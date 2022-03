Las Apple Store no repararán iPhones que se hayan notificado como desaparecidos

Las tiendas Apple Store y los Proveedores de servicios autorizados Apple recibirán un aviso si se ha informado de que un iPhone figura en el Registro de Dispositivos GSMA cuando un cliente traiga el dispositivo que se va a reparar, según una nota interna obtenida por MacRumors.

Si un técnico de Apple ve un mensaje en sus sistemas internos de MobileGenius o GSX que indica que el dispositivo ha sido reportado como desaparecido, se le indica que rechace la reparación, según la nota de Apple compartida el lunes. La nueva política debería ayudar a reducir la cantidad de iPhone robados traídos a Apple para su reparación.

El Registro de Dispositivos GSMA es una base de datos global diseñada para que los clientes informen de que sus dispositivos faltan en caso de pérdida o robo.

Las tiendas Apple Store y los Proveedores de servicios autorizados Apple ya no pueden reparar un iPhone si el cliente no puede desactivar Buscar mi iPhone, y esta política ayudará a evitar que Apple repare los iPhone robados que nunca tenían Buscar mi iPhone habilitados.

Qué hacer si pierdes o te roban el iPhone

Con Buscar mi iPhone, puedes localizar dispositivos perdidos, desactivarlos e incluso borrarlos por completo, pero a menos que hayas estado en una situación en la que hayas necesitado estos servicios, es posible que no sepas exactamente cómo funcionan, qué hacen o a qué información puede acceder alguien cuando tiene tu dispositivo.

Antes de perder el iPhone

Para reducir el robo del iPhone, Apple implementó una herramienta en iOS 7 llamada Bloqueo de activación que hace que un iPhone sea inutilizable sin el ID de Apple o la contraseña del propietario. Lo que eso significa es que incluso cuando un ladrón o un tercero tiene tu iPhone, todavía está vinculado a tu ID de Apple y no se puede usar con ninguna otra cuenta. Tu iPhone incluso se puede borrar por completo y seguirá bloqueado, lo que lo hace casi inútil para cualquier persona menos para ti.

El bloqueo de activación, disponible en dispositivos con iOS 7 o posterior, está vinculado a Buscar mi iPhone . Cuando Buscar mi iPhone está activado, el bloqueo de activación está activado. Al configurar un nuevo dispositivo, Buscar mi iPhone se activa automáticamente, pero puedes comprobarlo siguiendo los siguientes pasos:

Abre la app Ajustes Pulsa tu foto de perfil. Pulsa “iCloud”. Pulsa Buscar . Asegúrate de que Buscar mi iPhone esté en la posición de encendido (en verde). En esta pantalla, habilita “Enviar última ubicación” para mayor seguridad. Si el nivel de batería está bajo, enviará tu última ubicación conocida a Apple. Si tu iPhone se pierde y la batería se agota, esta es una función que querrás tener. También es útil activar la red Buscar, que permite localizar tu iPhone incluso si está desconectado o apagado aprovechando los dispositivos de otras personas.

Además de vincular inextricablemente tu ID de Apple al iPhone, Buscar mi iPhone también permite localizar dispositivos en cualquier momento, borrarlos de forma remota y ponerlos de forma remota en un “modo perdido” para bloquear sus datos.

Buscar es la función más importante que se tiene que haber activado en caso de pérdida de un dispositivo, pero hay otras opciones de seguridad clave: un código de acceso y una autenticación de doble factor.

Con un código de acceso, nadie puede acceder a los datos personales almacenados en el iPhone, y con la autenticación de dos factores, tu ID de Apple estará más segura frente a los intentos de piratería, algo que un ladrón o una persona con intención maliciosa podría intentar obtener acceso a un dispositivo robado.

La autenticación de doble factor requerirá introducir un código de verificación adicional antes de que se pueda acceder a tu ID de Apple y a tu cuenta de iCloud.

Configurar alertas de separación

Si tienes un iPhone más nuevo con iOS 15 y un Apple Watch con watchOS 8, puedes configurar alertas de separación que te permitirán saber si dejas tu iPhone atrás, evitando que se pierda en primer lugar.

Abre la app Buscar. Pulsa en la pestaña Dispositivos. Pulsa en tu iPhone en la lista. Pulsa “Notificar cuando se quede atrás”. Pulsa para activar la función “Notificar cuando se quede atrás”.

Con esta función activada, puedes recibir una alerta si tu iPhone se deja en algún lugar cuando te vayas. Esto también funciona para todos los demás dispositivos Find My y AirTags.

Pasos a seguir cuando pierdes o te roban el iPhone

Iniciar sesión en Buscar a través de iCloud.com en cualquier smartphone, ordenador o tableta es el primer paso que debes dar cuando no puedes encontrar tu iPhone. Ya sea que se haya perdido o robado, si tiene alimentación y está conectado a Wi-Fi o a una red móvil, la ubicación aproximada del iPhone aparecerá en un mapa.

Con las últimas versiones de iOS, Buscar puede incluso encontrar tu iPhone cuando está apagado, no tiene conexión WiFi o después de que se haya borrado, pero si se queda sin batería, Buscar mi iPhone mostrará la última ubicación conocida durante 24 horas. Después de eso, no se puede localizar de nuevo hasta que se restablezca la funcionalidad.

Activar el modo perdido

Además de establecer una ubicación para un dispositivo perdido, Buscar mi iPhone se puede utilizar para bloquear ese dispositivo a través del modo Perdido. El modo Perdido muestra un número de teléfono y un mensaje en la pantalla del iPhone, dejando todo lo demás inaccesible. Si no tenías un código configurado, el modo Perdido evitará que se utilice tu iPhone. El modo Perdido se puede activar siguiendo los pasos que se indican a continuación:

Ve a iCloud.com. Inicia sesión con tu ID de Apple. Alternativamente, utiliza otro de tus dispositivos y accede a la aplicación Buscar. En la web, haz clic en “Todos los dispositivos” y busca el dispositivo que falta en la lista. En iOS, pulsa la pestaña “Dispositivos”, selecciona el dispositivo que falta y púlsalo. En la web, aparecerá un menú con la opción de reproducir un sonido, borrar el teléfono o habilitar el modo Perdido. En el iPhone, pulsa “Marcar como perdido”. Si activas el modo Perdido en un dispositivo sin código, se te pedirá que crees uno. Se te pedirá que introduzcas un número de teléfono o una dirección de correo electrónico donde se te pueda contactar. Introduce el número o elige “Siguiente” para omitir la opción. En la siguiente pantalla, puedes escribir un mensaje que se mostrará en el iPhone, como una dirección de correo electrónico o una oferta de recompensa. Elige “Hecho” para activar el modo Perdido y luego activa “Notificar si se encuentra”. El iPhone ahora está bloqueado y solo se puede acceder a él utilizando el código designado al activar el modo Perdido o el código que ya estaba en el dispositivo. Si está sin conexión y más tarde se encuentra, recibirás un correo electrónico cuando se conecte a Internet y pueda transmitir su ubicación.

Con el modo Perdido activado, la pantalla del iPhone mostrará el número de teléfono y el mensaje que establezcas. En un dispositivo con conexión móvil, también habrá una opción “Llamar” para llamar al número especificado. También se puede llamar a los números de teléfono de emergencia.

La activación del modo Perdido desactiva inmediatamente las tarjetas de crédito o débito asociadas con Apple Pay, activa el modo de bajo consumo para una máxima duración de la batería y hace que todas las funciones del iPhone, como Siri, sean inaccesibles.

Las otras dos opciones de la aplicación Buscar son “Reproducir sonido” y “Borrar este dispositivo”, ambas sencillas. “Reproducir sonido” hace que se produzca un fuerte pitido, que se puede desactivar pulsando el botón de encendido del iPhone. Es útil para un iPhone que está cerca pero no lo encuentras.

Borrar Este dispositivo eliminará todos los datos del iPhone de forma remota. Debe utilizarse como último recurso porque si existe la posibilidad de encontrar tu iPhone, no quieres perder todos tus datos. Con el bloqueo de activación, un código y el modo perdido, un iPhone está esencialmente bloqueado, pero borrar datos puede dar tranquilidad si pierdes un dispositivo que no esperas recuperar. Si tienes que borrar tu iPhone, es posible que aún se pueda localizar a través de Buscar incluso después de que se haya borrado debido al bloqueo de activación.

El modo perdido y el borrado del iPhone solo funcionan cuando el iPhone está encendido y tiene una conexión móvil o Wi-Fi. Si está desactivado o no puede conectarse a Internet, estas acciones se pondrán en cola y activarán tan pronto como haya una conexión disponible.

El modo Perdido combinado con “Notificar si se encuentra” te enviará un correo electrónico cuando un iPhone fuera de lugar que esté fuera de línea pueda conectarse a Internet.

Ten en cuenta que mientras se inicia el modo Perdido o se borra un dispositivo una conexión a Internet, el iPhone perdido se puede encontrar incluso sin una conexión móvil o Wi-Fi a través de la red Buscar, siempre y cuando la red Buscar esté habilitada como hemos dicho anteriormente.

En caso de robo, ponte en contacto con la policía

Si te han robado el iPhone, Buscar mi iPhone puede ayudar a las fuerzas del orden a determinar su ubicación. Puede ser tentador ir a la ubicación de un iPhone robado por tu cuenta, pero hacerlo puede ser peligroso. Cuando se trata de un elemento criminal desconocido, involucrar a la policía es el paso más seguro.

Informar del iPhone perdido al operador

Comprueba si tu operador tiene herramientas para denunciar un teléfono inteligente como robado que permitan suspender el servicio o incluso bloquear el uso del dispositivo en la red del operador.

¿Qué se puede acceder en un iPhone perdido?

La mayoría de la gente probablemente no piense en el alcance de la información almacenada en un iPhone hasta que cae en las manos equivocadas, pero hay muchos datos que son potencialmente accesibles. En caso de robo de tu iPhone, es probable que haya suficientes detalles sobre ti para hacerte vulnerable a los intentos de phishing y a la ingeniería social maliciosa.

A continuación se muestra una lista de lo que alguien puede averiguar sobre ti y lo que queda oculto detrás de un código de acceso. Si no tienes un código, tu iPhone es un libro abierto.

Antes de activar el modo Perdido

Con un código activado, se puede utilizar lo que esté disponible a través de la pantalla de bloqueo. Si tienes habilitado el Centro de notificaciones, el Centro de control y el acceso a Siri, todas esas funciones están disponibles para un extraño. Cualquier cosa a la que puedas acceder desde la pantalla de bloqueo, un extraño puede acceder.

Siri puede responder a preguntas personales sobre a quién pertenece el iPhone y ofrecer información de contacto. Preguntando “¿De quién es este iPhone?” o “¿Quién soy yo?” da un nombre y un número de teléfono. Apple Music se puede activar, y Siri se puede usar para hacer llamadas telefónicas a contactos basados en comandos como “Llamar a mamá”.

Siri no te dará información de contacto más detallada, como tu dirección de correo electrónico, sin que desbloquees el teléfono, las aplicaciones no se pueden abrir y no se pueden cambiar los ajustes.

En el Centro de control, todas las funciones son accesibles. La linterna se puede encender, abrir la calculadora, se pueden configurar las alarmas y se puede utilizar la cámara. Se pueden tomar imágenes, pero el carrete no se puede abrir para mostrar las imágenes existentes.

El Centro de Notificaciones es el que tiene el mayor potencial para divulgar información personal. Dependiendo de lo que esté habilitado, es posible que se muestren vistas previas de correos electrónicos y mensajes, que los eventos del calendario sean visibles, que se enumeran las transacciones recientes de Apple Pay y muchas aplicaciones de terceros, como Evernote, mostrarán vistas previas del contenido en la vista Hoy. En un iPhone con Face ID, algunas de estas vistas previas están desactivadas de forma predeterminada, por lo que es posible que no tengas que preocuparte tanto.

Si tienes la función de identificación médica configurada a través de la aplicación Salud, toda esa información está disponible, incluidos los contactos de emergencia, la altura, el peso, el tipo de sangre, las alergias y las condiciones de salud.

Todas estas funciones de la pantalla de bloqueo son opcionales y se pueden desactivar a través de la aplicación Configuración si se desea.

Después de activar el modo Perdido

Activar el modo Perdido bloquea el iPhone, por lo que es imprescindible encenderlo de inmediato. El modo perdido evita que se utilicen todas las características enumeradas anteriormente. Siri es inaccesible, al igual que el Centro de control, el Centro de notificaciones y la información de identificación médica.

Todo lo que alguien puede hacer con tu iPhone cuando está en modo perdido es llamarte, apagarlo o hacer una llamada telefónica de emergencia.

¿Qué ocurre cuando un iPhone perdido está apagado?

Si un ladrón apaga tu iPhone, solía significar que tu iPhone no sería localizable. Eso cambió con iOS 15 y la red Buscar. Si tienes un iPhone con iOS 15 o posterior y tiene Buscar activado, puedes hacer pings con su ubicación gracias a otros dispositivos Apple cercanos incluso cuando tu iPhone está apagado.

Para que esto funcione, un iPhone debe estar dentro del alcance de otros dispositivos Apple y también necesita tener algo de duración de la batería restante, por lo que esta no es una solución infalible para encontrar un iPhone robado o perdido.

¿Qué ocurre cuando se borra un iPhone perdido?

El modo Perdido bloquea el iPhone y evita que se acceda a él en iTunes cuando se conecta a un ordenador, pero no puede impedir que alguien conecte un iPhone a través de iTunes utilizando el modo de recuperación o el modo DFU.

Incluso si tu iPhone está completamente borrado, la persona que lo tiene no puede usarlo. El bloqueo de activación permanece activado y no hay forma de eludirlo. Tan pronto como el iPhone arranca, pide un ID de Apple y una contraseña y no pasará de la pantalla de activación sin la información. A partir de iOS 15, todavía se puede localizar un iPhone borrado usando Buscar.

Cuidado con los intentos de phishing

Tu iPhone es esencialmente inútil sin tu ID de Apple y contraseña. Algunos ladrones pueden intentar obtener esa información a través de intentos de phishing como correos electrónicos o mensajes falsos, por lo que es mejor ser consciente de esta posibilidad en caso de que te roben el iPhone.

iOS 6 y versiones anteriores

Buscar mi iPhone ya no se puede descargar en dispositivos con iOS 6 o anterior, pero los iPhones y iPads más antiguos que tenían la aplicación instalada antes del lanzamiento de iOS 7 todavía podrán usarla para localizar un dispositivo perdido. Buscar mi iPhone está disponible en iOS 5 e iOS 6.

Los dispositivos anteriores a iOS 6 no incluyen el bloqueo de activación, pero los dispositivos con iOS 6 tienen acceso al modo Perdido, que es el sistema operativo donde se introdujo la función. Los dispositivos con iOS 5 o anterior no pueden usar el modo Perdido, pero hay una función llamada “Bloquear” para hacer que un dispositivo sea inaccesible.

Sin la función de bloqueo de activación, un ladrón puede borrar un iPhone con iOS 6 o anterior y configurarlo como un dispositivo nuevo. Por esa razón, si tienes un dispositivo que puede ejecutar la última versión de iOS, siempre es mejor actualizarlo.

Sin Buscar mi iPhone

Si no hay activado Buscar mi iPhone, no hay una forma fiable de rastrear un iPhone que se ha perdido, ya que no será accesible en iCloud. No tener instalado Buscar mi iPhone también significa que el bloqueo de activación está desactivado, lo que significa que un ladrón puede borrar un iPhone y configurarlo como un dispositivo nuevo. Por esa razón, es una buena idea asegurarse de que Buscar siempre esté activado.