 (GRATIS)

Comprobar si el iPhone está en la lista negra de cualquiera de los sitios es bastante sencillo. Visita cualquiera de las web anteriores e introduce los 15 dígitos del IMEI (International Mobile Equipment Identity) del iPhone o iPad para comprobar el estado del teléfono.

Una vez que hays realizado la comprobación del número, podrás saber si el dispositivo ha sido incluido o no en la lista negra.

Conclusión

Hay diferentes situaciones por las que puedes necesitar desbloquear un iPhone, ya sea porque has perdido la contraseña, no recuerdas la ID de Apple o lo has comprado de segunda mano y no te lo han desbloqueado.

Afortunadamente, si las opciones estándar fallan (como iCloud, iTunes, etc.) tienes programas como Passfab iPhone Unlocker que pueden ayudarte a recuperar tu iPhone o iPad liberándolo y permitiendo que lo sigas utilizando durante muchos años.