¿Qué presentará Apple en el evento del martes?

Una charla informal sobre lo que Apple puede tener en la cartera para presentar el próximo martes en el evento Peek Performance.

Transcripción automatica del podcast Que presentará Apple en el evento Peek Performance del martes

Alf

Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez para escuchar estas charlas, de forma que os agradecemos en el alma. Hoy es un día emotivo porque por primera vez, después de un año y pico de grabar podcast, Juan Agrelo y yo, que soy el responsable del puntocom nos hemos reunido y nos hemos encontrado cara a cara y vamos a grabar este podcast juntos para hablar de lo que pensamos que se puede presentar en la inminente keynote de Apple de Peek Performance que está anunciada para dentro de un par de días, tres días.

El martes que viene. No es un podcast de alcance para contar con vosotros y contarnos qué es lo que podemos encontrar Hola, Juan, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.

Juan

Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Pues la verdad es que esto es un evento muy importante, ya no por la presentación de Apple, sino por estar grabando aquí juntos. Pero ya que estamos, ya que estamos, podemos dedicarle tiempo a Apple.

Alf

Claro, así conmemoramos este hito de vernos cara a cara, sin mascarilla y grabando en una misma mesa cada uno con nuestro micrófono. Qué mejor que hablando de Apple, no?

Juan

Pues sí, y la verdad es que a poquitos días de un evento y habiendo pasado tantos meses sin nada de como como decías tú mismo, de sequía puedes, vuelve un poquito la vidilla, no.

Alf

Vuelve la vidilla. Hemos estado un rato esta mañana hablando de cosas. Hemos comido juntos en un restaurante que nos han dado muy bien de comer y ahora que mejor sobremesa que estar un ratito hablando de lo que esperamos que Apple haga dentro de 72 horas, por así decirlo.

Juan

Pues sí. Y la verdad es que hay muchas cosas de las que podemos hablar. No tenemos información privilegiada. Tim no nos permite que contemos las cosas que nos dice de las olas. Entonces vamos a hablar de lo que es más o menos todo el mundo conoce y hacemos un poquito de repaso y creo que es rumor. Más, más, más, más conocido.

Estamos hablando de un nuevo iPhone, pero en este caso un iPhone ese, digamos, no la punta de lanza.

Alf

El especial Edition, el iPhone barato de entrada para todos aquellos que lo que quieren es la seguridad y la App Store, las infinitas aplicaciones. Pero no necesitan ni una cámara de última generación ni una potencia extraordinaria.

Juan

Bueno, fíjate que normalmente los SS suelen ser del mismo procesador que el último que está a la venta en este que me refiero, que en potencia no escatiman donde digamos que escatiman o donde bajan el precio suele ser en la cámara, como has dicho, y a lo mejor que no llevan el flash ahí, sino que llevan el tocho.

Y bien, el lector de huella dactilar la pantalla más pequeñita.

El formato antiguo pero en potencia, no suelen escatimar en potencia sobre el último procesador.

Alf

Pero que además hay que decir también un saludo cordial para todos aquellos que realmente lo que quieren es un teléfono de pantalla pequeña y que tiene su público y que por eso Apple va a renovar probablemente este teléfono para todos aquellos que quieren poder llevar el dispositivo en el bolsillo sin que se le rompa la tela del del mismo bolsillo.

Juan

Yo te digo que yo creo que es una compra buenísima. El PC me parece que es un terminal buenísimo, mejor que cualquiera de la competencia Yo no me quejo. Yo no me compraría un SD por el mero hecho de que para mi el teléfono también es la cámara. Yo tengo una cámara de fotos y de vídeo por separado.

Para mi el teléfono hace todas esas funciones y por lo tanto yo sí valoro esa cámara del tres tan ese vídeo, esas fotos. Pero si no fuera por eso, me parece que ese es perfectamente válido y sin nada que envidiar al mejor de los iPhones desde luego.

Alf

Por eso Appel va a sacar una nueva edición del iPhone. Es otra de las cosas que se habla que pueden salir. Es una versión desde una mera versión actualizada del Mac Mini a una versión triplicado del mazo que empiece desde el modelo M1 básico. Luego haya un modelo M1 Pro y luego haya un modelo M1 Max. Para aquellos que quieren utilizar un Mac sin monitor con toda la potencia que le pueda dar el procesador.

Juan

Piensa, piensa una cosa el mac mini tiene dos caminos para recorrer actualmente, el más grande que tenemos ahora con M1. Resulta que había utilizado la carcasa del antiguo, digamos el tamaño del antiguo, que es un poco más grande que de un cd de superficie, pero está a 1/2, está vacío, está hueco, digamos. Esta es la carcasa de cuando se usaba los antiguos.

Tú te acuerdas de los procesadores de Intel? Así, aquella empresa? Sí, sí, sí. Pues han mantenido el mismo diseño, le han puesto los M1 y sobre 1/2 de la caja. Entonces el Mini podría evolucionar por dos caminos, o bien UP. Ya que tienes tanto espacio libre, reduces la caja y haces un mini más pequeñito, por ejemplo, del tamaño de una parte.

Eso sería un camino y otro camino. Dale más potencia, metele un M1 PRO o métele un M1 Max y lo conviertes en un macro ro en un espacio minúsculo. Le podría ir la cosa por los dos lados, pero no tenemos tampoco ninguna seguridad de que vayan a hacer nada con él.

Alf

A mí lo que me gustaría es que Apple mantuviera el Mac Mini que hay ahora, pero que puesto que salen nuevos modelos de bajar el precio y volviera otra vez aquella visión de Steve Jobs de que el Mac Mini era el ordenador de entrada para todos aquellos que quieren hacer el tránsito desde el PC y que necesitan comprobar comprando un ordenador de Apple barato que es lo que necesitan que les puede servir.

Entonces, ahora mismo el Mac Mini que está en los 1.000 € más o menos, yo creo que perfectamente podría volver otra vez a este modelo básico a rebajarse a 700 € o incluso o a menos para para poderse quedar como Mac de entrada, porque ahora mismo no nos vamos a engañar. Todos los Macs que hoy son gratis son dos, suponen un desembolso importante.

Juan

Digo, 1.000 €. No estás mirando ya mismo. El primero lo tienes por 799. Estoy mirando 700 mejor euros.

Alf

Mejor me lo pones. O sea, la visión de Jobs es que como estoy hablando de memoria. Podía estar en 600 Euros, era tener un Mac de 500 € para que todo el mundo se lo pueda.

Todo el que quiera probar lo que es el Mac pudiera hacerlo sin que le duela la cartera. Vamos a decir que 500 € ya son euros. Pero pero bueno, tienes una máquina con un M1 que no se calienta, que consume poco, te lo puedes poner conectado a la televisión o conectado a cualquier monitor que tengas por ahí y puedes empezar a manejar el Mac y ver como poco a poco, cada vez que cambias al PC aquello te parece más feo o más engorroso o más cercano.

En fin, todo eso que experimentamos cada vez que nos ponemos delante de un PC.

Juan

Hombre, pues sí, estaría bien que lo hiciesen eso. Lo de subir a ver por naturaleza es que sacan un mini nuevo, el actual bajara de precio, ya lo venda o no lo venda, pero no porque simplemente va quedando fuera, pero sí es verdad que sería interesante que sacaran volviesen a la idea de como mínimo 500 o 600 € y yo creo que con la tecnología del M1 ET tal sin más pretensiones de potencia en el más allá, pues quizá lo los nuevos lo podríamos ver.

A ver si hay suerte por ahí pero bueno, que tenemos el camino de cambiar el diseño. La caja la hará más pequeñita y aprovechemos que va tan sobrado de espacio o que tengamos más minis que ya no son tan minis minis solo el tamaño, pero los minis en potencia. Pero en cualquier caso no, tampoco hemos oído mucho hablar del tema.

Los más minis fueron uno de los primeros que entraron con el M1 junto con los más boquerón, por lo tanto pues no, no les toca que haya una pequeña renovación. Y hablando de eso, va poker ahí también? Yo creo que es posible que hablemos de más bloggers, porque el primer blogger con M1 salió con el aprovechando el mismo chasis, ambos del mismo, en la misma caja, del mismo diseño que los más antiguos.

Estos que van con procesadores Intel ya sabes que hay que darle cuerda y bueno, tocaría lo mejor un cambio de diseño para hacerlo un poquito más pequeños, menos bordes, aunque fueran al mismo tamaño de pantalla, pero aprovechar un poquito más el espacio menos bordes y de colorines, sobre todo como los los Años más pues los que caben.

Alf

Y de hecho es una de las cosas En estos momentos la diversificación por colorines, aunque es un marrón enorme para la producción, pero es uno de las opciones que tiene Apple para hacer algo nuevo sin que tenga que hacer nada diferente. Coger y los Mac Mini, como al igual que el iMac, son para estar en una mesa, pues los vende también por gama de colores.

Podría hacerlo también. Y el Mac Bunker, que es un ordenador, digamos también de entrada, para alguien que va a necesitar poco tránsito que no tiene que andar conectando discos duros, sino que básicamente lo que necesita es conectar un teclado como mucho y y a la corriente con sus puestecitos va más, va sobrado, que podría venderlo igual que ya lo tienen dorado o lo tienen en gris espacial.

Podría también empezar a no dejarlos o como quiera que sea el Método de fabricación en colores distintas en los rosita palo y en el amarillo huevo y en el azul Celeste fuera.

También puede cambiar los colores por épocas. También en los hay otros van cambiando. Este año se llevarán los colores de otro año si llevan otros.

Alf

Sí, sí, sí. Por eso te digo es que una vez que entras en los colores, entras en la moda y tienes que asegurarte que no te coloquen el ordenador del año pasado. Por el de este año. El teléfono de la llamada por el amarillo, si es un amarillo, el amarillo del año que viene tiene que ser distinto. Lo cierto es que si miramos a la periodicidad que ha seguido Apple con los iPhone, cada año tiene un nuevo procesador.

Si estos del si. Apple dijo que la transición a los Apple silicón a los sistemas del chip de Apple iba a durar dos años. Estamos ya en el segundo año, pero hay ordenadores que ya llevan un año con el M1 un Año y pico.

Alf

En un año y pico. Entonces teóricamente si van a seguir la misma, el mismo patrón de actualización para mantener la distancia con la competencia suponiendo que en estos momentos hubiera algo de competencia, pues le tocaría ya empezar la migración al M2 o a lo mejor el M2 lo reservan para el Mac Pro que llegue la conferencia de desarrolladores o a lo mejor anuncian de esta keynote el Mac Pro para luego enseñarlo en la conferencia de desarrolladores.

Alf

En fin, aquí en el digamos que Apple tiene tantas jugadas posibles para esta keynote.

Juan

Fíjate que hemos dicho, hemos hablado de que pueden sacar el MacBook con un nuevo diseño que ya, ya sería un camino. Simplemente dejas de arrastrar el diseño de hace tantos años y sacas un diseño nuevo. Tienes todas las posibilidades del. Mini, incluso el iMac o vete a saber. Podrías hacer una imagen con el mismo diseño que tienes ahora, pero de 27 a las 32.

Alf

Podríamos retomar el PRO si hemos pasado del Mac Mini a la mini a la mínima expresión de un Mac, podríamos pasar a la máxima expresión del Mac con un AI Mac Pro con la pantalla mega ultra gigante, pero.

Juan

Que no hace falta que sea tan grande, más que nada, que nos vamos a 27 por si había hablado mucho de 32 27 como las que tienen los demás en boca o incluso el tamaño normal de 24. Pero es que a lo mejor le pueden meter un M1 Max o M1 Pro o un M1 Max, es decir, con un pequeño cambio interior tienes un gran cambio de ordenador y todo eso.

Estamos hablando un procesador nuevo que también podría venir, ya que el M2 que se ha llamado, que son conjeturas, a lo mejor no hay m2 todavía, a lo mejor hay otra cosa. Se habla de que podemos entrar con el m2 de consumo, vamos, que no es el nivel problema ver Max, que sería una pequeña mejora como los cambios del último procesador del iPhone al actual.

Es una pequeña mejora de potencia, pero no para despeinarse ni nada de eso. Más eficiente menos consumo, pero que vamos, que no sería una gran diferencia. Pero es que aún así, sin sacar procesador nuevo, solamente tirando de los pros y de los max hay muchas posibilidades distintas.

Alf

Por eso en estos momentos, además quiero hacer una nota al margen ya que hemos hablado del Mac Mini y es que lleva muchos meses rumoreando que Apple iba a sacar un monitor más barato a. que el mega profesional que tienen ahora, que tiene un precio que para la mayor parte de la gente no se molesta ni en mirarlo por el escaparate, es que simplemente están en otra liga entonces con un Mac Mini podrían sacar, aprovechar para presentar un ordenador, un monitor más de precio, más asequible, con igual máxima resolución 4K, no sé que no sé cuantos y que pudiera además ser el compañero perfecto para estos nuevos McKinney.

Juan

Pero ya no sólo para, para, para los portátiles Ma cBook Pro solo hay Que pensar que la tienes, Sidecar y el paso automático de una pantalla a otra o sea que efectivamente vas a poder comprar una pantalla para ponerla al lado de tu MacBook y poder cambiar extender ese escritorio.

Juan

Pero yo ya me imagino ante el imac.

Alf

Que te pones, que no hay quien te pare.

Juan

El iMac que hay ahora y quítale el procesador, quítale la parte de ordenador.

Alf

No funciona.

Juan

Funciona, es sólo un monitor que mantienes la pantalla que es una pasada. No es lo es. Ya sabemos que no, pero es igual. Está muy, muy bien con el sistema de sonido, que es una pasada, con la cámara que están muy bien los micrófonos, que están muy bien. No sería un monitor barato porque tú buscas un monitor de 4K mínimamente decente, que poquitos y carísimos.

O sea, es difícil encontrar un monitor decente y un monitor y además tenga buen sonido. Auguro que tiene un par de altavoces y tirando, que además hay una webcam.

Ya son cosas de misión imposible. Pero tu imagínate el heredero del árbol Display Sanders. El display era un monitor que se vendió hasta 2015. Creo que era un monitor que se adelantó a su tiempo.

Tenía sus altavoces que sonaban muy bien, tenía una webcam y una serie de conexiones por detrás, varias puertos USB.

Alf

Red, wifi. Aquí un recuerdo sentido para Firewire y Ethernet.

Juan

Bueno, pero el caso era que tuvo la gracia de aquel monitor que creo que es de 2012 2011 crees que tu llegabas con tu ordenador? Le enchufaba por un solo cable cables y lo tenías todo. El monitor tenía los altavoces, tenía el micrófono, no tenía la cámara, tenía las conexiones, todo estaba conectado al monitor que ahora ya es lo que se está empezando a hacer.

Todos los monitores USB que son herederos, pero diez años después de lo que hacía, pues la misma filosofía donde volviste, pero con la carcasa y la pantalla de la misma. Ya para mi sería un gran acierto, ya si le metes pues ya. Esa es otra historia Aquí engancho con otro rumor que se habla de iPads con pantalla OLED o no sé qué.

A lo mejor me equivoco, pero yo creo que Abel no va por el camino de lo lento para dispositivos tipo Mac tipo iPad, que son de trabajar con imágenes fijas en la De la lectura.

Un gran problema que es el desgaste según un OLED, si tienes una imagen fija y un escritorio de ordenador tiene una imagen fija constantemente para trabajar, pues esas zonas se van desgastando y se van quedando marcadas. Entonces en un teléfono la imagen, un reloj, la imagen de toda la pantalla la cambias, la aplicación, aplicación. Doy unas zonas fijas, como en un ordenador, que hay unos menús arriba que toca abajo, incluso en el iPad.

Entonces yo ya habiendo pasado al mini led, yo creo que el camino es el milímetro a que todo acaba siendo mi dilema, la pantalla es que le da patadas a los LED. En cuanto a brillo, es una imagen espectacular. Entonces yo creo que que de OLED es a lo mejor lo sorprenden, pero yo creo que ya ha empezado sacando el iPad con mini led.

No tiene sentido. Ahora que se cambia o ya pasado está más atrás. Pero bueno, vamos a ver que si nos sorprenden tú crees que van a sacar algún iPad? Y yo que sé.

Alf

Ya te digo que Tim lleva unos días imposible. Es que por más que le pregunto me mira con cara de que te quito el bonus. Pero pero no lo sé. La verdad es que le contaba antes a Juan que Apple normalmente salvo que tengan algún producto bomba que presentar hace tres eventos en el año, puede que cuatro alguna vez, pero que está el de septiembre, que es en el que se presentan los teléfonos y la Watch, etc, que se está ahí adjudicado de toda la vida.

Luego está la conferencia de desarrolladores, que es en junio que es donde normalmente se presenta el Mac Pro cuando lo hay, el año que toca Mac Pro, este año que este año le toca.

Juan

No creo que en este evento, pero toca.

Alf

Y luego está este primer evento de primavera, que es un poco el cajón desastre donde presentar un poco de todo, de lo que han ido haciendo, de las cosas que ya están listas para presentar y que no caben o que no tienen sentido en los otros dos eventos. Vale, en este entonces pueden presentar un iPad perfectamente, puede presentar una iPad, no creo que presentar un iPad Mini, que es el último que han habido anunciado pero podrían presentar un nuevo iPad básico.

Juan

Porque bueno, el iPad tiene un porqué, todo es un poquito lioso.

Alf

Está la cosa compleja.

Juan

Le leído por el tema del iPad básico de educación que le llaman el pro, pero el pro y el nene a veces se pesan o aparentemente para el usuario prácticamente se pisan entonces ahí yo creo que tiene que poner un poquito de orden, hacer limpieza al estilo Steve Jobs, presentar modelos y hacerlo más sencillo.

Alf

Vamos a ver, vamos a verlo, porque lo cierto es que si cada uno tiene su mercado pues es difícil tocar esa ese escalado de precios sin que te queden lagunas. Todo. De todas formas, tirando un poco de puestos, ya que estamos, venga a inventar teorías sobre lo que van a presentar. A mí me gustaría comentar el nombre de esta conferencia que es Pick Performance, es performance, es rendimiento o está claro que estamos hablando de que sea lo que sea, va a ser rápido, va a ser potente, va a ser tal y luego pick.

Normalmente se suele asociar a la frase hecha con la que se suele usar ese sneak peak, que es un atisbo, es una presentación previa.

Juan

Un vistazo.

Alf

Un vistazo a lo que luego va a hacerse realidad. Entonces podríamos estar pensando que van a anunciar cómo va a ser el nuevo Mac Pro simplemente para que lo sepamos. Y luego, en junio, en la conferencia de desarrolladores, ya tenerlo físicamente allí para que los desarrolladores, que son los que sacan partido de verdad junto con los del cine y el sonido, lo puedan toquetear y ya lo puedan tener.

Juan

Podrá ver? Es un poquito de me encantaría. O sea, es más una ilusión que una realidad. No pero sí es que es muy raro. El PRO siempre está asociado. O sea, por un lado tenemos el PRO, el evento de la web Developers Conference, que es en julio a junio, y luego los otros siempre se han presentado en octubre, noviembre, ahora primavera, pues como queda afuera, entonces si tienen que hacer toda la transición en dos años para cumplir dos años tendrían que hacer en ese noviembre ahora sería muy pronto, porque a lo mejor dicen mira, ya está claro, pero.

Alf

Depende de lo que vaya a traer este Mac Pro, a lo mejor resulta que se lo quieren decir, los quieren anunciar ya para que se vayan parando, porque luego va a haber que hacer cambios gordos o bien en las aplicaciones, o viene uno no sé qué de la conferencia de desarrolladores.

Juan

A ver si es un vistazo, si podría ser, podría ser un vistazo a ese Mac Pro, ya me gustaría, porque no, porque vaya a ser un cliente de ese producto, pero porque el morbo es real, morbo y puede ser un vistazo a todos estos rollos de realidad virtual, de universos paralelos y de todas estas tonterías de metaverso chicas.

Alf

Vaya, yo creo que cuando dices tonterías te veo un poco tendencioso.

Pero todas estas un futuro.

Alf

Y nos.

Juan

Vemos en.

Alf

Innovaciones tecnológicas.

Juan

Que se casan.

Alf

Los yo creo que Apple en esto, como siempre, va a pasar de puntillas hasta que llegue el día en que coja y haga plon y ponga lo que todos tenéis en la cabeza sobre la mesa y diga así es de grande mi realidad virtual. Y entonces a partir de ahí, todo el mercado se organiza para intentar seguir el rastro de Apple.

Juan

Pero podría ir por ahí, a lo mejor que está eso. Estamos hablando de un vistazo, intentando interpretar los.

Alf

Yo creo que se hace un vistazo es que les van a explicar las especificaciones y lo que se va a poder. No creo que entren en software, como decir y para desarrollar para esto yo no creo que sea el momento para eso. Si es la conferencia de desarrolladores, porque luego luego están los días que siguen a la keynote de la conferencia Desarrolladores, donde están las conferencias a las que todo el que esté interesado en desarrollar puede apuntarse para aprender cómo se usan esas tecnologías.

Alf

Yo creo que ahora se trata simplemente de que sepamos que esto está viniendo sería una manera de explicar cómo va a ser el paz, el desarrollo de los SEMES unos en las máquinas profesionales explicando porque no está muy claro, porque ya dijeron que el espacio físico que cabe en una placa es el que es y no se pueden meter más transistores.

Entonces van a duplicar las capas, van a hacer el doble de grandes, van a cómo? Cómo se va a crear una máquina PRO sobre el M1 o sobre el M? Bueno, el pro pro, el M1, pro max pro plus pro del Mac Pro.

Juan

Pues en cualquier caso, yo creo que ya tenía claro desde el primer momento, todo el camino, todo el camino. Y cuando dicen nos pasamos a la M1 nos dijeron nos vamos pasando a la M1, los ordenadores con M1.

Alf

Y ya iremos viendo que En dos años hemos cambiado y entonces cuando dices ya tienes el procesador del PRO, ya lo tiene. De hecho y probado que lo van sacando poquito a poquito. Bueno, pues vale, pero que no creo que oye, hemos acabado de lanzar el burguer, vamos a ir pensando en el siguiente, no, venga, lo diseñamos. Oye, que resulta que no nos da la velocidad que.

Queríamos o que se calienta, que que todo estaría más que previsto. Pero ahora que eso que está previsto en el laboratorio de pruebas de prototipos de Apple, ahora tiene que pasar a escala. Ahora tenemos que poder fabricar 200.000.

Eso se tiene que poder hacer y que de los 200.000 solo salga mal dos para que se puedan tirar y entonces bueno, la fabricación lleva su lleva eso. Aquel entonces pueden estar diciendo esto es lo que vamos a presentar y así ya se acaban las disquisiciones de si el cómo va a ser el M2 o si el o cómo va a ser el Mac Pro, como no sé qué ya.

Alf

Y piensa que esta semana pasada ha habido un documento en una o se ha filtrado una diapositiva de un evento de Intel en el que dicen que para dentro de dos o tres años esperan igualar a la M1, ya no solo en potencia, que eso aparentemente ya lo hacen, pero a costa de consumir mucha más energía y generar mucho más calor, sino que esperan igualar el M1 en cuanto a no solo a potencia, sino también en el rendimiento, en rendimiento y en eficiencia.

Pero claro, eso quiere decir que Intel está pensando que dentro de dos o tres años, que eso es lo que dicen en la diapositiva luego hay que ver cómo se desarrolla de verdad van a estar al nivel del M1, así que para cuando llegue dentro de dos o tres años al M1 tiene que estar en el M3 para seguir manteniendo la distancia y a ser posible, incluso haber cogido aún más, aún más, aún más ventaja sobre el sobre.

El siguiente papel ahora tiene, digamos, la auto presión de mantener ese liderazgo e impedir que lo que está haciendo la competencia se le acerque y puedan empezar a decir es que da lo mismo. Lo nuestro es mejor etc..

Juan

Y luego tenemos otro. O sea, hemos hablado del performance, el rendimiento que podía venir por procesador, por el PRO que hablen algo de PRO, que no lo creo, pero estaría muy bien. Me gustaría mucho, hemos hablado de performance, un vistazo al rendimiento y a lo mejor podría ser algo así de la realidad virtual y el metaverso y a lo mejor si viniese por la parte de las conexiones cinco y tal.

Ahora, desde que Appel compró una empresa, compró hoy a alguien del mismo, le compró todas y toda la división también.

Alf

Sí, sí, sí, claro.

Juan

Entonces eso no lo compró para para entretenerse o gastar dinero, que tenía timbre de voz y él no sabía que hacer. Eso es con la intención de hacerse sus propios módems y sus propias conexiones. Móviles Claro, ahora mismo los ordenadores, el Mac o el más, que es el más sencillito. Esos dispositivos de movilidad no llevan conexión móvil, conexión cinco y cuatro GB.

Juan

Gran parte del problema puede ser porque actualmente se tienen que comprarle los modems a otra empresa por ejemplo, y creo que el sistema de ve cómo se paga eso, el sistema para pagar esos modelos. No es que a tanto el módem es bueno, sino que creo que cobra una parte de lo que de lo que vale el dispositivo final.

De modo que se tuvo aún más que pones un módem debajo. Un porcentaje de lo que vale todo el mar lo tienen que pagar entonces y a lo mejor en algún momento del día llega a tener sus modems propios pasos a comprar una empresa de hacer bíceps tiene sus modos propios, ya los puede poner en el dispositivo que le de la gana sin que le suponga una merma de ingresos o una merma de beneficio.

Juan

Entonces pues a lo mejor ya te está diciendo Umpitas que rendimiento tienen mis conexiones a internet y cinco g o que le meto al a los joer le meto cinco g. Integrado a lo mejor viene por la conexión móvil que te piensas.

Alf

Pero yo creo que eso es algo de lo que Apple nunca hablaría. Es decir, Apple al consumidor sabe que eso le importa tres pimientos si es suyo, si es del fabricante o.

Juan

No, pero el que aparece en un ordenador que está ahora un aparato lo tenía en los ordenadores.

Alf

Pero ya está. Y ahora con cinco GB me parece que es una de más de, pero no creo que sea nunca protagonista. Yo por ahí no lo veo. Yo creo que Apple lo que le va es el hardware, lo que vende son cosas que tengan una manzanita grabada y lo que va a presentar. No digo yo que no pueda hablar de algo de software, por ejemplo, que podría presentar la aplicación esta de música clásica que anunciaron que habían comprado y que iban a hacer la específica o como un spin off de música de música específica para clásica etc. os recomiendo que escuchéis el podcast que grabamos con Amilcar, que en el que se habla de este tema y y yo creo que se van a centrar en el hardware, que al final es lo que le va la marcha para el software está la conferencia de desarrolladores. Yo siempre digo me encantaría que hubiera una actualización de final CAD y de Logic y de toda la serie de AI Work, es decir, y de no útil. Y de Lambert sí que hubiera otra actualización de hoy muy y de galas y de todo eso, pero yo creo que eso ahora mismo estaba muy olvidado en las prioridades de Apple y no creo que eso sea por protagonista, no a que no, sino que sería una nota a pie de página.

Juan

Bueno, es de dicho una cosa que nos abre otro melón la música ya sin irnos a la música clásica tenemos un problema, que es que Apple ha sacado los servicios de música en alta definición o el Mac y o Hi-Fi o como le queramos llamar audio espacial. Bueno, el audio espacial no tenemos problema en disfrutarlo con los dispositivos de audio de Apple.

Nuestros auriculares iPod Pro o o, los o los iPod Macs, que son unos auriculares de un precio de un nivel de ambos alto. Sin embargo, da la casualidad que no son capaces de que el usuario disfrute el audio de alta definición, ese audio que está a más de o sea que estamos a 96 hercios, a 24 bits o más de 96 a 192 kilos.

Tienes unos auriculares muy caros y muy buenos, pero no son capaces o de que de que aproveches toda la calidad del servicio de música music de alta definición del sonido de mejor calidad. Por qué? Por los dos. El dos tiene sus limitaciones. Tiene una limitación que no llega prácticamente al megas de ancho de banda Entonces, si quieres emitir audio sin pérdida el audio los lees pues estás fastidiado para emitirlo con la calidad suficiente o el ancho de banda que tiene el bluetooth.

Estamos hablando de un Mega. Si estás pegadito al dispositivo, si te alejas y hay interferencias, lo que sea, todo eso bajaría. Entonces Apple tiene un tema pendiente darle a los hoy por sobre todos los PRO y a los Macs el poder aprovechar esa calidad de música que es capaz de poner a manos del usuario, del suscriptor, de adverbios.

Y ahí va a necesitar sacar unos auriculares que utilicen otro sistema de conexión que no sea algo. Duda lo mejor, el mejor por wifi, a lo mejor por Por la banda ultra ancha esta que utiliza para localizar. Entonces por ahí también tenemos un camino de mejora pendiente, el audio, la calidad de audio es sacarte algo nuevo, que ya se vaya del Bluetooth, porque los dos se han quedado cortos y que te permitan de forma inalámbrica toda esa calidad que se engancharía muy bien con lo de la música clásica que estás leyendo ahora, que son los que más aprovecharían esa escalera de sonido, claro.

Alf

Pues no sé. Y vosotros qué pensáis? Compañeros de escucha que estáis ahí callados, tenéis vuestra voz a través de los comentarios en la web, a través de las redes sociales. Contadnos en estos días que faltan qué es lo que pensáis que puede presentar la peli. Y luego echamos unas quinielas a ver a quién le toca, quién ha acertado más Esperamos que os haya gustado esta breve, comparado con lo que solemos hablar nosotros, esta breve y esta breve incursión en los planes de Apple.

Nos escuchamos de nuevo dentro de dos días ya o tres días ya, sabiendo qué es lo que ha presentado Apple Mientras tanto, ser felices es buenas personas y nos volvemos otra vez a encontrar en las charlas de fármacos muy pronto. Hasta ahora.

Juan

Nos vemos.