La acumulación de nuevos contenidos, sumado a las segundas y terceras temporadas, hace que el producto sea mucho más atractivo, especialmente dado su bajo precio (5€).

Serie: Slow Horses (1 de Abril de 2022)

Serie: Pachinko (25 de Marzo de 2022)

Serie (animación): The Snoopy Show [T2] (11 de Marzo de 2022)

Documental: ‘Dear…’ [Temporada 2] (4 de Marzo)

Documental: Me llaman Magic (22 de Abril de 2022)

Serie: Los últimos días de Ptolomeo Grey (11 de Marzo de 2022)

Serie: Shinning Girls (29 de Abril de 2022)

Documental: El dilema de Lincoln (18 de Febrero)

Serie (animación): Pretzel and the puppies (11 de Febrero de 2022)

Película: The Sky is Everywhere (11 de Febrero de 2022)

Serie: WeCrash (18 de Marzo de 2022)

Serie (animación): El Deafo (7 de Enero de 2022)

Serie: Suspicion (4 de Febrero de 2022)

Serie: Severance (18 de febrero de 2022)

Musical: Extravagancia Navideña de Mariah Carey (3 de Diciembre)

Serie: The Afterparty (28 de Enero de 2022)

Serie: Fraggle Rock: Back to the rock (21 de Enero)

Documental: The Fight before Christmas (26 de Noviembre)

Serie: Servant (21 de Enero 2022)

Documental: The Line (19 de Noviembre)

Serie: Dr Brain (4 de Noviembre)

Serie: Snoopy en el espacio [segunda temporada] (Noviembre)

Serie: Swagger (29 de Octubre)

Serie: Harriet la espía (19 de Noviembre)

Serie: Dickinson [tercera temporada] (5 de Noviembre)

Serie infantil: Hello Jack! The kindness show (15 de Noviembre)

Corto animación: Blush (1 de Octubre)

Serie: Acapulco (8 de Octubre)

Película: La tragedia de Macbeth (14 de enero)

Película: Finch (5 de Noviembre)

Serie infantil: Wolfboy and the Everything Factory (24 de septiembre)

Serie infantil: Get Rolling With Otis – serie (estreno 8 de Octubre)

Serie infantil: Puppy Place (15 de Octubre)

Documental: Being James Bond (Del 7 de Septiembre al 7 de Octubre)

Entrevistas: The problem with Jon Stewart (30 de Septiembre)

Documental: The Velvet Underground (15 de Octubre)

Serie: Mr Corman (6 de Agosto)

Serie: Truth Be Told [Segunda temporada] (20 de Agosto)

Serie: See [Segunda temporada] (27 de Agosto)

Documental: Inside the President’s War Room (11 de Septiembre)

Serie: Schmigadoon! (16 de Julio)

Serie: Foundation (24 de Septiembre)

Serie: Ted Lasso [Segunda temporada] (23 de Julio)

Serie: The Shrink Next Door (12 de Noviembre)

Serie: Central Park [Segunda temporada] (25 de Junio)

Serie: The Morning Show [Segunda temporada] (17 de Septiembre)

Serie: Invasión (22 de Octubre)

Documental: Who are you, Charlie Brown? (25 de Junio)

Serie: Home before dark [Segunda temporada] (11 de Junio)

Serie: Trying [Segunda temporada] (21 de Mayo)

Documental (Serie): The Me You Can’t See (21 de Mayo)

Serie: Ted Lasso [Segunda temporada] (23 de Julio)

Serie: Physical (18 de Junio)

Documental: 1971: The Year That Music Changed Everything (21 de Mayo)

Documental: Fathom (25 de Junio)

Película: CODA (13 de Agosto)

Serie: Lisey’s Story (4 de Junio)

Documental: Watch the Sound with Mark Ronson (30 de Julio)

Serie: Mosquito Coast (30 de abril)

Serie: Mythic Quest [segunda temporada] (16 de Abril)

Documental: The year earth changed (16 de Abril)

Serie: Llamadas (Calls) (19 de Marzo)

Serie: For all the mankind [segunda temporada] (19 de Febrero)

Película: Cherry (12 de Marzo)

Serie: Servant [segunda temporada] (15 de enero)

Serie: Dickinson [segunda temporada] (8 de enero)

Serie: Foundation (sin fecha)

Musicales

La extravagancia navideña (lo traducimos literalmente del inglés “Christmas Extravaganza” porque eso es exactamente lo que es este musical), a mayor gloria de Mariah Carey donde contará con algunos invitados y, por segundo año consecutivo, volverá a salvar las Navidades.

En fin, si viste el del año pasado, ya sabes de qué se trata: un pretexto para cantar canciones navideñas. De eso trata ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues’

https://youtu.be/KQueIrGXvUs

Documentales

Segunda temporada de estos documentales en que Famosos leen una carta de una persona a la que le han cambiado la vida, inspirado o influido de manera radical. Entre las figuras que participan este año están: Andre Leon Talley, Viola Davis, Malala Yousafzai, Jane Fonda, Ava DuVernay, Billy Porter, Sandra Oh, Laird Hamilton, and Kareem Abdul-Jabbar.

Se comenzará a emitir el 4 de marzo

Apple TV+ ha anunciado “They Call Me Magic” (Me llaman Magic), el muy esperado documental de cuatro partes que da una mirada holística a la vida y carrera de una de las figuras más emblemáticas del mundo, Earvin “Magic” Johnson, y que se estrenará el 22 de abril.

Apple TV+ ha presentado el tráiler de la nueva serie documental de cuatro partes “El dilema de Lincoln”, un examen desde siglo XXI de un hombre complicado en el contexto de su tiempo.

Apple muestra el primer tráiler del próximo documental de Apple TV+ sobre un abogado amante de la Navidad empeñado en difundir la alegría navideña a su vecindario.

“Twas the Fight Before Christmas” sigue la historia real de Jeremy Morris, también conocido como “Mister Christmas”, un abogado obsesionado con llevar la Navidad a su vecindario del norte de Idaho.

Su plan, sin embargo, se toca con un inconveniente cuando la asociación de propietarios le informa que sus decoraciones violan las reglas del vecindario.

Tras el lanzamiento del inmersivo podcast original de Apple TV+ “The Line” a principios de este año, Apple TV+ ha presentado el tráiler y la fecha de estreno de “The Line”, una nueva serie documental limitada de cuatro partes que examina el caso sin precedentes de 2018 en el que un pelotón SEAL de la Armada de los Estados Unidos acusó a su jefe, Eddie Gallagher, de crímenes de guerra.

Las cuatro partes de “The Line” se estrenarán a nivel mundial el 19 de noviembre de 2021 en Apple TV+.

Aunque no es estrictamente de Apple TV+, ya que no se emitirá dentro del canal de pago, lo incluimos aquí por su interés.

“Being James Bond”, de MGM, se transmitirá exclusivamente en la aplicación Apple TV un alquiler gratuito antes del lanzamiento en cines de “No Time To Die”, la 25a entrega de la franquicia de historia.

La retrospectiva de 45 minutos presenta a Daniel Craig reflexionando sobre sus 15 años interpretando a Bond, con imágenes de archivo nunca antes vistas de su obra y conversaciones con el productor Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

Estará disponible de forma gratuita para los clientes de Apple TV en más de 30 países y regiones desde el 7 de septiembre hasta el 7 de octubre.

No Time To Die, la última película de Craig como Bond, se estrenará en los cines el 30 de septiembre en el Reino Unido a través de Universal Pictures International y en los Estados Unidos el 8 de octubre a través de MGM a través de United Artists Releasing.

Apple ha lanzado el trailer de “The Velvet Underground”, un próximo documental de TV+ de Todd Haynes que sigue el ascenso de la banda del mismo nombre de la década de 1960.

Encabezada por Lou Reed y con Andy Warhol como primer manager, The Velvet Underground era conocida como la “banda de la casa” en The Factory, el estudio de Warhol que servía como lugar de reunión para artistas y lugar para fiestas legendarias.

Con una duración de alrededor de dos horas, “The Velvet Underground” contará con actuaciones y grabaciones nunca antes vistas, películas de Warhol, arte experimental y entrevistas en profundidad con actores clave de esa época.

Apple ha anunciado un nuevo documental sobre el 11 de Septiembre llamado ‘Inside the President’s War Room’ que se estrenará en septiembre de 2021.

Se trata de un nuevo documental que contará la línea de tiempo definitiva de la presidencia de Estados Unidos en las horas inmediatamente posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las torres del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono. El documental debutará en Apple TV+ y BBC One este septiembre para conmemorar el vigésimo aniversario de los ataques.

Apple ha anunciado “Who Are You, Charlie Brown?”, un nuevo documental que repasa los orígenes del creador Charles M. Schulz.

Who Are You, Charlie Brown? celebra a Schulz y la popularidad global de Peanuts (Carlitos y Snoopy) usando una historia animada entrelazada que sigue a Charlie Brown mientras se embarca en un viaje de autodescubrimiento.

Who Are You, Charlie Brown? está realizado por Imagine Documentaries y esta narrado por Lupita Nyong’o. Incluirá entrevistas con amigos, familiares y fans conocidos de la icónica tira para mostrar un retrato de su creador y su legado.

Después de haberse anunciado durante la presentación original de Apple TV+, allá por Marzo de 2019, Apple TV+ ha comunicado oficialmente la serie de documentales ‘The Me You Can’t See’ (Mi yo que no puedes ver). Se estrenará el 21 de Mayo.

Esta serie de documentales estará protagonizada por estrellas y atletas discutiendo sus batallas con la salud mental, así como historias personales de gentes de todo el mundo, además de entrevistas con expertos.

Entre las estrellas y atletas están Lady Gaga, Glenn Close, DeMar DeRozan y más. Está producida por Ophra Winfrey y el Príncipe Harry.

Apple TV+ ha anunciado “1971: The Year That Music Changed Everything” (1971, el año en que la música lo cambió todo) y lo describe como una serie de documentales que explorará a los músicos y la banda sonora que dio forma a la cultura y la política de 1971.

Se trata de una serie de ocho documentales que se estrenará el 21 de Mayo.

En ellos se repasará la trayectoria de los icónicos artistas y canciones queseguirmos escuchando cincuenta años después, como The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed, y más, según Apple.

Apple ha publicado un trailer sore el documental de ballenas “Fathom” que se estrenará el 25 de Junio.

“Fathom” es un documental que sigue a dos científicas, Dr. Ellen Garland y Dr. Michelle Fournet, que intentan comunicarse con ballenas jorobadas y descubrir el misterio de por qué cantan.

Sólo viendo el tráiler se puede pensar que, además de sus méritos científicos, tiene una banda sonora que merece la pena escuchar.

“Watch the Sound with Mark Ronson,” es un documental en seis partes que examina la creación de sonidos y la tecnología revolucionaria que ha dado forma a la música como la conocemos.

Cada episodio de “Watch the Sound with Mark Ronson” mostrará a Ronson mientras descubre historias desconocidas detrás de la creación musical y el esfuerzo que productores y creadores realizan para encontrar el sonido perfecto. Ronson explora la intersección de la música con el arte y la tecnología en conversaciones con leyendas musicales como Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock y Mike D de los Beastie Boys, Charli XCX y más, en la que muestra cómo estas herramientas han influido en su trabajo.

Al final de cada episodio, Ronson creará y presentará una pieza de música original usando tecnología de vanguardia y técnicas que incluyen reverb, synth, auto-tune, cajas de ritmos, sampling y distorsión.

El documental, narrado por Sir David Attenborough, ganador del Emmy y BAFTA, y producido por la Unidad de Historia Natural de la BBC, muestra filmaciones exclusivas alrededor de todo el mundo durante el año pasado, mostrando “un nuevo y fresco enfoque al confinamiento global y las historias optimistas que han salido de él”.

The Year the Earth Changed (El año que la Tierra cambió) se estrenará mundialmente junto a la segunda temporada de “Tiny World” y “Earth At Night In Color” el 16 de Abril para celebrar el Día de la Tierra 2021, que es el mayor evento medioambiental mundial que se celebra cada año.

También están disponibles los documentales “The Elephant Queen” y “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” que se estrenaron el año pasado por el quinto aniversario del Día de la Tierra.

Además, Apple ha conseguido los derechos de un documental sobre The Velvet Underground.

También ha encargado el documental “Las Supermodelos“, sobre la época dorada de las modelos con la participación de Naomi Campbell, Cindy Crawford, etc.

También tiene en producción “My Kind of Country“, un concurso para descubrir al nuevo gran artista de música country.

Entrevistas

Apple ha compartido hoy un tráiler de “The Problem with Jon Stewart” y ha anunciado un podcast complementario para el programa, antes de su estreno el jueves 30 de septiembre.

El propio Stewart protagoniza y ejecutivo produce el programa de actualidad, en lo que será la primera serie del ex presentador de “Daily Show” desde que dejó Comedy Central en 2015. Apple describe la serie de la siguiente manera:

“The Problem With Jon Stewart” es una serie de múltiples temporadas y un solo número, que se sumerge profundamente en los problemas que más nos afectan. En esta nueva serie Apple Original, Stewart estará en conversación con las personas que se ven afectadas por el problema, así como con aquellos que tienen una mano en la creación del impacto. Juntos, discutirán un camino más productivo hacia la acción.

Cortos

“Blush” es el primer cortometraje de animación de Apple TV+ producido en colaboración con Skydance Animation. El breve tráiler muestra el encuentro de un astronauta con un alienígena rosa en un planeta diminuto y desolado.

“Blush” se une a otros originales animados programados para debutar en Apple TV+, incluidas dos películas producidas por John Lasseter: “Luck” y “Spellbound”. También se une a los originales animados de Apple existentes, incluido “Wolfwalkers”, nominada al Premio de la Academia.

Películas

“The Sky Is Everywhere” se estrena en Apple TV+ el 11 de febrero.

Escondido entre los mágicos secoyas del norte de California y rodeada por las gigantescas rosas de su abuela, Lennie Walker, de 17 años, una radiante prodigio musical, lucha con un dolor abrumador después de la repentina pérdida de su hermana mayor, Bailey. Cuando Joe Fontaine, el carismático nuevo tipo de la escuela, entra en la vida de Lennie, ella se siente atraída por él. Pero la complicada relación de Lennie con el novio devastado de su hermana, Toby, comienza a afectar el amor incipiente de Lennie y Joe. A través de su vívida imaginación y su corazón honesto y conflictivo, Lennie navega por el primer amor y la primera pérdida para crear una canción propia.

Dirigido por Joel Coen, “La tragedia de Macbeth” es una adaptación en blanco y negro del clásico de Shakespeare, que se podrá ver en cines el 25 de Diciembre y el 14 de Enero en Apple TV+.

El primer trailer muestra un decorado deprimente, una dirección intensa y un tono sombrío para toda la película. La voz de una bruja dice la conocida frase de la novela “by the pricking of my thumbs, something wicked this way comes” (por el escozor de mis dedos, sé que algo malo viene”.

Denzel Washington es Lord Macbeth, y Frances McDormand es Lady Macbeth.

La segunda película de Tom Hanks en Apple TV+, después de Greyhound, trata de un hombre y su perro en una era post-apocalíptica. El protagonista, interpretado por Hanks, Finch, quiere construir un robot y enseñarle a cuidar a su perro, Goodyear. Para hacerlo deberá abandonar su refugio y enfrentarse al mundo exterior.

El trailer es un primer vistazo al escenario de una tierra abrasada por un evento solar, y los retos que presentará.

La película se estrena en Apple TV+ el 5 de Noviembre.

“CODA,” cuyos derechos compró Apple en el Festival de películas de Sundance por unos 25 millones, se estrenará en Apple TV+ el 13 de Agosto, el mismo dia que se estrenará en cines

Actualización: según hemos podido confirmar con Apple España, CODA no podrá verse en España, al menos en un futuro inmediato.

“CODA” ganó varios premios, como el del Gran Jurado, el premio especial del jurado al reparto, Premio a la mejor dirección, y el Premio del público.

La películas, que tiene lugar en un pueblo pesquero de Massachusetts, cuenta la historia de Ruby (Emilia Jones), el único miembro de la familia que puede oir, ya que sus padres (Troy Kotsur y Marlee Matlin) y hermano (Daniel Durant) son sordos. El título “Coda” significa “child of deaf adults” (hijo/a de adultos sordos) al tiempo que hace un guiño a las ambiciones musicales de Ruby.

La película la dirige Sian Heder y es una adaptación de la película francesa La Famille Belier (2014).

Nota: sin haberla visto (no hay trailer oficial, aunque aquí puedes ver unas escenas (lo siento, solo lo he encontrado en Facebook), sospechamos que vamos a preferir la ternura e ingenuidad de la versión original francesa, que ya hemos visto un par de veces con idéntico deleite.

En “Cherry,” el actor Tom Holland interpreta a un hombre de Cleveland llamado Walker, que se alista después de ser abandonado por su novia. Se convierte en personal medico en Iraq y queda traumatizado por la experiencia, sufriendo Síndrome posttraumático.

A Walker le recetan Oxycontin para tratar su enfermedad, lo que le lleva a la adicción a la heroína. Para pagar la droga, comienza a robar bancos.

Series

Apple TV+ ha presentado hoy el tráiler de “Slow Horses”, la muy esperada serie de espionaje protagonizada por Gary Oldman, que se lanzará a nivel mundial el viernes 1 de abril.

“Slow Horses” es un drama de espionaje de humor oscuro que sigue a un equipo disfuncional de agentes de inteligencia británicos que sirven en las catacumbas del MI5, en un departamento conocido de forma poco cariñosa como Slough House. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante pero irascible líder de los espías, que terminan en Slough House debido a sus errores que ponen fin a su carrera, ya que con frecuencia se encuentran vagabundeando alrededor del humo y los espejos del mundo del espionaje.

Basado en el bestseller del New York Times, Pachinko es una saga radical que narra las esperanzas y los sueños de una familia inmigrante coreana a lo largo de cuatro generaciones. Pachinko se estrena el 25 de marzo, solo en Apple TV+.

La serie está narrada en tres idiomas: coreano, japonés e inglés, y debutará con los primeros tres episodios, seguidos de una nueva entrega cada viernes durante su temporada de ocho episodios, que concluirá el 29 de abril.

Apple lanzó el tráiler oficial (abajo) de la segunda temporada de “The Snoopy Show”, que se estrenará con los seis episodios el viernes 11 de marzo en Apple TV+.

Los fanáticos de Peanuts de todo el mundo también pueden esperar dos nuevos especiales de Peanuts que llegarán pronto a Apple TV+, incluyendo “It’s the Small Things, Charlie Brown”, un nuevo especial original en celebración del Día de la Tierra con una canción original del cantante y compositor estadounidense Ben Folds, que se estrenará el 15 de abril; y “To Mom (and Dad), With Love”, que se lanzará el viernes 6 de mayo, con motivo del Día de la Madre.

“Los últimos días de Ptolomeo Grey” está basada en la novela del autor superventas Walter Mosley, quien adaptó la historia para la pantalla. La serie está compuesta por de seis episodios sobre familia, memoria y el legado de Ptolomeo Grey, que tendrá su estreno a nivel mundial el viernes 11 de marzo en Apple TV+ con los dos primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal todos los viernes.

“The Last Days of Ptolemy Grey” está protagonizada por Jackson como Ptolemy Grey, un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo. De repente, sin su cuidador de confianza y al borde de hundirse aún más profundamente en una demencia solitaria, Ptolomeo es asignado al cuidado del adolescente huérfano Robyn. Cuando descubren que hay un tratamiento que podría restaurar temporalmente los recuerdos de Ptolomeo, comienza un viaje hacia verdades impactantes sobre el pasado, el presente y el futuro.

Apple TV+ ha revelado la fecha de estreno y un primer vistazo a la esperada serie “Shining Girls”, que hará su debut mundial el viernes 29 de abril de 2022.

Proveniente de MRC Television, el thriller metafísico está protagonizado y producido por la actriz ganadora del Premio Emmy Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”, “Mad Men”).

La serie consta de ocho episodios y se estrenará globalmente en Apple TV+ el 29 de Abril con los tres primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal todos los viernes.

Apple TV+ ha presentado el avance del tráiler y la fecha de estreno de “WeCrashed”, una nueva serie limitada basada en el exitoso podcast de Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork” y protagonizada por los ganadores del Premio de la Academia y el Premio SAG Jared Leto y Anne Hathaway.

“WeCrashed” se estrenará a nivel mundial en Apple TV+ con los tres primeros episodios el 18 de Marzo de 2022, seguidos de nuevas entregas semanales cada viernes durante su temporada de ocho episodios hasta el 22 de Abril.

El drama de ocho episodios protagonizado por la actriz nominada al Premio de la Academia Uma Thurman se estrenará globalmente en Apple TV+ con los dos primeros episodios el 4 de febrero, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes.

Cuando el hijo de una prominente empresaria estadounidense (Thurman) es secuestrado de un hotel de Nueva York, el ojo de la sospecha cae rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos aparentemente comunes que estaban en el hotel la noche en cuestión. A medida que se encuentran en una carrera transatlántica de gatos y ratones para evadir las fuerzas combinadas de la Agencia Nacional del Crimen y el FBI para demostrar su inocencia, se hace evidente que no se puede confiar en todos. ¿Quién está realmente detrás del misterioso secuestro, y quién únicamente es culpable de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado?

Además de Thurman, el elenco de “Suspicion” incluye a Kunal Nayyar (“The Big Bang Theory”), Noah Emmerich (“The Americans”), Georgina Campbell (“Black Mirror”), Elyes Gabel (“Scorpion”), Elizabeth Henstridge (“Agents of S.H.I.E.L.D.”), Tom

“Suspicion” se basa en la galardonada serie israelí “False Flag”.

Apple TV+ ha lanzado un teaser trailer oficial para el próximo drama de ciencia ficción “Severance”, que está programado para debutar el 18 de febrero de 2022.

La serie sigue a Mark Scout, interpretado por Adam Scott. Mark es un empleado de la ominosa corporación Lumon Industries que se ofrece como voluntario para una nueva iniciativa de la empresa que separa quirúrgicamente los recuerdos del trabajo de la vida personal.

Dirigida por Ben Stiller, demás de Scott, el elenco de “Severance” también incluye a Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus y Christopher Walken.

La temporada consta de nueve episodios.

La pesadilla de Servant continúa en su tercera entrega, anunciada para el 21 de Enero de 2022, con diez episodios nuevos. Este es el adelanto de la tercera temporada:

Basado en el popular webtoon coreano del mismo nombre de Hongjacga, “Dr. Brain” marca la primera serie en coreano en debutar en Apple TV+. La serie dramática de ciencia ficción se estrenará con el primer episodio, seguido de un nuevo episodio semanal hasta el 10 de diciembre de 2021.

La serie sigue a un brillante científico cerebral Sewon (Lee Sun-kyun) que sufre una horrible tragedia personal cuando su familia es víctima de un misterioso accidente. Desesperado por descubrir lo que sucedió, hace todo lo posible para resolver el trágico misterio realizando “sincronizaciones cerebrales” con los muertos para acceder a sus recuerdos en busca de pistas.

Apple TV+ ha presentado el tráiler de “Swagger”, el drama inspirado en las experiencias de Kevin Durant, la superestrella de la NBA, en el mundo del baloncesto juvenil, y los jugadores, sus familias y entrenadores que caminan por la delgada línea entre los sueños y la ambición, y el oportunismo y la corrupción.

Revelando lo que es crecer en Estados Unidos fuera de la cancha, los tres primeros episodios de la serie de 10 episodios debutarán a nivel mundial el viernes 29 de octubre de 2021 en Apple TV+, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes.

La miniserie de ocho episodios contará los mismos eventos en cada episodio, pero desde la perspectiva de diferentes personaje: un asesinato en la fiesta posterior de una reunión de antiguos alumnos.

Además de que la historia esté coloreada por la opinión, las preocupaciones y, a menudo, también la culpabilidad del personaje, el aspecto de los episodios también cambiará. Cada edición estará en un género de película diferente y se rodará en un estilo visual diferente.

El primer tráiler de “Acapulco” muestra una colorida comedia de los 80 sobre el viaje de un joven como camarero en uno de los resort más lujosos de Acapulco, y se estrena en Apple TV+ el 8 de octubre.

“Acapulco” está ambientado en 1984, pero la historia está narrada por la versión actual del personaje principal. Cuenta la historia de cómo consiguió el trabajo de sus sueños de trabajar en el resort más de moda en Acapulco y cómo el trabajo es mucho más complicado de lo que imaginaba.

Apple dice que la serie está inspirada en el éxito de taquilla “How to Be A Latin Lover”

Parece tomar inspiración tanto de la narrativa de Cómo conocí a vuestra madre como del tono histriónico de Jane the virgin.

“Mr. Corman” es una nueva serie creada, dirigida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Los dos primeros episodios de los diez que componen la primera temporada se emitirán el 6 de Agosto, con uno nuevo cada viernes posterior.

“Mr. Corman” sigue los dias de Josh Corman, artista de corazón pero no de profesión. Su carrera musical no ha despegado, y enseña en una escualos publica en el Valle de San Fernando. Su exnovia Megan le ha dejado y su amigo Victor se ha mudado con él. Sabe que tiene mucho por lo que dar gracias pero tiene que pelear con la ansiedad, soledad y la autoestima.

Apple ha publicado un intrigante trailer sobre la serie Schmigadoon! Un pastiche que nos deja sin saber si la vamos a amar con pasión o si la vamos a odiar con desesperación.

La serie parodia la edad de oro de los musicales, con los protagonistas (actores Cecily Strong y Keegan-Michael Key) interpretando a una pareja que viajan como “mochileros” y llegan a una ciudad mágica que vive en un musical de los años 1940. Entonces descubren que no podrán dejar la ciudad hasta que encuentren el “verdadero amor”.

Los dos primeros episodios de los seis que componen la primera temporada se estrenarán el 16 de Julio en Apple TV+, y se estrenará uno nuevo cada viernes.

La primera temporada de Foundation (Fundación) durará 10 episodios, y se estrenará el 24 de Septiembre con el lanzamiento de tres episodios, seguidos por nuevos episodios cada viernes.

Basada en las novelas superventas de Isaac Asimov, se trata de una saga épica que narras las aventuras de una banda de exiliados en su viaje para salvar la humanidad y reconstruir la civilización ante el desmoronamiento del Imperio galáctico.

Vuelve el entrenador que todos habríamos querido tener, aunque no juguemos al fútbol. Una serie que ha crecido durante la pandemia y que ha dado a Apple la primera referencia mundial de series “que hay que ver”. Las expectativas -tanto para el equipo de fútbol que entrena el americano, como para la serie- no pueden estar más altas. ¡Qué ganas!

Comedia de ocho episodios protagonizada y producida por Will Ferrell y Paul Rudd. Los primeros tres episodios se estrenarán el 12 de Noviembre y el resto se publicaran cada viernes consecutivo.

Basado en el podcast del mismo nombre de Wondery y Bloomberg Media, Apple dice que “The Shrink Next Door” es una comedia oscura inspirada por hechos reales alrededor de la relación entre el psiquiatra Dr. Isaac “Ike” Herschkopf, interpretado por Rudd, y su paciente durante años Martin “Marty” Markowitz, interpretado por Ferrell.

En la segunda temporada, la reportera de investigación convertida en podcaster de crímenes Poppy Parnell (Olivia Spencer) se sumerge en un nuevo caso que involucra profundamente a su amiga de la infancia, la magnate de los medios Micah Keith (Kate Hudson). A medida que se desarrollan los acontecimientos, su amistad se pondrá a prueba.

Trailer oficial de la segunda temporada de The Morning Show, que -aparentemente- retoma la acción justo a continuación de donde lo dejó la primera, mostrando el shock provocado por las revelaciones en la cadena de televisión.

Apple ha publicado el trailer oficial, además del “teaser”, de la segunda temporada de See, en la que, en un mundo de ciegos, poder ver se considera una maldición.

La serie de ciencia ficción “Invasión” se estrena el 22 de Octubre de 2021 en Apple TV+. “Invasión” está protagonizada por Sam Neill, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Firas Nassar y Shioli Kutsuna. La trama se centra alrededor de una amenaza extraterrestre desconocida que invade el planeta, con múltiples historias desarrollándose en diferentes puntos del globo.

Llega la segunda temporada de la niña -periodista que revoluciona su pueblo con su tesón y habilidad para observar cosas que otros no ven.. aparte de conectar eventos que a priori no parecen relacionados.

Si disfrutaste de la primera temporada, esta parece igual de apasionante.

Apple ha anunciado que la segunda temporada de su adorable serie inglesa “Trying” (Ciclos, en español) se estrenará el 21 de Mayo. Trying sigue el viaje de una pareja que decide adoptar.

Después de descender a segunda división, Ted Lasso tendrá que ingeniárselas para levantar el ánimo al equipo… todo parece indicar que las cosas van a tardar en salir bien.

Ted Lasso ha ganado los corazones y las voluntades de todo el mundo, incluso de Apple, que ha pasado de vender Morning Show como su gran serie a apoya a Ted Lasso con todo su peso.

Physical está protagonizada por Rose Byrne, una frustrada ama de casa en la década de 1980, en San Diego, que se ve absorbida por la fiebre del aerobic mientras se libra sus batallas personales.

Ubicada en el idílico pero frágil paraíso playero de San Diego en los años 1980, “Physical” es una comedia agridulce en episodios de media hora que sigue las peripecias de Sheila Rubin, una atormentada pero abnegada ama de casa que apoya a su marido en su campaña para ser elegido para el senado del estado. Al mismo tiempo, Sheila se enfrenta a sus propios complejos sobre su imagen, hasta que encuentra alivio a través de la fuente más inesperada: el mundo del aerobic.

La serie sigue su viaje desde la ama de casa frustrada a mujer poderosa y económicamente independiente, mientras se transforma en una personalidad que hoy no llama la atención pero que en aquella época era casi impensable: una gurú femenina de estilo de vida.

“Lisey’s Story” es un thriller adaptado por Stephen King de su propia novela que se estrenará en Apple TV+ el 4 de Junio.

Julianne Moore protagonizará la serie, que según el mismo Stephen King está inspirada en los cincuenta años de matrimonio que llevaba (en el momento de escribirla -ahora son más) con la también novelista Tabitha King.

“Lisey’s Story” se describe a partes iguales como un thriller de acoso y como historia de amor, y su director, Pablo Larrain, fue elegido por la mezcla de realidad y fantasía sobrenatural.

Un idealista revolucionario (Justin Theroux) y su mujer (Melissa George) se oculta en América Latina (se ha rodado en México) hasta que les encuentran y tienen que huir para proteger sus vidas, pero a cada Paso que dan las cosas se complican más, aumentando el peligro. Por cada situación de la que escapan, encuentran amenazas cada vez más violentas que les obligarán a tomar decisiones morales de las que no tienen vuelta atrás.

“The Mosquito Coast” se estrena en ‌Apple TV+‌ el viernes 30 de Abril.

Si el nombre de la serie te resulta conocido es porque en 1986 ya se hizo una película del libro, protagonizada por Harrison Ford , Helen Mirren y River Phoenix.

Y hablando del libro en el que se basa la serie, fue escrito en 1981 por Paul Therroux, tio del protagonista, Justin Therroux.

Un episodio extra de la serie “Mythic Quest” se estrenará en Apple TV+ el viernes 16 de Abril, como adelanto a la segunda temporada.

“Everlight” será un episodio independiente de la comedia sobre la vida de un estudio de video juegos, siguiendo la estela del especial “Mythic Quest: Quarantine” que se publicó en Mayo de 2020 y que se filmó completamente con iPhones (y que es divertidísimo y recomendamos efusivamente, como el resto de la serie).

El episodio extra mostrará al personal de Mythic Quest volviendo a la oficina para su fiesta anual Everlight, y tendrá como invitado especial a Anthony Hopkins.

La segunda semana de Mythic Quest se estrenará el 7 de Mayo, mostrando las aventuras de los protagonistas mientras intentan prolongar el éxito de Raven’s Banquet con el lanzamiento de una nueva expansión.

Los primeros tres episodios de la segunda temporada de «Central Park» se estrenarán el viernes 25 de Junio en ‌Apple TV+, con nuevos episodios cada semana.

En la segunda sesión de «Central Park,» la familiar Tillerman sigue con su vida y cuidando del parque más famoso del mundo, dice Apple. Molly experimenta las subidas y bajadas de la adolescencia, Cole se enfrenta a un momento realmente difícil en la escuela, Paige sigue persiguiendo la historia de la corrupción del alcalde y Owen hace equilibrios gestionando el parque, su personal y su familia, todo con una sonrisa en la cara.

Mientras tanto, Bitsy se acerca cada vez más a su siniestro objetivo de conseguir la propiedad de Central Park; con Helen a su lado, preguntándose eternamente si ha conseguido ser incluida en el testamento de Bitsy. Y en cada paso del camino nos acompaña el juglar Birdie, que nos cuenta la historia.

Central Park ya ha renovado para una tercera temporada.

Dentro de las apuestas “experimentales” (como es, de alguna manera, El código de la excelencia) Apple ha anunciado la serie Llamadas (Calls) en la que, en formato audio y un mínimo soporte visual, se muestran conversaciones telefónicas de unos doce minutos.

Se trata de una adaptación en inglés de la serie francesa del mismo nombre, creada por Timothée Hochet.

Según Apple “Calls” es “una rompedora experiencia de inmersión televisiva que utiliza de forma magistral sólo el audio y unos visuales abstractos minimalistas para contar historias que provocan escalofríos”.

Y continúa Apple “Lanzadas en modo binge (todos los episodios a la vez) en todo el mundo, los nueve episodios de 12 minutos se cuentan a través de una serie de llamadas telefónicas que utilizan textos afilados, voces que cautivan y elementos gráficos que ayudan a transcribir conversaciones dramáticas en la pantalla”.

La serie cuenta con las voces de Lily Collins, Nick Jonas, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Mark Duplass, Riley Keough,y otros.

Los nueve episodios de 12 minutes se lanzarán en Apple TV+ el 19 de Marzo.

Si ha habido alguna serie que tiene fácil su traducción a podcast, es ésta.

Vuelve la carrera espacial “del revés”, con los rusos marchando un paso por delante de los americanos y éstos jugando al pilla-pilla. Lo que no cambia en la narrativa cinematográfica yanki -es que los rusos son los malos y los americanos los buenos.

En general, la primera temporada no me impresionó demasiado, por su lentitud, por sus personajes a medio cocer, a pesar de que la premisa era realmente intrigante. Esta segunda temporada, con los rusos montando un arma en la luna (qué sería del cine sin una buena guerra) es posible que los niveles de tensión argumentales suban varios enteros…

Hasta ahora no habíamos publicado nada sobre la segunda temporada de Servant porque sólo habían publicado un resumen de la primera. Pero ya hay un “teaser” de lo que viene en la segunda temporada, y es la hora de añadirlo)

La tercera y última temporada de Dickinson ya tiene fecha de estreno: 5 de Noviembre. La serie, mezcla equilibrada de humor, historia y música, reimagina las andanzas de la desconocida poetisa Emily Dickinson, cuyas obras sólo se conocieron cuando su hermana las recopiló y publicó después de que la autora falleciera.

La serie utiliza versos y poemas de Dickinson para ponerlos en el contexto que inspiraron (pudieron inspirar) a su creadora. Como observación, la serie es mucho más luminosa y divertida de lo que debió ser la vida que recrea.

Uno de los grandes éxitos (subterráneos) de Apple TV+, que se puede deleitar con gusto.

Puedes leer la crítica de la primera temporada aquí

<h3><a name=”Foundation”>Foundation</a></h3>

Basada en las novelas de Isaac Asimov, es la gran apuesta de ciencia ficción de Apple TV+, en la que Apple espera que se convierta en reclamo definitivo para hacerse un hueco en las plataformas con una serie de referencia que pueda extenderse en el tiempo.

El aspecto visual de Foundation es espectacular

Foundation relata el monumental viaje de una banda de exiliados en su intento de salvar la humanidad y reconstruir la civilización en medio de la caída del Imperio Galáctico: https://apple.co/_Foundation

Foundation tiene como protagonistas a Jared Harris como Hari Seldon, Lee Pace como Brother Day, Lou Llobell como Gaal, Leah Harvey como Salvor, Laura Birn como Demerzel, Terrence Mann como Brother Dusk y Cassian Bilton como Brother Dawn.

Los productores ejecutivos son Robyn Asimov, David S. Goyer, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg y Marcy Ross.

Películas de animación

La aprendiz de cazador, Robyn Goodfellowe, viaja a Irlanda con su padre para eliminar a la ultima manda de lobos. Allí conocerá a Mebh, una miembro de una misteriosa tribu que tienen la capacidad de convertirse en lobos por la noche.

Carlitos y Snoopy (Peanuts)

Está en marcha la segunda temporada de “Snoopy in Space”

La pandilla de “Peanuts” aparecerán con especiales el Día de la madre, el día de la Tierra, Año nuevo, y vuelta al cole. Además, se emitirá “The Snoopy Show” y un nuevo documental conmemorativo del 70 aniversario de “Peanuts”

Además, se emitirán los clásicos “A Charlie Brown Christmas”, “A Charlie Brown Thanksgiving” y “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”. Todos se emitirán en abierto durante algunos días (no será necesaria suscripción a Apple TV+).

Infantil/Juvenil

Apple amplía su biblioteca de contenido para niños en Apple TV+ con “Pretzel y los cachorros”, una serie animada sobre una familia de perros protagonizada por Mark Duplass y Nasim Pedrad.

“Pretzel y los cachorros” está basado en el libro “Pretzel”, de los creadores de “Curious George”, Margret y H.A. Rey. Pretzel, el perro salchicha más largo del mundo, es un padre que se queda en casa con cinco cachorros y su mujer Greta, es la alcaldesa de Muttgomery.

Durante ocho episodios, la familia ayuda a sus amigos y vecinos mientras “hacen su ladrido” (dejan su huella). En todo momento, Pretzel y Greta animan a sus cachorros a “¡Levantar esas patas!” cada vez que se enfrentan a un desafío.

“Pretzel y los cachorros” estará disponible para ver en Apple TV+ a nivel mundial, a partir del 11 de febrero.

“El Deafo” está basado en las tiras del New York Times del mismo nombre.

Descrita como una “serie animada encantadora y conmovedora de tres partes”, la serie cuenta con actores de voz como Lexi Finigan, Pamela Adlon, Jane Lynch y Chuck Nice. Todos los episodios de la serie debutarán el 1 de enero. 7, 2022.

“‘El Deafo’ sigue a la perspicaz joven Cece (con la voz de Finigan) mientras pierde la audición y encuentra a su superhéroe interior. Ir a la escuela y hacer nuevos amigos puede ser difícil. ¿Tienes que hacer ambas cosas mientras usas un audífono voluminoso en el pecho? Eso requiere superpoderes”, escribió Apple, con respecto al programa. “Con un poco de ayuda de su alter ego superhéroe El Deafo, Cece aprende a abrazar lo que la hace extraordinaria”.

Fraggle rock: Vuelta a la roca se estrena el viernes 21 de Enero de 2022 con 13 episodios creados por The Jim Henson Company en asociación con New Regency.

Los Fraggles de Jim Henson han vuelto:Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober y nuevos amigos Fraggle correrán divertidas historias épicas sobre la magia que ocurre cuando celebramos y nos preocupamos por todos los que habitamos nuestro mundo interconectado.

Después de una exitosa primera salida que exploró la luna y la Estación Espacial Internacional, “Snoopy in Space” regresa para una segunda temporada que encuentra a Snoopy y la pandilla embarcándose en una nueva aventura para descubrir la vida fuera de la Tierra.

“Snoopy y sus amigos dan vida a la investigación actual más emocionante de la NASA, desde la búsqueda de rastros de hielo y fósiles antiguos en Marte, hasta la perforación en océanos escondidos dentro de lunas distantes e incluso la búsqueda de exoplanetas mucho más allá de nuestro propio sistema solar”, dice Apple TV+.

Producida por The Jim Henson Company, la serie animada está protagonizada Beanie Feldstein como Harriet, una chica ferozmente independiente y aventurera de 11 años, junto a la ganadora del Premio Emmy Jane Lynch como Ole Golly, la niñera de Harriet. La primera mitad de la serie (cinco episodios) debuta en Apple TV+ el viernes 19 de noviembre de 2021, y la segunda mitad volverá con episodios adicionales en la primavera de 2022.

Ambientada en la década de 1960 en Nueva York, cuando se publicó el libro original, “Harriet the Spy” sigue a Harriet M., de 11 años, abierta y perpetuamente curiosa. Más que nada, Harriet quiere ser escritora, y para ser una buena escritora, necesitará saberlo todo. Y saberlo todo significa que tendrá que espiar… ¡a todos!

En torno a la positividad contagiosa y el humor del nominado al Premio Emmy Jack McBrayer, “¡Hola, Jack! The Kindness Show” (el show de la amabilidad) invita a los niños en edad preescolar a un mundo donde un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo.

Jack inspira a los niños a resolver problemas con el corazón. La serie muestra historias donde los actos de bondad se muestran a través de “Las Tres C” -cuidar, conectar y en cascada- de una persona a otra. La serie también incluye canciones originales de la banda ganadora del Premio Grammy OK Go.

Apple ha anunciado la incorporación de tres series de animación infantil para este otoño de 2021, empezando por “Wolfboy and the everything factory” (Wolfboy y la fábrica de todo), que se estrenará completa el 24 de Septiembre.

Wolfboy (con la voz de Kassian Akhtar), es un chico fuera de la norma que descubre un espacio extraño en el centro de la tierra donde los Sprytes crean cosas para el mundo natural de la superficie — nubes, árboles, conejos, sueños, hipos, recuerdos, tiempo… ¡todo!

Además ha anunciado “Get Rolling With Otis”, basado en los libros de Penguin Random House escritos por Loren Long, “Get Rolling With Otis” se estrenará en Apple TV+ el viernes 8 de Octubre. La serie transcurre en Long Hill Dairy Farm, donde vive Otis el tractor y sus amigos.

Por último, también ha anunciado “Puppy Place” (casa de perritos), basado en los libros de Scholastic, narra las aventuras de los hermanos Charles y Lizzie Peterson, y los perritos que acogen mientras les buscan una casa definitiva. Puppy Place se estrena el viernes 15 de Octubre en Apple TV+, y cada uno de los episodios de la serie cuenta la historia de un perrito que acaba siendo acogido por la familia Peterson.

Ghostwriter

Aventuras urbanas de una pandilla multicultural, dirigidas a una audiencia de niños entre 6 y 11 años, mientras aprenden a apreciar la literatura. En la segunda temporada los protagonistas trabajarán para salvar la tienda de libros donde se reúnen y descubrir la auténtica identidad del Ghostwriter (escritor fantasma).

La segunda temporada de “Ghostwriter” ha comenzado a emitirse el 9 de Octubre

